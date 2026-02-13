Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cặp Hoa hậu - ca sĩ Vbiz lộ "7749 hint" yêu đương nhưng gặp nhau lại tỏ thái độ thế này?

13-02-2026 - 21:07 PM | Lifestyle

Cặp Hoa hậu - ca sĩ Vbiz lộ "7749 hint" yêu đương nhưng gặp nhau lại tỏ thái độ thế này?

Ngay từ khi xuất hiện chung, những động thái của cả hai đã lọt vào tầm ngắm của netizen.

Sau loạt "hint" bị cư dân mạng đào lại trong thời gian qua, cái tên Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thuỷ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện tại buổi ra mắt phim điện ảnh Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Nếu như trước đó, netizen liên tục bàn tán về nghi vấn cả hai đang trong mối quan hệ đặc biệt thì lần chạm mặt này lại càng khiến câu chuyện thêm phần rối rắm.

Tại sự kiện của Trấn Thành, Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ bất ngờ cùng có mặt. Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, cả hai đứng cách nhau không quá xa. Tuy nhiên, điều gây chú ý là không hề có bất kỳ tương tác nào, không ánh mắt, không chào hỏi, thậm chí giữ khoảng cách nhất định dù có mặt tại sự kiện chung.

Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ như "không liên quan nhau" tại sự kiện (Clip: Vệ Tinh Showbiz)

Chính sự "lơ nhau toàn tập" của Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ lại khiến cư dân mạng bàn tán rôm rả. Một bộ phận cho rằng có thể cả hai đang cố tình giữ khoảng cách để tránh gây thêm hiểu lầm giữa lúc tin đồn tình cảm vẫn chưa hạ nhiệt. Trong bối cảnh mọi cử chỉ đều dễ bị soi xét, việc hạn chế tương tác nơi đông người cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, ý kiến ngược lại lại cho rằng hành động né tránh này vô tình càng khiến nghi vấn thêm dày đặc. Bởi lẽ, nếu chỉ là bạn bè bình thường, việc chào hỏi xã giao tại một sự kiện giải trí vốn không phải điều quá nhạy cảm. Càng không tương tác, cư dân mạng lại càng tò mò.

Cặp Hoa hậu - ca sĩ Vbiz lộ "7749 hint" yêu đương nhưng gặp nhau lại tỏ thái độ thế này?- Ảnh 1.

Cách Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ phản ứng sau hint hẹn hò càng khiến netizen bàn tán thêm. Ảnh: Tổng hợp

Trước đó, cộng đồng mạng lại tiếp tục bàn tán về chuyện yêu đương của Thanh Thuỷ khi khui ra được loạt hint cho rằng cô đang có mối quan hệ đặc biệt với Trịnh Thăng Bình. Cụ thể, trong một sự kiện gần đây, Hoa hậu Thanh Thuỷ bị soi di chuyển ra về bằng một chiếc xế hộp hoa hao với mẫu xe, biển số xe Trịnh Thăng Bình từng sử dụng trong một MV trước đây.

Chưa dừng lại ở đó, "team qua đường" còn cho rằng tài xế đưa Thanh Thuỷ về chính là nhân viên của Trịnh Thăng Bình. Những chi tiết này được đặt trong bối cảnh cả hai từng nhiều lần bị đồn đoán hẹn hò, khiến nghi vấn càng thêm rầm rộ.

Đây không phải lần đầu Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ bị soi loạt hint trùng hợp. Cách đây nửa năm, cả hai từng gây bàn tán khi xuất hiện cùng khung giờ tại một số địa điểm, tương tác mạng xã hội kín kẽ hay những món đồ được cho là hao hao nhau.

Cặp Hoa hậu - ca sĩ Vbiz lộ "7749 hint" yêu đương nhưng gặp nhau lại tỏ thái độ thế này?- Ảnh 2.
Cặp Hoa hậu - ca sĩ Vbiz lộ "7749 hint" yêu đương nhưng gặp nhau lại tỏ thái độ thế này?- Ảnh 3.

Cư dân mạng phát hiện chiếc xe đón Thanh Thuỷ rời sự kiện có biển số giống với xe Trịnh Thăng Bình sử dụng để quay MV. Ảnh: Tổng hợp

Sau khi những hint tình cảm bị soi ra, cả hai đều có bài đăng mới trên trang cá nhân nhưng đều không đề cập đến bàn tán về tình cảm.

Trịnh Thăng Bình từng có quãng thời gian hẹn hò với ca sĩ Yến Nhi nhưng sau 7 tháng công khai thì cặp đôi được cho là "đường ai nấy đi". Đây cũng là mối tình duy nhất mà Trịnh Thăng Bình công khai trước công chúng. Hậu chia tay, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp. Nam ca sĩ sau đó từng dính tin hẹn hò với một số mỹ nhân Việt.

Về phía Thanh Thủy, nàng hậu cũng từng vướng nghi vấn hẹn hò với SOOBIN. Tuy nhiên, sau đó, nhiều ý kiến cho rằng loạt hint giữa cả hai xuất phát từ việc cùng tham gia dự án chung, thay vì mối quan hệ tình cảm ngoài đời.

Cặp Hoa hậu - ca sĩ Vbiz lộ "7749 hint" yêu đương nhưng gặp nhau lại tỏ thái độ thế này?- Ảnh 4.

Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ lộ nhiều hint rõ mồn một. Ảnh: Tổng hợp

Sở hữu 3 cửa hàng mặt phố giữa làn sóng đóng cửa, Founder My Lullaby trải lòng: “2025 thực sự là lửa thử vàng”

Theo Liên Hoa

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tình trạng hiện tại trong biệt thự của Linh Rin - con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Hà Tăng bỗng được gọi tên!

Tình trạng hiện tại trong biệt thự của Linh Rin - con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Hà Tăng bỗng được gọi tên! Nổi bật

Mẹ bỉm Mai Ngọc đưa bé Panda đi dạo, vô tình tiết lộ dinh thự nhà chồng trang hoàng Tết lộng lẫy, xa hoa

Mẹ bỉm Mai Ngọc đưa bé Panda đi dạo, vô tình tiết lộ dinh thự nhà chồng trang hoàng Tết lộng lẫy, xa hoa Nổi bật

1 ca sĩ Việt có mức cát-sê chạm mức 1,5 tỷ đồng/show, hát 2-3 bài: Học vấn cũng đỉnh nóc kịch trần

1 ca sĩ Việt có mức cát-sê chạm mức 1,5 tỷ đồng/show, hát 2-3 bài: Học vấn cũng đỉnh nóc kịch trần

20:59 , 13/02/2026
Biến căng 26 Tết: Tịch thu nhà 83 tỷ của nữ diễn viên bị chồng đại gia “cắm sừng”

Biến căng 26 Tết: Tịch thu nhà 83 tỷ của nữ diễn viên bị chồng đại gia “cắm sừng”

20:38 , 13/02/2026
Chế Linh U90 tới ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng, cầu một điều

Chế Linh U90 tới ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng, cầu một điều

19:57 , 13/02/2026
Bên trong "biệt thự di động" đẹp nhất thế giới hiện nay có gì?

Bên trong "biệt thự di động" đẹp nhất thế giới hiện nay có gì?

19:30 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên