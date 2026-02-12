Sở hữu 3 cửa hàng mặt phố giữa làn sóng đóng cửa, Founder My Lullaby trải lòng: “2025 thực sự là lửa thử vàng”

Sau một năm nhiều biến động đối với thị trường thời trang bán lẻ, NTK Đặng Phương Minh – người sáng lập thương hiệu My Lullaby – chia sẻ năm 2025 là giai đoạn lửa thử vàng với thương hiệu của chị nhưng cũng là một hành trình đầy ngoạn mục. Theo chị, đây là phép thử quan trọng, vừa đặt ra thách thức, vừa củng cố niềm tin vào chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

NTK Đặng Phương Minh cho biết trước Tết Nguyên đán 2025, thương hiệu vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực khi bộ sưu tập Tết đạt doanh thu khả quan, hiệu quả kinh doanh cao. Tuy nhiên, ngay sau kỳ nghỉ lễ, thị trường bất ngờ rơi vào trạng thái trầm lắng hiếm thấy. Đặc biệt, bối cảnh chung của ngành thời trang thời điểm đó càng khiến áp lực gia tăng khi liên tục xuất hiện thông tin nhiều thương hiệu phải thu hẹp hoạt động hoặc rời thị trường.

“Sự im ắng đó khiến cả đội ngũ thực sự choáng váng. Tôi nghĩ thời điểm đó nặng nề với rất nhiều người, hơn cả thời Covid. Ngày ngày, mở mắt ra là tin tức về hàng loạt các lời chia tay từ những thương hiệu đình đám. Tôi có đến 3 cửa hàng mặt phố lớn, bài toán doanh thu đặt ra mỗi ngày không hề nhỏ”, chị cho biết.

Dù vậy, từ tháng 4–5, thị trường bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Thời điểm khó khăn nhất với My Lullaby dần qua đi khi sức mua cải thiện từng bước, kéo theo doanh thu ổn định hơn.

“Càng về những tháng cuối năm, doanh thu càng ổn. Chúng tôi khép lại năm 2025 bằng bộ sưu tập Tết với kết quả bùng nổ - điều mà ở thời điểm đầu năm tôi chưa từng nghĩ tới. 2025, vì thế cho tôi một sự tự tin vào bản thân, vào đường hướng kinh doanh mình kiên định lựa chọn. Trong khó khăn, những giá trị thực càng có cơ hội để khẳng định,” NTK Đặng Phương Minh nói.

Bước sang năm 2026, NTK Đặng Phương Minh nhận định thị trường thời trang sẽ tiếp tục xoay quanh các yếu tố giá trị bền vững và bản sắc riêng. Khi người tiêu dùng cân nhắc kỹ hơn trong chi tiêu, họ có xu hướng ưu tiên những sản phẩm mang lại nhiều lợi ích trong cùng mức giá: vừa có thể sử dụng linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh, vừa đảm bảo chất lượng chất liệu và dấu ấn thiết kế.

Theo chị, doanh nghiệp nào thấu hiểu khách hàng sâu sắc hơn sẽ có lợi thế cạnh tranh trong “cuộc chơi” sắp tới: “Khi khách hàng buộc phải cân nhắc kỹ hơn cho các quyết định chi tiêu, với cùng một khoản tiền, họ sẽ ưu tiên những sản phẩm mang lại giá trị thực. Sản phẩm nào đáp ứng tốt nhất các tiêu chí mà người tiêu dùng đặt ra sẽ có lợi thế được lựa chọn.”

Về câu chuyện bản sắc, NTK Đặng Phương Minh tin rằng My Lullaby đã xây dựng được dấu ấn riêng thông qua việc chú trọng chất liệu và chất lượng sản phẩm trong cùng phân khúc giá. Đây là kết quả của quá trình phát triển dài hạn với sự đầu tư nghiêm túc và tâm huyết nghề nghiệp, giúp thương hiệu tạo vị trí ổn định trong lòng khách hàng.

Giữa bối cảnh 2025-2026 còn nhiều biến động thách thức, sau khi đã trải qua 2025 đầy khó khăn, tôi càng thêm tự tin vào chiến lược kinh doanh "bán hàng cao cấp với giá hợp lý". Chúng tôi khiến khách hàng cảm thấy họ là những tiêu dùng thông thái.

Việc giữ chân khách hàng cũ được My Lullaby thực hiện thông qua sự chăm chút trong từng chi tiết nhỏ, từ trải nghiệm dịch vụ đến chất lượng sản phẩm, giúp họ cảm thấy được lắng nghe và trân trọng. Phản hồi phổ biến từ khách hàng về độ bền và tính thẩm mỹ lâu dài của sản phẩm được xem là minh chứng rõ ràng cho định hướng này.

Trước xu hướng dịch chuyển mạnh sang thương mại điện tử, NTK Đặng Phương Minh cho biết đây là yếu tố khiến thương hiệu phải cân nhắc nhiều hơn. Tuy nhiên, nhóm khách hàng mục tiêu của My Lullaby vẫn đánh giá cao trải nghiệm mua sắm trực tiếp tại cửa hàng, vì vậy hệ thống bán lẻ truyền thống vẫn được duy trì như thế mạnh cốt lõi.

Dù vậy, chị thừa nhận việc đa dạng hóa kênh bán hàng có thể mở ra tiềm năng tăng trưởng mới, và thương hiệu đang tìm kiếm nguồn lực phù hợp để phát triển mảng này trong thời gian tới.

Nhìn lại hành trình đã qua, NTK Đặng Phương Minh cho rằng những biến động của năm 2025 không chỉ mang lại thử thách mà còn tạo nền tảng niềm tin cho giai đoạn tiếp theo. Với trọng tâm là giá trị thực, bản sắc riêng và sự thấu hiểu khách hàng, My Lullaby kỳ vọng tiếp tục củng cố vị thế trong bối cảnh thị trường nhiều cạnh tranh.