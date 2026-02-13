Khách Tây ngỡ ngàng trước vườn đào lớn chưa từng có nằm ngay giữa trung tâm Hà Nội

Sáng nay (13/2), không gian hoa xuân lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ chính thức mở cửa, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Ngay từ sớm, khu vực trung tâm đã rộn ràng hơn thường lệ, từng tốp người dạo quanh giữa sắc hồng, sắc trắng của hàng trăm gốc đào khoe nụ.

Địa điểm này nhanh chóng trở thành điểm check-in "hot" những ngày cận Tết. Không chỉ người dân Hà Nội mà nhiều du khách quốc tế cũng tò mò ghé tới, đặc biệt là các vị khách Tây đang du lịch Việt Nam đúng dịp Tết Nguyên đán. Với họ, việc bắt gặp một "vườn đào" quy mô lớn ngay giữa trung tâm thành phố là trải nghiệm vừa lạ lẫm vừa ấn tượng.

Du khách Tây thích thú ghé thăm không gian hoa xuân tại Vườn hoa Lý Thái Tổ với rất nhiều loại hoa đào khác nhau

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra ngỡ ngàng khi biết rằng, ở Việt Nam, hoa đào là biểu tượng của mùa xuân miền Bắc. Một số người lặng lẽ đi vòng quanh, chăm chú ngắm từng gốc đào cổ thụ với thân cây xù xì, cành vươn uốn lượn. Có người cúi sát để quan sát những nụ hoa đang chúm chím, có người không ngừng xuýt xoa trước sắc hồng phai dịu dàng. Trong khi đó, không ít du khách tranh thủ chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc đặc biệt giữa "rừng" đào nở rộ.

Người ngắm nhìn, người tranh thủ chụp ảnh

Được biết, không gian hoa xuân năm nay là món quà đặc biệt mà Tập đoàn Sun Group dành tặng thành phố Hà Nội nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026. Với chủ đề xuyên suốt hướng tới một "mùa xuân của kỷ nguyên mới", toàn bộ khu vực được thiết kế ấn tượng, thể hiện sự giao thoa giữa nét hoài cổ của Thăng Long xưa và tư duy thẩm mỹ hiện đại.

Điểm nhấn nổi bật nhất chính là sự hội ngộ của hơn 300 gốc đào các loại, từ đào cổ, đào tạo hình nghệ thuật cho đến đào tự nhiên, được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành miền Bắc. Đáng chú ý, 85% là đào quý đến từ những "thủ phủ" hoa nổi tiếng của Hà Nội như Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên.

Đây cũng là dịp hiếm hoi để công chúng chiêm ngưỡng những "tác phẩm" đào nghệ thuật độc đáo đến từ khắp mọi miền: từ Đào bích Hải Dương, Đào phai Nam Định đến Đào bạch, Đào lục bình Lạng Sơn, hay những gốc Nhất Chi Mai, Đào Thất Thốn, Đào Sa Pa, Mộc Châu kiêu sa. Sự đa dạng về giống đào, sắc độ và dáng thế tạo nên một bức tranh xuân sống động, khiến bất cứ ai cũng phải dừng chân thật lâu để ngắm nhìn.

Tâm điểm của không gian là khu vực Nhà Bát Giác, được kiến tạo thành một triển lãm hoa xuân "độc nhất vô nhị", tôn vinh thú chơi đào quất truyền thống tinh tế của người Tràng An xưa. Đi qua con đường đèn lồng đỏ rực, du khách như lạc bước vào một khu vườn đào - quất chưa từng có giữa lòng phố thị.

Không chỉ có đào, gần 300 cây quất tạo hình nghệ thuật cũng được trưng bày tại đây. Những cây quất được sưu tầm từ làng quất Quảng Bá, Tứ Liên, Nam Định; đặc biệt là những cây quất lục bình khổng lồ từ Hưng Yên với dáng thế kỳ công, trĩu quả vàng óng, càng làm tăng thêm không khí Tết cổ truyền.

Rất nhiều loại hoa đào khác nhau có mặt tại đây

Để tạo nên không gian ấn tượng này, Tập đoàn Sun Group đã mời hơn 10 nghệ nhân tài hoa đến từ Nhật Tân và Nam Định trực tiếp tham gia thẩm định, lựa chọn từng gốc đào cổ, quất cảnh và chăm sóc bằng kỹ thuật điêu luyện. Nhờ vậy, mỗi cây hoa khi xuất hiện đều đạt độ rực rỡ nhất, khoe trọn vẻ đẹp trong những ngày đầu xuân.

Chỉ trong ngày đầu tiên mở cửa, không gian hoa xuân đã thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm. Dự kiến trong những ngày Tết sắp tới, nơi đây sẽ tiếp tục trở thành điểm đến nổi bật của Thủ đô, không chỉ với người dân Hà Nội mà còn với du khách quốc tế muốn tìm hiểu, trải nghiệm trọn vẹn không khí Tết cổ truyền Việt Nam giữa một "vườn đào" lớn chưa từng có.

Một số hình ảnh khác tại không gian hoa xuân nằm ở Vườn hoa Lý Thái Tổ:

Khách Tây liên tục ghé tới