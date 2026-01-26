Review matcha đắt nhất Nhật Bản đổ bộ Hà Nội: Choáng trước tầng tầng lớp lớp hương vị nhưng cẩn thận nghiện lại khổ

Vừa mới đây, THE MATCHA TOKYO - thương hiệu matcha nổi tiếng đến từ Nhật Bản - đã chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 24/1. Ngay lập tức, cái tên này nhanh chóng được cộng đồng mê matcha nhắc tới rôm rả, bởi đây chính là thương hiệu từng được gọi vui là "matcha đắt nhất Nhật Bản".

Trong những ngày đầu mở bán, cửa hàng rất đông khách, thu hút dòng người xếp hàng dài. Có người đến mua mang đi, có người kiên nhẫn xếp hàng chờ chỗ ngồi, phần lớn đều mang tâm thế tò mò: matcha ở đây có thật sự khác biệt? Vậy thì hôm nay, hãy cùng Có Như Lời Đồn đến "check var" xem có gì đặc biệt nhé!

Video: Xếp hàng thử matcha đắt nhất Nhật Bản vừa mở tại Việt Nam

THE MATCHA TOKYO: Thương hiệu matcha organic được mệnh danh "đắt nhất" Nhật Bản

THE MATCHA TOKYO là thương hiệu đến từ Nhật Bản, ra đời với định hướng rất rõ ràng: tập trung hoàn toàn vào matcha organic - từ đồ uống, kem cho đến các món tráng miệng.

Theo những thông tin từng được chia sẻ với truyền thông, THE MATCHA TOKYO gây chú ý tại Nhật không chỉ vì phong cách tối giản đặc trưng, mà còn bởi chất lượng matcha được tuyển chọn cực kỳ khắt khe. Từ khâu trồng trọt, thu hoạch đến chế biến đều tuân thủ tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Chính vì vậy, matcha tại đây nổi tiếng với hương trà rõ ràng, vị đậm nhưng không gắt, hậu vị êm.

Một chi nhánh THE MATCHA TOKYO tại Nhật (Ảnh: THE MATCHA TOKYO)

Tại Nhật, THE MATCHA TOKYO là điểm đến quen thuộc của giới trẻ và những người thật sự yêu matcha, đồng thời còn được các du khách nước ngoài tìm đến thử. Sau đó, thương hiệu này dần mở rộng ra nhiều quốc gia trong khu vực. Ngoài quê hương Nhật Bản, THE MATCHA TOKYO hiện đã có mặt tại Trung Quốc, Thái Lan, Philippines… và Việt Nam là điểm dừng chân tiếp theo.

Việc thương hiệu này chính thức mở cửa tại Hà Nội cũng khiến không ít người tò mò: liệu trải nghiệm matcha Nhật "xịn" có giữ được phong độ khi sang Việt Nam?

THE MATCHA TOKYO đã chính thức mở bán tại Việt Nam vào ngày 24/1 vừa qua

Chi nhánh đầu tiên tại Hàng Gai: Tối giản kiểu Nhật, view phố cổ khá chill

Cơ sở đầu tiên của THE MATCHA TOKYO tại Việt Nam nằm ở số 34 Hàng Gai - một vị trí khá đẹp ngay trung tâm phố cổ. Mặt tiền cửa hàng tương đối rộng, dễ nhận ra, nhưng bước vào bên trong mới thấy không gian không quá lớn. Bù lại, toàn bộ cách bài trí đều theo phong cách tối giản, sáng sủa, đúng tinh thần của thương hiệu.

Cơ sở đầu tiên của THE MATCHA TOKYO tại Việt Nam

Địa điểm này có tổng cộng 4 tầng. Tầng 1 là khu vực order và pha chế, chủ yếu phục vụ khách mua mang đi. Nếu muốn ngồi lại, khách sẽ được hướng dẫn lên tầng 2, 3 hoặc 4.

Điểm cộng khá lớn là các tầng đều có nhiều ô cửa kính lớn, giúp không gian luôn tràn ánh sáng tự nhiên. Ngồi từ trên cao nhìn xuống, Có Như Lời Đồn có thể dễ dàng ngắm dòng người qua lại trên phố cổ - một cảm giác rất Hà Nội. Đặc biệt, một vài vị trí còn có view nhìn thẳng ra phía quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khá lý tưởng để vừa nhâm nhi matcha, vừa quan sát nhịp sống bên ngoài.

