Cú ngã ngựa của YouTuber giàu nhất Việt Nam

Ngày 10/2, Khoa Pug xác nhận bản thân rơi vào cảnh “trắng tay” sau thời gian dài đầu tư thất bại. Trong video đăng tải trên kênh cá nhân, anh nói: “Tôi thất bại rồi các bạn ơi… tôi phá sản rồi”. Nam YouTuber cho biết liên tiếp đầu tư thua lỗ và nhắn nhủ người trẻ cần biết tiết kiệm, quản lý tài chính để phòng ngừa biến cố.

Trước đó, Khoa Pug là cái tên gắn với hình ảnh giàu có, chi tiêu mạnh tay và lối sống xa xỉ trên mạng xã hội.

Khoa Pug giàu thế nào trước khi tuyên bố phá sản?

Sinh năm 1992 tại Khánh Hòa, Khoa Pug nổi lên từ các Vlog du lịch, trải nghiệm dịch vụ cao cấp ở nhiều quốc gia. Khi sinh sống tại Mỹ, anh từng tự nhận là “YouTuber Việt Nam giàu nhất”.

Nội dung kênh xoay quanh việc khám phá nhà hàng sang trọng, thưởng thức món ăn đắt đỏ như bò dát vàng, cá nóc phủ vàng, lưu trú khách sạn hạng sang… Cách nói chuyện của anh thẳng thắn, không thiếu những lúc gây tranh cãi giúp anh thu hút lượng người xem lớn.

Ngoài hơn 4,7 triệu người đăng ký trên YouTube, Khoa Pug nhiều lần nhắc đến các nguồn thu từ đầu tư, kinh doanh đa lĩnh vực trong đó có tiền mã hóa. Cuối năm 2021, anh cùng doanh nhân Vương Phạm gây chú ý khi tuyên bố mua máy bay trị giá 5 triệu USD. Thời điểm trước đó, anh liên tục chia sẻ việc sở hữu nhà hàng, bất động sản, tài sản giá trị lớn.

Năm 2023, Khoa Pug đầu tư khoảng 23 tỷ đồng mở nhà hàng lẩu tại Mỹ. Anh cho biết mở quán vì đam mê, không quá bận tâm chuyện lời lỗ. Phát ngôn “30 tỷ đồng chỉ như rác” hay tuyên bố trả lương cao cho nhân viên từng khiến dư luận bàn tán.

Bên cạnh đó, anh cũng chi khoản tiền lớn cho việc thay đổi ngoại hình. Năm 2023, Khoa Pug thực hiện phẫu thuật kéo chân tại Mỹ, nâng chiều cao từ 1,67 m lên 1,75 m.

Sau đó, anh tiếp tục chi khoảng 100.000 USD (khoảng 2,5-3 tỷ đồng) để kéo dài xương cẳng chân tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm cân đối cơ thể, kỳ vọng đạt chiều cao khoảng 1,8 m. Anh cho biết quá trình kéo dài diễn ra trong khoảng 70 ngày, có bác sĩ và huấn luyện viên cá nhân theo dõi.

Anh cũng thường xuyên đăng các video “đập hộp” xa xỉ. Tháng 10/2025, anh đăng Vlog chi 300 triệu đồng mở hộp phiên bản iPhone cao cấp. Những nội dung này thu hút lượng xem lớn, người xem tranh luận về mức độ phô trương trên mạng xã hội.

Theo thống kê từ Social Blade - trang ước tính doanh thu YouTube dựa trên lượt xem - kênh Khoa Pug từng được dự đoán đạt mức thu nhập đến hàng chục tỷ đồng tùy thời điểm. Tuy nhiên đây chỉ là con số tham khảo, chưa bao gồm nguồn thu từ quảng cáo trực tiếp, kinh doanh hay đầu tư khác mà anh từng đề cập.

Nội dung video và ảnh hưởng đến người trẻ

Công thức trong nội dung của Khoa Pug gắn với các trải nghiệm khác biệt, chi tiêu mạnh tay, đặt mình vào các bối cảnh đắt đỏ nhất, lạ nhất. Anh tự chi trả cho dịch vụ, ghi lại toàn bộ hành trình và chia sẻ cảm nhận cá nhân. Cách làm này tạo cảm giác chân thực với người xem, khơi gợi sự tò mò về cuộc sống thượng lưu.

Khán giả theo dõi anh là kênh giải trí, khám phá thế giới qua màn hình. Các phát ngôn liên quan tiền bạc, đầu tư, hay cách thể hiện quan điểm về giàu nghèo từng gây tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng nội dung dễ tạo tâm lý đề cao vật chất, số khác xem đó là lựa chọn cá nhân và chiến lược xây dựng thương hiệu.

Anh từng làm chuyến xuyên Việt, ghé Lô Lô Chải, dinh thự Vua Mèo, Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang, nay là Tuyên Quang), dừng chân ở Cao Bằng thưởng thức đặc sản và tham quan thác Bản Giốc, suối Lê Nin.

Năm 2024, Khoa Pug du lịch châu Âu, tham quan bảo tàng Louvre, tháp Eiffel, sông Seine, Khải Hoàn Môn tại Pháp, sau đó đến Thụy Sỹ thăm hồ Brienz - bối cảnh phim Hạ cánh nơi anh.

Cuối năm 2025, anh thực hiện sê-ri tại Trung Quốc, ghi lại hành trình khám phá các địa danh như Vũ Hán, Trùng Khánh, Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành và trải nghiệm tàu cao tốc.

Bên cạnh những nội dung hút view, anh cũng nhiều lần vướng tranh cãi. Tháng 6/2025, anh chia sẻ bữa ăn khoảng 11 triệu đồng tại một nhà hàng ở Tokyo không niêm yết giá. Chuyến đi Nhật Bản và Ai Cập năm 2019 từng gây bàn luận vì cách ghi hình, phát ngôn và cách đặt tiêu đề. Vụ việc review resort ở Mũi Né với những cáo buộc gay gắt cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Đầu năm 2026 khi trở về Việt Nam, Khoa Pug thực hiện hành trình xuyên Việt, tập trung vào nội dung ẩm thực địa phương thay vì các trải nghiệm xa xỉ ở nước ngoài. Trong một Vlog công bố hồi tháng 1, anh lần đầu chia sẻ chi tiết hơn về doanh thu YouTube và việc phải cân nhắc chi tiêu, không còn cảnh tiêu tiền không cần nghĩ. Anh cho biết thu nhập phụ thuộc lớn vào lượt xem và sự ủng hộ của khán giả, không phải lúc nào cũng ổn định.