5 điều người EQ thấp hay vào làm Giáng sinh

Mùa Giáng sinh luôn là thời điểm để mọi người quây quần, chia sẻ yêu thương và tận hưởng không khí ấm áp. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách tận hưởng dịp lễ này một cách khôn ngoan. Những người có EQ thấp thường bộc lộ những hành vi khiến bản thân và cả người xung quanh cảm thấy khó chịu hoặc gượng gạo, dù vô tình hay cố ý. Dưới đây là 5 điều điển hình mà người EQ thấp hay làm vào Giáng sinh, để chúng ta cùng tham khảo và rút kinh nghiệm.

1. Quá chú trọng vào bản thân

Người EQ thấp thường chỉ quan tâm đến những gì mình muốn: món quà phải thật đắt, bữa tối phải hoàn hảo, hay lễ hội phải theo ý mình. Họ dễ bỏ qua cảm xúc và nhu cầu của người khác, khiến không khí trở nên căng thẳng. Trong khi Giáng sinh là dịp để sẻ chia và kết nối, thái độ ích kỷ này khiến mọi người xung quanh cảm thấy bị bỏ rơi hoặc không được trân trọng.

2. Phàn nàn không ngừng

Một dấu hiệu khác là họ hay phàn nàn về mọi thứ: từ việc cây thông không đủ đẹp, món ăn không vừa ý, đến việc bài hát Giáng sinh quá “nhàm chán”. Họ không biết cân bằng giữa góp ý xây dựng và việc tạo không khí vui vẻ. Kết quả là, người EQ thấp vô tình phá hỏng niềm vui chung, khiến bữa tiệc trở nên căng thẳng, thay vì tràn đầy tiếng cười và ấm áp.

3. Không kiểm soát cảm xúc

Giáng sinh là dịp mà cảm xúc thường được khuếch đại: vui, hạnh phúc, nhưng cũng có thể buồn hoặc căng thẳng. Người EQ thấp khó kiềm chế cảm xúc tiêu cực như giận dữ hay thất vọng. Chỉ một câu nói vô ý, một ánh mắt khó chịu cũng đủ để tạo ra mâu thuẫn không cần thiết. Thay vì thấu hiểu và đồng cảm, họ phản ứng thái quá, khiến bầu không khí lễ hội mất đi sự ấm áp vốn có.

Những hành vi nếu không nhận biết và điều chỉnh, chúng có thể phá hỏng không khí ấm áp, vui vẻ của Giáng sinh. (Ảnh: Pinterest)

4. Thiếu khả năng đồng cảm và quan tâm người khác

Một đặc điểm dễ nhận thấy là người EQ thấp ít khi hỏi han, lắng nghe hay quan tâm đến cảm xúc của người xung quanh. Họ có thể tặng quà theo ý mình, chọn trò chơi hoặc hoạt động mà bản thân thích, mà không nghĩ xem người khác có hứng thú hay thoải mái không. Hành vi này khiến mối quan hệ trở nên gượng gạo, và những khoảnh khắc Giáng sinh ý nghĩa trở nên hời hợt, thiếu kết nối thật sự.

5. Ghen tị hoặc so sánh với người khác

Cuối cùng, người EQ thấp hay rơi vào trạng thái ghen tị, so sánh bản thân với người khác: ai có món quà đắt tiền hơn, ai trang trí nhà đẹp hơn, hay ai được mọi người chú ý nhiều hơn. Thói quen này không chỉ khiến họ tự tạo áp lực cho bản thân mà còn lan tỏa năng lượng tiêu cực đến mọi người. Giáng sinh, lẽ ra là dịp để tận hưởng niềm vui giản đơn và chia sẻ hạnh phúc, lại trở thành sân chơi của so sánh và đố kỵ.

Nhìn chung, những hành vi này không phải là xấu hoàn toàn, nhưng nếu không nhận biết và điều chỉnh, chúng có thể phá hỏng không khí ấm áp, vui vẻ của Giáng sinh. Người có EQ cao biết cách lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm và kiểm soát cảm xúc, để mọi người cùng tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc. Trong khi đó, người EQ thấp cần ý thức hơn về tác động hành vi của mình, học cách cân bằng giữa nhu cầu bản thân và cảm xúc của người khác. Biết kiểm soát những thói quen này, bạn sẽ không chỉ trở nên “dễ chịu” hơn trong dịp lễ mà còn tạo ra những kỷ niệm Giáng sinh đáng nhớ, tràn ngập tiếng cười và sự gắn kết.