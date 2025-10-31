6 loại cây siêu hút ẩm, cứu nhà khỏi ẩm mốc mùa mưa

Mùa mưa ẩm đến, không khí trong nhà thường trở nên ẩm thấp, dễ sinh nấm mốc, khiến đồ đạc nhanh hỏng và không gian lúc nào cũng bí bách. Thay vì bật máy hút ẩm suốt ngày, bạn có thể chọn một cách "xanh" hơn là trồng cây cảnh giúp hút ẩm tự nhiên. Không chỉ làm sạch không khí, những loại cây dưới đây còn giúp căn nhà tươi tắn và dễ chịu hơn hẳn.

1. Cây dương xỉ

Là một trong những "cao thủ hút ẩm" trong giới thực vật, dương xỉ đặc biệt thích hợp với môi trường ẩm ướt, thiếu sáng. Loại cây này hấp thụ hơi nước qua lá và rễ, giúp cân bằng độ ẩm không khí một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, dương xỉ còn có khả năng lọc formaldehyde và các khí độc thường có trong sơn tường hay nội thất, khiến không khí trong nhà trong lành hơn.

Bạn có thể đặt chậu dương xỉ ở góc bếp, phòng tắm hoặc gần cửa sổ - nơi độ ẩm cao nhất. Màu xanh mướt của lá còn khiến không gian trở nên mát mắt và tràn sức sống, nhất là trong những ngày mưa u ám.

2. Cây lan ý

Lan ý không chỉ hút ẩm cực tốt mà còn là "bộ lọc không khí sống" đúng nghĩa. Loài cây này hấp thụ hơi nước trong không khí qua lá, đồng thời trung hòa nấm mốc và vi khuẩn gây mùi. Ngoài ra, lan ý còn được NASA xếp vào top cây lọc khí hiệu quả nhất, đặc biệt với môi trường nhiều thiết bị điện tử.

Lan ý có hoa trắng nhỏ nhắn, mang ý nghĩa thanh khiết, rất hợp đặt ở phòng khách hoặc phòng ngủ. Loại cây này không cần chăm quá nhiều, vẫn sinh trưởng tốt trong điều kiện ánh sáng yếu.

3. Cây trầu bà

Nếu bạn đang tìm một loại cây vừa hút ẩm, vừa dễ trồng thì trầu bà là lựa chọn số một. Cây có khả năng hút nước qua lá và rễ cực mạnh, giúp giảm đáng kể tình trạng ngưng tụ hơi nước trên tường và cửa sổ. Trầu bà còn có khả năng hấp thụ khí CO₂ và các chất độc hại như benzen hay formaldehyde.

Trầu bà phát triển nhanh, có thể trồng thủy sinh hoặc trong chậu đất, thậm chí buông rủ trên giá sách, cửa sổ trông cũng rất đẹp. Một chậu trầu bà xanh mướt trong góc nhà có thể khiến không gian như bừng sáng và dễ chịu hơn hẳn.

4. Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là "người bạn thân" của những căn phòng ẩm mốc vì khả năng điều hòa độ ẩm cực tốt. Ban ngày cây hút hơi nước trong không khí, ban đêm lại thải ra oxy, rất có lợi cho hệ hô hấp, đặc biệt trong mùa nồm. Lá dày, mọng nước giúp cây dự trữ độ ẩm mà không cần tưới thường xuyên.

Bên cạnh công dụng hút ẩm, lưỡi hổ còn là biểu tượng của sự bảo vệ và may mắn theo phong thủy. Đặt một chậu nhỏ trong phòng ngủ hoặc phòng tắm, bạn vừa có không gian sạch hơn, vừa thêm phần bình an.

5. Cây nha đam (lô hội)

Ngoài công dụng làm đẹp da, nha đam còn là cây hút ẩm tự nhiên rất hiệu quả. Các lá mọng nước của nha đam hấp thụ và giữ lại hơi ẩm trong không khí, giúp cân bằng môi trường sống. Khi không khí quá khô, cây sẽ giải phóng phần nước tích trữ, giúp duy trì độ ẩm ổn định trong phòng.

Cây dễ trồng, chịu được thiếu sáng và không cần tưới thường xuyên, cực kỳ phù hợp với những ai bận rộn. Điểm cộng là lá nha đam có thể tận dụng làm gel dưỡng da, chăm tóc hoặc làm dịu da sau nắng.

6. Cây dứa cảnh

Dứa cảnh cũng là loại cây sống tốt trong môi trường ẩm, ít sáng, rất thích hợp đặt trong phòng tắm hoặc bếp. Cấu trúc lá hình phễu giúp cây hứng và giữ nước, hạn chế hơi ẩm trong không khí.

Ngoài ra, dứa cảnh còn có tác dụng hấp thụ độc tố, đặc biệt là toluene và formaldehyde. Vẻ ngoài nổi bật của cây cũng giúp không gian thêm sinh động và mang chút "tropical vibe" cực dễ chịu.



