Hoà Minzy bỗng bị "toxic" vì một giây ôm Đình Bắc, phản ứng ra sao?

10-02-2026 - 11:35 AM | Lifestyle

Mối quan hệ giữa Đình Bắc và Hoà Minzy đang thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng.

Tối 7/2, khi tham dự Gala WeChoice Awards 2025, nữ ca sĩ Hoà Minzy đã có màn tương tác cực thân thiết với ngôi sao U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc gây xôn xao cõi mạng. Cụ thể, ở màn trình diễn Thắng đời 1-0, Đình Bắc cùng dàn nghệ sĩ chạy từ sân khấu xuống khán phòng để cùng khán giả khuấy động không khí sôi động. Đình Bắc đã tiến về phía Hoà Minzy và cả hai có một cái âm đầy thân thiện, cùng nhau "quẩy" cực vui.

Tuy nhiên khi ảnh chụp màn hình khoảnh khắc này viral trên MXH, Hoà Minzy bỗng nhận về nhiều ý kiến tiêu cực, cho rằng cô nàng có phần quá khích và hơi "làm lố" khi tiếp xúc với một cầu thủ trẻ, nhất là khi cả hai chưa đủ thân thiết đến vậy. Ngược lại, vẫn có nhiều người lên tiếng bảo vệ Hoà Minzy và Đình Bắc, cho rằng chỉ một giây cảm xúc trong bầu không khí bùng nổ, vui vẻ ấy là điều bình thường, không đáng bị chỉ trích tới thế.

Hoà Minzy bỗng bị "toxic" vì một giây ôm Đình Bắc, phản ứng ra sao? - Ảnh 1.

Hoà Minzy ôm Đình Bắc

Hoà Minzy bỗng bị "toxic" vì một giây ôm Đình Bắc, phản ứng ra sao? - Ảnh 2.

Cả hai trò chuyện vui vẻ ở Gala WeChoice Awards 2025

Trước những ý kiến đa chiều trên MXH, Hoà Minzy không chọn cách lên tiếng đôi co mà cô nàng lại thể hiện mối quan hệ tốt đẹp cùng Đình Bắc bằng bình luận tương tác dưới bài đăng của cậu em. Giọng ca Bắc Bling gọi Đình Bắc là "em trai" rồi nhắn nhủ: "Không có quen ai cứ chạy xuống chỗ chị là Ok hết nha em trai". Đình Bắc cũng đáp lại Hoà Minzy bằng bình luận vui vẻ và sticker cười ra nước mắt.

Chứng kiến màn tương tác này, nhiều netizen cho rằng hai nhân vật chính rất thoải mái và vui vẻ, chỉ có dân mạng "toxic" và suy diễn quá nhiều khiến câu chuyện bị đẩy đi xa mà thôi. Trước đó, Hoà Minzy và Đình Bắc cũng đã nhiều lần tương tác với nhau trên MXH, và cái ôm khi gặp mặt ngoài đời chỉ là cách thể hiện tình cảm thân thiết mà thôi.

Hoà Minzy bỗng bị "toxic" vì một giây ôm Đình Bắc, phản ứng ra sao? - Ảnh 3.

Vì sao Văn Toàn không dự fan concert Hoà Minzy dù chi cả chục triệu mua vé?

Theo Tú

Phụ nữ số

