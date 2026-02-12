Con người thật của Hoà Minzy

Hoà Minzy đã hoạt động nghệ thuật được 12 năm. Vào đầu tháng 2 vừa qua, nữ ca sĩ sinh năm 1995 tổ chức buổi gặp gỡ quy mô khủng có sự tham gia của 8.000 khán giả. Tại fan-concert này còn có sự xuất hiện của dàn sao Việt, trong đó có nhạc sĩ Huy Tuấn.

Trên kênh TikTok cá nhân, nhạc sĩ Huy Tuấn đăng tải clip dài chia sẻ tâm sự về Hoà Minzy. Nhạc sĩ dành lời khen ngợi cho tính cách của ca sĩ sinh năm 1995, luôn sống biết trước biết sau từ những ngày đầu vào nghề cho tới thời điểm đạt được thành công trong showbiz.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho hay: "Hòa là một người nghệ sĩ biết ơn. Từ những ngày đầu trở đi, cho đến ngày hôm nay sau 12 năm thì lúc nào cũng một câu thầy, hai câu thầy, làm cho tôi không ngừng yêu thương Hòa. Những ngày đầu thì tôi đồng hành với Hòa rất nhiều. Sau khi Hòa trưởng thành hơn thì có những con đường riêng của mình, có những vấp ngã và trải nghiệm nhiều trong cuộc sống nhưng không phải lúc nào tôi cũng cùng đồng hành được.

Chỉ đứng từ xa quan sát thôi. Cũng rất xót xa khi Hòa có những vấp ngã trong cuộc sống. Nhưng mà trên hết thì bây giờ thấy Hòa trưởng thành hơn, tự tin hơn, đẹp hơn. Sau nhiều thành công thì, với tôi là một người thầy cảm thấy tự hào nhất với Hòa chính là một nghệ sĩ rất tử tế, người phụ nữ nhân hậu và người mẹ mạnh mẽ. Đó là những điều tôi tự hào hơn cả về Hòa Minzy với tư cách là người thầy".

Nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ về ca sĩ Hoà Minzy tại concert. Nguồn: huytuanbui_tiktok

Nhạc sĩ cho biết Hòa Minzy là người luôn sống biết ơn, nhớ tới những người dìu dắt mình. Ảnh: Huy Tuấn

Dưới bài đăng, một netizen còn để lại bình luận cho rằng sự thành công hiện tại của Hòa Minzy hiện tại là do nhạc sĩ Huy Tuấn: "Không có thầy Huy Tuấn chắc không nhìn được thấy thành công của Hòa ngày hôm nay, chúc 2 thầy trò nhiều sức khỏe ạ". Nhạc sĩ Huy Tuấn liền phản hồi, đưa quan điểm cho rằng Hòa Minzy là người tài năng nên nhất định sẽ thành công chứ không hẳn nhờ vào mình.

Nhạc sĩ cho hay: "Này không hẳn thế, vì nếu có tài năng như Hoà rồi thì không gặp thầy cũng sẽ gặp người khác và thành công vào lúc nào đó thôi. Chẳng qua Thầy và Hoà có duyên thì gặp nhau, như được chọn vậy".

Mối lương duyên giữa Hòa Minzy và Huy Tuấn được cho là bắt đầu từ năm 2014, khi nữ ca sĩ tham gia chương trình Học viện Ngôi sao còn Huy Tuấn giữ vai trò giám đốc chương trình. Thời điểm ấy, cô gây chú ý khi trở thành một trong những thí sinh nổi bật nhờ giọng hát giàu cảm xúc cùng tinh thần cầu tiến và nghiêm túc với nghề.

Nhạc sĩ Huy Tuấn lên tiếng khi một netizen cho rằng thành công của Hòa Minzy là do anh. Ảnh: Chụp màn hình

Mối lương duyên giữa Hòa Minzy và Huy Tuấn được cho là bắt đầu từ năm 2014. Ảnh: Tổng hợp

Nhạc sĩ Huy Tuấn chính là người đã chi tiền mua ca khúc Thị Mầu cho Hoà Minzy. Ảnh: Tổng hợp

Hòa Minzy đăng quang Quán quân Học viện Ngôi sao năm 2014. Sau cuộc thi, cô chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp và ghi dấu ấn với loạt ca khúc nổi bật như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân), Nỗi đau giữa hòa bình (Nguyễn Văn Chung).

Năm 2025 đánh dấu bước bùng nổ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ với nhiều thành tựu đáng chú ý, trong đó MV Bắc Bling hiện thu hút gần 300 triệu lượt xem trên YouTube. Concert kỷ niệm 12 năm hoạt động nghệ thuật của Hòa Minzy đã được cô cùng êkíp gấp rút chuẩn bị trong gần một tháng.