4 hành động người EQ thấp thường làm với shipper

Trong cuộc sống hiện đại, shipper đã trở thành một phần không thể thiếu, giúp việc mua sắm và vận chuyển trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, một số người lại coi đây là đối tượng để trút bỏ sự bực dọc hoặc thể hiện sự thượng đẳng của bản thân. Những hành động thiếu tôn trọng đối với người giao hàng không chỉ cho thấy sự thiếu hụt về đạo đức mà còn là biểu hiện rõ nét của một người có trí tuệ cảm xúc (EQ) thấp.

1. Để mặc shipper chờ đợi quá lâu mà không có một lời xin lỗi

Người có EQ thấp thường coi thời gian của mình là vàng bạc, còn thời gian của người khác là vô giá trị. Họ có thể bắt shipper đứng chờ giữa trời nắng gắt hoặc mưa tầm tã hàng chục phút chỉ vì "đang dở ván game" hoặc "đang bận trang điểm".

Khi ra nhận hàng, họ thản nhiên cầm lấy món đồ mà không có lấy một câu giải thích hay lời xin lỗi chân thành. Họ không hiểu rằng mỗi phút chờ đợi là một cơ hội giao đơn hàng khác bị mất đi của người lao động, đồng thời cho thấy sự thiếu đồng cảm trầm trọng với hoàn cảnh của đối phương.

2. Trút giận lên shipper vì những lỗi không thuộc về họ

Khi món hàng bị hỏng hóc do khâu đóng gói của người bán, hoặc bị giao chậm do kẹt xe, thời tiết, người EQ thấp sẽ ngay lập tức quát tháo và dùng những lời lẽ nặng nề với người giao hàng. Họ không có khả năng phân tích vấn đề một cách logic và kiểm soát cảm xúc cá nhân, dẫn đến việc biến shipper thành "bao cát" để xả bỏ cơn giận.

Việc bắt một người chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ quy trình cung ứng là một hành vi ích kỷ và thiếu hiểu biết.

Người EQ cao sẽ đối xử tử tế với tất cả mọi người. Ảnh minh họa: Sohu

3. Khắt khe một cách cực đoan trong việc thối tiền lẻ

Sự tinh tế của một người thể hiện qua cách họ xử lý những khoản tiền nhỏ. Người có EQ thấp thường tỏ thái độ khó chịu, thậm chí là mắng mỏ nếu shipper không có đủ vài nghìn đồng tiền lẻ để thối lại ngay lập tức.

Thay vì linh hoạt tìm cách giải quyết hoặc vui vẻ cho qua số tiền lẻ nhỏ như một lời khích lệ, họ lại đứng kỳ kèo, bắt shipper phải đi đổi bằng được hoặc ghi thù bằng cách đánh giá một sao. Hành động này phản ánh một tư duy hẹp hòi, chỉ biết đến lợi ích sát sườn của bản thân mà quên đi sự hào sảng cần có giữa người với người.

4. Coi việc phục vụ của shipper là nghĩa vụ mặc nhiên và thiếu sự trân trọng

Người có EQ thấp thường có tư duy "tôi bỏ tiền ra thì tôi là chủ". Họ gọi shipper bằng giọng điệu ra lệnh, không bao giờ dùng từ "làm ơn" hay "cảm ơn" khi nhận hàng. Thậm chí, họ còn đưa ra những yêu cầu vô lý như bắt shipper phải mang hàng lên tận tầng cao của những khu chung cư không có thang máy mà không một chút đắn đo.

Việc xem thường sức lao động của người khác và coi sự phục vụ là điều đương nhiên cho thấy họ thiếu đi lòng trắc ẩn và sự tôn trọng tối thiểu đối với những người đang trực tiếp giúp cuộc sống của họ trở nên dễ dàng hơn.

Sự tôn trọng là thước đo của văn minh

Bài học lớn nhất trong cách đối xử với những người lao động tự do chính là công việc có thể khác nhau, nhưng nhân phẩm thì luôn bình đẳng. Khi bạn đối xử tử tế với một người giao hàng, bạn không chỉ mang lại niềm vui cho họ mà còn đang làm đẹp chính tâm hồn mình. Hãy nhớ rằng một câu "Cảm ơn anh/chị, vất vả cho anh/chị quá" không làm bạn mất đi gì cả, nhưng nó lại là minh chứng rõ ràng nhất cho một tâm hồn giàu có và một EQ vượt trội.