Điều ít biết về MC Mai Ngọc
Mai Ngọc là một trong những nữ MC được khán giả quan tâm nhất hiện nay.
MC Mai Ngọc là gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt, nổi bật với nhan sắc xinh đẹp, phong thái tự tin cùng lối dẫn dắt duyên dáng trên nhiều chương trình tin tức, talkshow và sự kiện lớn. Không chỉ được mệnh danh là "MC đẹp nhất VTV", cô còn được ngưỡng mộ bởi sự tỉ mỉ, tinh tế và cầu toàn trong mọi khía cạnh. Trên sóng truyền hình, Mai Ngọc luôn xuất hiện rạng rỡ với tác phong chuyên nghiệp và phong cách dẫn dắt cuốn hút. Ngoài công việc, Mai Ngọc còn chăm chút cho sức khỏe và vóc dáng bằng thói quen tập luyện đều đặn. Nhờ vậy mà sau sinh, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng săn chắc, tràn đầy sức sống, thể hiện lối sống đầy năng động và khoa học.
Sự cầu toàn, chỉn chu và kỹ lưỡng của Mai Ngọc còn được phát huy tối đa khi làm mẹ. Nữ MC luôn duy trì thói quen cẩn trọng trong việc chăm con, từ chế độ sinh hoạt đến việc lựa chọn đồ dùng, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho con phát triển an toàn và lành mạnh.
Trên sóng truyền hình, MC Mai Ngọc luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp
Cô có thói quen sống xanh sống khỏe, rất chăm chỉ luyện tập thể thao
Khi làm mẹ, Mai Ngọc duy trì sự kỹ lưỡng trong việc chăm con. Nữ MC từng chia sẻ cô là một người mẹ có "bệnh nghiện sắp xếp, lúc nào cũng phải gọn gàng, ngăn nắp"
Quả thực, nếu theo dõi hành trình làm mẹ của Mai Ngọc, không khó để nhận thấy cô rất chỉn chu trong việc chăm sóc con nhỏ, từ những ngày còn trong thai kỳ cho đến giai đoạn hiện tại - khi con đã bước vào độ tuổi ăn dặm. Mới đây, nữ MC chia sẻ rằng quý tử đầu lòng được bác sĩ khen ngợi khi mới 6 tháng tuổi đã phát triển thể chất gần bằng trẻ 1 tuổi. Điều này chứng minh sự kỹ lưỡng và cầu toàn trong tính cách của Mai Ngọc đã mang lại kết quả rõ rệt đối với việc nuôi dạy và chăm sóc con nhỏ.
Trước giai đoạn con ăn dặm, Mai Ngọc đã nghiên cứu kỹ lưỡng, chuẩn bị thực đơn cẩn thận, cho thấy dù bận rộn cô vẫn dành trọn tâm huyết cho việc nuôi dạy con
Mai Ngọc duy trì thói quen cho con tập thể thao mỗi sáng. Bản thân cô cũng chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, nên quý tử đầu lòng nhanh chóng được hình thành thói quen năng động từ sớm
