MC Mai Ngọc nhập viện, sức khỏe xuống cấp sau khi sinh con

30-08-2025 - 13:41 PM | Sống

MC Mai Ngọc nhập viện, sức khỏe xuống cấp sau khi sinh con

Khi con đầu lòng được khoảng 4 tháng, MC Mai Ngọc thừa nhận gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Giữa tháng 8 vừa qua, MC Mai Ngọc từng tiết lộ bị gặp khó khăn trong việc di chuyển hậu sinh con trai đầu lòng. Mới đây, nữ MC đình đám của VTV khiến khán giả lo lắng khi chia sẻ hình ảnh tại bệnh viện. Người đẹp cho biết cô gặp tình trạng tràn dịch khớp gối, dẫn đến những cơn đau kéo dài khi đứng lên, ngồi xuống.

Mai Ngọc thẳng thắn tiết lộ sau sinh, cơ thể cô gặp nhiều thay đổi, đặc biệt là thiếu hụt canxi khiến khớp gối và việc di chuyển bị ảnh hưởng. "Tràn dịch khớp gối. Bảo sao đứng lên ngồi xuống cứ đau mãi. Đẻ xong tụt canxi, bé em bé, khớp gối gồng gánh nhiều…", nữ MC chia sẻ.

MC Mai Ngọc nhập viện, sức khỏe xuống cấp sau khi sinh con- Ảnh 1.

MC Mai Ngọc chia sẻ hình ảnh nhập viện, thừa nhận bị tràn dịch khớp gối

MC Mai Ngọc nhập viện, sức khỏe xuống cấp sau khi sinh con- Ảnh 2.

Nữ MC gặp khó khăn trong việc di chuyển, bị đau khi đứng lên ngồi xuống sau khi sinh con đầu lòng

Không chỉ nói về tình trạng sức khỏe của bản thân, Mai Ngọc còn gửi lời nhắn nhủ đến những bà mẹ sau sinh: nếu gặp tình trạng đau nhức khớp gối, hãy đi siêu âm và kiểm tra kịp thời để có phương án điều trị sớm, tránh biến chứng về sau. Chia sẻ này của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả và đồng nghiệp. Nhiều lời chúc sức khỏe, động viên được gửi đến, mong nữ MC sớm hồi phục.

MC Mai Ngọc nhập viện, sức khỏe xuống cấp sau khi sinh con- Ảnh 3.

Nhiều người đã nhắn gửi lời chúc sức khỏe tới MC Mai Ngọc

MC Mai Ngọc nhập viện, sức khỏe xuống cấp sau khi sinh con- Ảnh 4.

Sau khi tái hôn với chồng thiếu gia, MC Mai Ngọc tiếp tục đón thêm tin vui khi lên chức mẹ vào tháng 4/2025

Mai Ngọc là một trong những nữ MC tài năng, nổi bật của Đài Truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô đã tạm gác công việc để dành trọn tâm sức cho tổ ấm riêng. Vào đầu tháng 12/2024, Mai Ngọc chính thức xác nhận chuyện tình cảm, đồng thời tiết lộ rằng cô và chồng thứ hai đã đăng ký kết hôn từ cuối tháng 11. Đến cuối tháng 12/2024, cả hai tổ chức lễ cưới tại quê nhà của chú rể.

Chồng thứ hai của Mai Ngọc là thiếu gia trong một gia đình giàu có, hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng và tổ chức tiệc cưới nổi tiếng tại Bắc Giang. Anh kém nữ MC 2 tuổi. Dù khá kín tiếng trên mạng xã hội, nhưng trước khi về chung một nhà, Mai Ngọc thường đưa ông xã xuất hiện cùng nhóm bạn thân của mình.

MC Mai Ngọc nhập viện, sức khỏe xuống cấp sau khi sinh con- Ảnh 5.
MC Mai Ngọc nhập viện, sức khỏe xuống cấp sau khi sinh con- Ảnh 6.

Sau khi sinh, MC Mai Ngọc xuất hiện trở lại ở một số sự kiện và tập trung chăm sóc gia đình nhỏ 

Lý do MC Mai Ngọc ly hôn chồng, xóa sạch ảnh chung?

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

