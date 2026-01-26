Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đình Bắc gây sốt: Fan vây kín như "vỡ trận", camera bắt trọn từng khoảnh khắc, hot không kém gì "sao hạng A"

26-01-2026 - 14:17 PM | Lifestyle

Sức hút của Đình Bắc sau khi trở về từ U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam đã có một hành trình đáng nhớ, đem lại nhiều khung bậc cảm xúc cho người hâm mộ tại U23 châu Á 2026. Với sự thi đấu kiên cường, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã giành HCĐ và trở về trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ. Sau giải đấu sức hút của dàn cầu thủ U23 Việt Nam tâng lên gấp bội. Đặc biệt với Đình Bắc, như mới đây xuất hiện tại một sự kiện, Đình Bắc đã khiến dân tình như ong vỡ tổ. Nhìn Đình Bắc đi giữa dàn vệ sĩ, bao quanh là fan gọi tên, hàng trăm chiếc điện thoại giơ lên bắt từng khoảnh khắc mà cứ ngỡ ngôi sao đình đám nào Vbiz.

Đình Bắc gây sốt: Fan vây kín như "vỡ trận", camera bắt trọn từng khoảnh khắc, hot không kém gì "sao hạng A" - Ảnh 1.

Đình Bắc được fan vây kín (Ảnh: Whos.Cyhies.)

Đình Bắc vừa trở về sau Giải U23 Châu Á và tới dự 1 sự kiện (Video: Lê Thị Linh)

Đình Bắc tạo hiệu ứng mạnh mẽ bởi trong năm vừa qua từ U23 Đông Nam Á, đến SEA Games 33, VCK U23 châu Á 2026, anh đã thể hiện bản lĩnh, kỹ năng vượt trội. Từng bàn thắng của Đình Bắc đều mang về niềm vui cho người hâm mộ. Ngay trước thời điểm xuất hiện tại trung tâm thương mại này, Đình Bắc đã phủ sóng khắp mạng xã hội khi giành danh hiệu "Vua phá lưới" U23 châu Á 2026. Tiền đạo sinh năm 2004 ghi tên mình trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên sở hữu danh hiệu này.

Tình hình của gia đình Đình Bắc hiện tại

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

