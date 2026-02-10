Nghệ sĩ Xuân Hinh tiết lộ cát-xê phim Tết: "Không bằng tôi đi hát 2 bài”

Tại buổi ra mắt, NS Xuân Hinh xúc động chia sẻ về lần đầu tham gia điện ảnh: “Xin tri ân những khán giả đến tầm này còn yêu quý tôi. Mùi Phở lãi hay lỗ, đến tầm này thì thế nào cũng được. Về mảng văn hóa - nghệ thuật truyền thống, tôi cũng cuối đời rồi, tôi không ham hố để nổi tiếng. Tôi cũng chỉ cần biết đủ. ‘Tiền ít tiền nhiều đủ ăn là được’. Phim ra rạp, tôi muốn xem các cháu có yêu văn hóa này không. Tôi cố gắng hai năm để có thêm một lần nữa. Nói thật, đóng cả bộ phim này không bằng tôi đi hát hai bài”.

Khi được hỏi về sự cân bằng giữa yếu tố hài hước và xúc động trong phim, nghệ sĩ gạo cội cho biết ông hoàn toàn có thể khiến khán giả rơi nước mắt nếu muốn, thậm chí đến mức “khóc lả người”. Với Xuân Hinh cảm xúc chưa đủ “độ” thì cũng không thỏa mãn. Tuy nhiên, nghệ sĩ hiểu định hướng của đạo diễn Minh Beta khi đây là tác phẩm chiếu dịp Tết, việc tạo không khí quá buồn bã hay bi lụy là không phù hợp. Theo đó, bộ phim được lựa chọn nhịp điệu rộn ràng hơn, nỗi buồn chỉ thoang thoảng, bởi dù nước mắt có thể tạo ra bằng thủ pháp, mang lại tiếng cười cho khán giả mới là điều khó nhất.

Nghệ sĩ Xuân Hinh

Phim do Minh Beta làm đạo diễn, kể câu chuyện gia đình đa thế hệ của ông Mùi (NS Xuân Hinh). Khán giả được trải qua đủ cung bậc cảm xúc như một bát phở với đủ “vị”: vị ngọt của nụ cười, vị mặn của nước mắt và cả hương thơm của sự thấu hiểu, sẻ chia.

Bên cạnh câu chuyện gia đình, Mùi Phở còn nhận về lời khen nhờ cách lồng ghép văn hóa Việt khéo léo. Những khuôn hình quay tại phố cổ Hà Nội được hậu kỳ chỉn chu, gợi cảm giác “trở về nhà” cho khán giả. Cùng với đó, các nét văn hóa truyền thống như hát chầu văn, tục thờ Mẫu được thể hiện rõ nét. Đại cảnh Lễ hội phở với số lượng người tham gia đông đảo, được đầu tư quy mô lớn, mang đến trải nghiệm điện ảnh đáng nhớ.

Với những mâu thuẫn được phát triển cùng lúc: Bố - con ruột, bố chồng - nàng dâu, khát vọng cá nhân - trách nhiệm gia đình, nhiều khán giả lo ngại nội dung của Mùi Phở bị “dày” và kịch tính, bị “căng” so với không khí vui vẻ dịp Tết. Tuy nhiên, nhịp điệu của bộ phim với hai năm liên tục chỉnh sửa kịch bản của Minh Beta và đội ngũ sản xuất - đã được tiết chế, cân bằng. Căng thẳng trong Mùi Phở được đẩy “chắc tay”, nó không phải yếu tố trung tâm mà được biến thành cái cớ hợp lý.

Ê-kip phim Mùi phở trong buổi công chiếu phim tại Hà Nội

Sự kết hợp lần đầu trên màn ảnh rộng giữa Thu Trang và NS Xuân Hinh cũng nhận nhiều lời khen. Những màn “khẩu chiến” dài, giàu vần điệu, cách gieo từ thâm thúy của NS Xuân Hinh hòa cùng nét duyên dáng của Thu Trang tạo nên màn tung hứng thú vị. Song song đó, các phân cảnh người cha đơn độc trăn trở giữa hàng phở nức tiếng và những “âm mưu” của con cái đã lấy đi không ít nước mắt khán giả.

Ngoài ra, phim còn quy tụ ba gương mặt quen thuộc của làng tấu hài - BB Trần, Hải Triều và Ngọc Phước. Sự xuất hiện của bộ ba này giúp làm dịu nhịp cảm xúc sau những đoạn tranh cãi cao trào, mang lại tiếng cười và sự nhẹ nhàng cho người xem.

Đạo diễn Minh Beta

Chia sẻ về khả năng tiếp nhận khác nhau giữa khán giả hai miền Nam - Bắc, đạo diễn Minh Beta cho rằng: “Một bộ phim, một tác phẩm nghệ thuật cũng như một món ăn. Thực khách luôn có khẩu vị khác nhau. Mọi người sẽ có nhiều ý kiến. Ví dụ như món phở, phở ở TP.HCM và phở ở Hà Nội, mỗi bên sẽ thích ăn những kiểu khác nhau. Tôi luôn trân trọng ý kiến của khán giả. Mọi người sẽ cho mình những góc nhìn sâu sắc hơn”.

Tổng hòa, 111 phút của Mùi Phở là cơ hội để các gia đình cùng ngồi lại bên nhau, thêm trân trọng những giá trị tình thân và bản sắc văn hóa dân tộc.