Không gian không quá cầu kỳ, nhưng đủ xinh để lên hình, nhất là với những ai thích vibe quán Nhật tối giản, nhẹ nhàng.

Không gian bên trong

Tuy diện tích có phần hơi hẹp nhưng được bày trí tối giản, view thoáng nên cảm giác vẫn rất dễ chịu và thoải mái

Hương vị các sản phẩm khá ấn tượng: Đậm mùi matcha, không bị sữa lấn át

Trong lần ghé này, Có Như Lời Đồn gọi thử 3 món: Matcha Latte, Matcha Coffee Latte và Matcha soft cream.

Cảm nhận chung đầu tiên là cả 3 món đều có mùi thơm matcha rất rõ, vị đậm nhưng không hề đắng gắt. Uống vào là nhận ra ngay hương matcha, vị umami, không phải kiểu sữa lấn át, có chút đắng nhưng nhanh chóng tan trong miệng, đọng lại hậu vị dễ chịu.

*Matcha Latte: Ấn tượng ban đầu là vị matcha đậm hơn hẳn so với nhiều nơi Có Như Lời Đồn từng uống. Hương trà lên rõ ngay từ ngụm đầu tiên, thơm, hậu vị khá dễ chịu. Món này hợp với những ai thích matcha nguyên bản, bởi hương vị sữa vừa đủ để tôn lên chứ không làm át vị trà.

Matcha Latte

*Matcha Coffee Latte: Món này khác một chút nhờ sự xuất hiện của cà phê. Hai vị này kết hợp khá hài hoà, không bên nào lấn át bên nào. Uống vào vừa có độ tỉnh táo của cà phê, vừa giữ được mùi matcha đặc trưng. Món này sẽ hợp với những bạn vừa thích matcha, vừa không thể bỏ cà phê.

Matcha Coffee Latte

*Matcha soft cream: Đây là kem ốc quế vị matcha, kết cấu mềm, ngọt nhẹ, nhưng mùi matcha vẫn khá đậm và thơm. Đây là món tráng miệng nhẹ nhàng, hợp với các bạn hảo ngọt hoặc đơn giản là muốn thử matcha theo cách "dễ tiếp cận" hơn.

Matcha soft cream

Tổng thể, cả đồ uống lẫn kem đều cho cảm giác đúng kiểu matcha Nhật: đậm vị nhưng dễ uống, không bị gắt, không quá nhiều đường hay sữa.

Giá không hề "mềm", nhưng đúng kiểu "đắt xắt ra miếng"

Phải thừa nhận rằng, mức giá tại THE MATCHA TOKYO đúng là hơi "xót ví": Matcha Latte và Matcha Coffee Latte đều có giá 120k cho một ly (kích thước tương đương size nhỏ ở nhiều thương hiệu khác). Matcha soft cream là 70k/cây.

Menu đồ uống dao động khoảng 80k - 130k/ly loại nhỏ. Các sản phẩm bánh có giá từ 20k - 70k (kích thước cũng khá khiêm tốn). Riêng kem nằm trong khoảng 70k - 150k tuỳ loại. Ngoài ra, cửa hàng còn bán cả bột matcha để khách mua về tự pha, với mức giá từ 260k - 350k, tuỳ loại và tuỳ định lượng.

Menu của THE MATCHA TOKYO tại Hà Nội

Một số món bánh ở THE MATCHA TOKYO

Xét về mặt giá, rõ ràng đây không phải kiểu quán để ghé uống hàng ngày. Nhưng nếu nhìn vào câu chuyện phía sau nguyên liệu - matcha organic đặc biệt, chỉ chiếm khoảng 1% tại Nhật, được nuôi trồng và chế biến theo quy chuẩn nghiêm ngặt - thì mức giá này phần nào phản ánh đúng chất lượng.

Với Có Như Lời Đồn, THE MATCHA TOKYO là một trải nghiệm đáng thử, nhất là với những ai thật sự yêu matcha và tò mò về "matcha đắt nhất Nhật Bản". Còn để uống thường xuyên hay không thì… có lẽ tuỳ vào cảm nhận cá nhân, nhu cầu và túi tiền của mỗi người. Và nếu trót "nghiện" hương vị matcha ở đây thì hãy chuẩn bị sẵn sàng ví tiền của bạn nhé!