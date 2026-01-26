Đệ nhất "hồng nhan họa thủy": Nhan sắc khiến 2 tỷ phú tán gia bại sản, làn da tuổi 62 cả thiên hạ phát ghen

Diễn viên Chương Tiểu Huệ (sinh năm 1963) - đệ nhất mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 90 nổi tiếng với nhan sắc dường như không bị thời gian bào mòn. Sinh ra trong gia đình giàu có, mỹ nhân họ Chương sớm quen với cuộc sống xa hoa và những món đồ đến từ các thương hiệu danh tiếng như Chanel, Hermès hay Louis Vuitton. Đời tư của bà từng là tâm điểm bàn tán khi trải qua hai cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực báo chí, gắn liền với hình ảnh một quý bà tiêu xài mạnh tay đến mức cả hai người chồng tỷ phú đều phải lao đao nợ nần.

Bị gán mắc "hồng nhan họa thủy", nhan sắc của Chương Tiểu Huệ là điều không thể phủ nhận. Từ thuở đôi mươi cho đến hiện tại, khi đã ngoài 60 tuổi, bà vẫn giữ được khí chất sang trọng cùng làn da căng sáng, khỏe khoắn đáng ngưỡng mộ. Trên các nền tảng xã hội cá nhân, bà vẫn thường chia sẻ bí quyết làm đẹp, chăm sóc cơ thể và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Làn da ở tuổi 62 của Chương Tiểu Huệ thực sự là điều khiến nhiều người phải trầm trồ. Để duy trì vẻ ngoài căng sáng, mịn màng ấy, mỹ nhân họ Chương luôn chăm sóc da một cách tỉ mỉ và kỷ luật. Dưới đây là những bí quyết làm đẹp được bà duy trì đều đặn trong chu trình dưỡng da hằng ngày.

1. Tẩy trang kép dịu nhẹ

Chương Tiểu Huệ cho rằng, tẩy trang không nằm ở việc làm sạch da đến mức khô kin kít mà cốt lõi là đúng cách và đủ nhẹ nhàng với làn da. bà luôn bắt đầu bằng nước tẩy trang để lấy đi lớp makeup và bụi bẩn trên bề mặt, thao tác chậm rãi, hạn chế ma sát tối đa để tránh làm da bị kéo giãn. Tiếp đó, bà dùng sáp tẩy trang, nhẹ nhàng massage bằng đầu ngón tay để dầu từ từ hòa tan lớp cặn trang điểm còn sót lại sâu trong lỗ chân lông.

2 bước tẩy trang sẽ rườm rà hơn so với 1 bước, nhưng chính quy trình tẩy kép này sẽ giúp làn da được làm sạch êm ái, hạn chế kích ứng và tạo tiền đề để các bước dưỡng sau thẩm thấu hiệu quả hơn.

2. Đắp mặt nạ

Sau bước làm sạch, Chương Tiểu Huệ luôn dành cho làn da một "bữa ăn bồi dưỡng" đúng nghĩa. bà đặc biệt ưu ái việc đắp mặt nạ, nhất là vào mùa đông hay những thời điểm giao mùa khiến da dễ khô và mệt mỏi. Sau khi rửa mặt, Chương Tiểu Huệ có thói quen đắp mặt nạ giấy hoặc thoa một lớp mặt nạ dạng kem, để da thư giãn khoảng 20 phút cho dưỡng chất thẩm thấu và hỗ trợ phục hồi. Nhờ vậy, làn da trở nên mềm mịn, trong trẻo, ánh lên độ căng bóng tự nhiên và sáng rõ hơn hẳn vào sáng hôm sau.

3. Dưỡng da và khóa ẩm đúng cách

Bước quan trọng tiếp theo trong chu trình dưỡng da của Chương Tiểu Huệ chính là khóa ẩm. bà luôn ưu tiên thoa serum trước để đưa các hoạt chất thẩm thấu sâu vào da, sau đó mới dùng kem dưỡng như một lớp "niêm phong" cuối cùng. Kem không cần bôi dày, mà được áp nhẹ lên da bằng thao tác massage chậm rãi để dưỡng chất lưu lại lâu hơn. Với làn da trưởng thành, bước này gần như không thể bỏ qua, bởi nó giúp hạn chế thất thoát độ ẩm, duy trì cảm giác căng mướt và vẻ đầy đặn tự nhiên cho làn da.

4. Chăm sóc mắt hai lớp

Vùng da quanh mắt - nơi dễ "tổ cáo" tuổi tác nhất, luôn được Chương Tiểu Huệ dành sự ưu ái đặc biệt. Đầu tiên, bà sử dụng serum dưỡng mắt làm lớp nền, sau đó thoa thêm kem dưỡng mắt để tăng cường dưỡng chất, tạo thành lớp bảo vệ kép. Trong quá trình thoa, tuyệt đối không kéo căng da mà sử dụng đầu massage của dụng cụ để ấn nhẹ, vừa thư giãn vừa thúc đẩy tuần hoàn. Khi được chăm sóc đều đặn, vùng mắt sẽ luôn giữ được độ mịn màng, khó hình thành nếp nhăn sâu, giúp ánh nhìn lúc nào cũng sáng và tràn đầy sức sống.

Theo Today Line Me