Mỹ nhân đang gây bão phim Tết của Trấn Thành: Ca sĩ chăm ra album nhất Vbiz, đắt show hàng đầu thế hệ

Vừa qua, phim Tết THỎ ƠI!!! của Trấn Thành đã tổ chức họp báo ra mắt tại TP.HCM, thu hút đông đảo giới truyền thông và khách mời trong ngành. Sau suất chiếu đầu tiên dành cho truyền thông, bộ phim nhanh chóng tạo nên nhiều luồng phản hồi đáng chú ý. Trong dàn diễn viên chính, Văn Mai Hương được nhắc đến như nhân tố gây bất ngờ. Nhiều ý kiến từ giới chuyên môn ghi nhận khả năng nhập vai tự nhiên, tiết chế biểu cảm và cách cô xử lý tâm lý nhân vật theo hướng đời thường, không phô diễn kỹ thuật. Một số dự đoán cho rằng vai diễn của cô có thể là yếu tố tạo nên bất ngờ khi phim chính thức phát hành rộng rãi dịp Tết.

Sau suất chiếu đầu tiên dành cho truyền thông, bộ phim nhanh chóng tạo nên nhiều luồng phản hồi đáng chú ý (Ảnh: Facebook)

Trong dàn diễn viên chính, Văn Mai Hương được nhắc đến như nhân tố gây bất ngờ (Ảnh: FBNV)

Trước khi tham gia dự án điện ảnh này, Văn Mai Hương đã có hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Cô tên đầy đủ là Nguyễn Văn Mai Hương, sinh ngày 27/9/1994 tại Hà Nội. Năm 16 tuổi, cô trở thành Á quân chương trình Vietnam Idol, bước ngoặt đưa tên tuổi đến gần công chúng. Sau cuộc thi, cô theo đuổi con đường đào tạo bài bản khi tốt nghiệp Thủ khoa hệ Trung cấp thanh nhạc và tiếp tục là Thủ khoa đầu vào khối N của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nền tảng học thuật này được xem là yếu tố giúp cô duy trì phong độ giọng hát ổn định trong suốt quá trình làm nghề.

Trước khi tham gia dự án điện ảnh này, Văn Mai Hương đã có hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc (Ảnh: FBNV)

Hành trình âm nhạc của Văn Mai Hương trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi hình ảnh. Giai đoạn 2011–2013 đánh dấu sự bứt phá với loạt ca khúc như Nếu Như Anh Đến, Ngày Chung Đôi, Cầu Hôn,... Các sản phẩm này giúp cô xây dựng hình ảnh ca sĩ trẻ trung, giàu năng lượng và nhanh chóng sở hữu lượng khán giả riêng. Sau quãng thời gian chững lại để tái định vị phong cách, từ năm 2020 trở lại đây được xem là chu kỳ thăng hạng thứ hai trong sự nghiệp của cô, gắn liền với sự hợp tác cùng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

Các sản phẩm như Hương, Một Ngàn Nỗi Đau, Mưa Tháng Sáu hay Đại Minh Tinh lần lượt tạo hiệu ứng trên nền tảng số. Mưa Tháng Sáu từng đạt vị trí Top 1 Trending YouTube tại Việt Nam trong thời điểm phát hành, cho thấy sức cạnh tranh của nữ ca sĩ giữa thị trường Vpop nhiều biến động. Thay vì phát hành đơn lẻ từng đĩa đơn rời rạc, Văn Mai Hương tập trung xây dựng concept xuyên suốt cho mỗi dự án, định hình rõ màu sắc âm nhạc theo từng giai đoạn.

Về hoạt động biểu diễn, Văn Mai Hương được đánh giá là một trong những giọng ca có tần suất chạy show dày đặc ở phân khúc phòng trà và sự kiện doanh nghiệp. Với lợi thế kỹ thuật thanh nhạc ổn định, khả năng kiểm soát hơi thở tốt và xử lý ca khúc linh hoạt, cô thường xuyên góp mặt trong các đêm nhạc tại Đà Lạt, Hạ Long, TP.HCM và Hà Nội. Trong nhiều năm qua, cô duy trì lịch biểu diễn liên tục, từ sân khấu phòng trà quy mô vừa đến các lễ hội âm nhạc lớn. Việc sở hữu danh sách dài các bản hit giúp cô có lợi thế khi xây dựng setlist biểu diễn, đáp ứng đa dạng tệp khán giả từ đại chúng đến nhóm yêu cầu cao về chất lượng live.

Về hoạt động biểu diễn, Văn Mai Hương được đánh giá là một trong những giọng ca có tần suất chạy show dày đặc ở phân khúc phòng trà và sự kiện doanh nghiệp (Ảnh: FBNV)

Văn Mai Hương còn được nhìn nhận là một trong những nữ ca sĩ phát hành album đều đặn nhất thế hệ 9x. Tính đến cuối năm 2025, cô đã giới thiệu 5 album phòng thu gồm Hãy mỉm cười (2011), 18+ (2013), Hương (2021), Minh Tinh (2023) và Giai Nhân (phát hành tháng 11/2025). Mỗi album đều được xây dựng theo chủ đề rõ ràng, thống nhất về hình ảnh và thông điệp. Trong bối cảnh thị trường nhạc số ưu tiên phát hành single để tối ưu lượt nghe trực tuyến, việc duy trì sản xuất album trọn vẹn cho thấy định hướng dài hơi của nữ ca sĩ.

Sự đầu tư cho album của Văn Mai Hương thể hiện ở khâu sản xuất, từ lựa chọn ê-kíp sáng tác, hòa âm đến xây dựng hình ảnh quảng bá. Cô không đặt mục tiêu chạy theo xu hướng ngắn hạn mà tập trung củng cố nhận diện cá nhân qua từng giai đoạn. Điều này giúp cô duy trì tệp khán giả trung thành trong nhiều năm, đồng thời mở rộng sang nhóm người nghe mới nhờ sự thay đổi hình tượng từ “cô bé tuổi teen” sang phong cách trưởng thành, sang trọng.

Việc tham gia THỎ ƠI!!! đánh dấu bước chuyển mới của Văn Mai Hương khi thử sức ở lĩnh vực điện ảnh thương mại dịp Tết - thời điểm cạnh tranh cao nhất trong năm. Trong buổi họp báo, cô chia sẻ đã dành thời gian nghiên cứu kịch bản và tham gia tập luyện cùng ê-kíp trước khi bấm máy. Theo thông tin từ nhà sản xuất, vai diễn của Văn Mai Hương có tuyến phát triển rõ ràng trong mạch phim.

Việc tham gia THỎ ƠI!!! đánh dấu bước chuyển mới của Văn Mai Hương khi thử sức ở lĩnh vực điện ảnh thương mại dịp Tết (Ảnh: FBNV)

Sự xuất hiện của một ca sĩ đã có vị thế vững vàng trong âm nhạc như Văn Mai Hương tại dự án của Trấn Thành cho thấy xu hướng nghệ sĩ đa năng ngày càng phổ biến trong Vbiz. Đầu năm 2026, Văn Mai Hương lần nữa gây chú ý khi góp giọng trong album WeChoice Awards 2025. Ca khúc Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở hoà giọng cùng (S)TRONG Trọng Hiếu và Phùng Khánh Linh leo top xu hướng, trở thành ca khúc cổ vũ mùa cuối năm được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Tần suất làm việc liên tục cùng định hướng xây dựng album bài bản giúp Văn Mai Hương được nhắc đến như một trong những nữ ca sĩ chăm chỉ nhất thế hệ.