Hiểu Minh U23 Việt Nam xúc động kể lại chấn thương ám ảnh nhất sự nghiệp: "Khoảnh khắc đó rất đau, em ham bóng quá..."

Trở về sau chiến dịch U23 châu Á với tấm huy chương đồng, nhưng sâu trong ánh mắt của trung vệ Hiểu Minh vẫn hằn lên nỗi buồn khó giấu. Là "lá chắn thép" nơi hàng phòng ngự trong sơ đồ của HLV Kim Sang-sik, cầu thủ sinh năm 2004 đã có một giải đấu thăng hoa cho đến khi bóng tối ập đến ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc.

Kể lại tình huống dẫn đến chấn thương đứt dây chằng chéo đầu gối, Hiểu Minh vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh tự trách mình trong sự tiếc nuối:

"Trong tình huống đó, em thực sự rất ham bóng, muốn đoạt được bóng và đè đối thủ để giành lại quyền kiểm soát, đưa bóng lên cho đội chơi tiếp. Nhưng lúc ấy chân em chưa trụ vững, đối phương lao vào với đà rất mạnh và em bị đè vào chân".

Hiểu Minh chấn thương đáng tiếc tại U23 châu Á (Ảnh: AFC)

Cảm giác đau đớn ngay tức khắc khiến một cầu thủ bản lĩnh như anh hiểu rằng điều tồi tệ nhất đã xảy ra. "Khoảnh khắc đó rất đau. Em biết là mình vừa gặp một chấn thương khá nghiêm trọng và đã nói với bác sĩ là không thể tiếp tục thi đấu được nữa", Hiểu Minh nhớ lại. Việc anh rời sân sớm đã khiến hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam bị xáo trộn, kết quả dẫn đến thất bại 0-3 trước đối thủ.

Tuy nhiên, chính sự thấu hiểu từ gia đình đã giúp trung vệ trẻ vực dậy tinh thần. Anh tự trấn an bản thân và gia đình rằng: "Là cầu thủ thì ai cũng khó tránh khỏi chấn thương. Điều quan trọng là em sẽ cố gắng điều trị, hồi phục tốt nhất để sớm quay trở lại".

Dù phải di chuyển bằng xe lăn, Hiểu Minh vẫn xuất hiện trên khán đài trận tranh hạng Ba để tiếp lửa cho các đồng đội. Hình ảnh anh và Lý Đức (người bị treo giò) hò hét cổ vũ từ xa đã trở thành biểu tượng cho tinh thần đoàn kết của U23 Việt Nam.

Chứng kiến các đồng đội đánh bại U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu đầy nghẹt thở, Hiểu Minh xúc động: "Không chỉ Văn Hà hay Đức Anh, mà hôm nay toàn đội, tất cả mọi người đều thi đấu rất kiên cường và quả cảm. Em với Lý Đức ngồi trên khán đài nói với nhau là hôm nay anh em chơi hay thật sự. Tinh thần của toàn đội rất tuyệt vời, tụi em ngồi trên khán đài mà xúc động lắm".

Lý Đức cõng Hiểu Minh xuống sân ăn mừng HCĐ (Ảnh: AFC)

Hiểu Minh sẽ mất khoảng 9 tháng điều trị chấn thương sau phẫu thuật (Ảnh: Như Hoàn)

Kết thúc giải đấu với 9 tháng điều trị phía trước, Hiểu Minh vẫn nhìn về hành trình đã qua với niềm tự hào. Dù thừa nhận toàn đội đã có lúc "hụt hơi" ở bán kết, nhưng tấm huy chương đồng là phần thưởng xứng đáng. Với Hiểu Minh, chắc chắn trung vệ thép của U23 Việt Nam sẽ vượt qua chấn thương và hướng về hành trình phía trước. Và Hiểu Minh sẽ không cô đơn, bởi bên cạnh anh luôn có gia đình, đồng đội và người hâm mộ dõi theo.