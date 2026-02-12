Cô gái "bóc phốt" shop online vì chiếc áo dài 4 triệu thảm họa

Mới đây, một bài đăng trên Threads thu hút nhiều tương tác khi một khách hàng chia sẻ trải nghiệm không như mong đợi trong quá trình đặt may áo dài Tết online. Theo nội dung bài viết, người này đã chọn một cửa hàng online có hơn 100.000 lượt theo dõi trên Instagram và đặt may mẫu áo dài tơ tằm đuôi công với giá 3,9 triệu đồng, trong đó đã chuyển khoản cọc 2 triệu.

Trước khi nhận sản phẩm, khách yêu cầu cửa hàng gửi hình ảnh thực tế và lúc này mới "tá hỏa" khi thấy thành phẩm khác xa so với mẫu đã đặt. Cụ thể, khách cho rằng "gửi mẫu áo một đằng, shop may ra một nẻo, sai màu hoàn toàn". Ngoài vấn đề màu sắc, chất lượng vải cũng được cho là kém, nhăn nhúm, trông như rẻ lau. Phần nhãn mác trên quần thì bị cho là mang dấu hiệu của hàng gia công thay vì hàng may đo như cửa hàng quảng cáo. Với mức giá gần 4 triệu đồng, khách ngán ngẩm bày tỏ sự thất vọng, thẳng thắn cho rằng cửa hàng "treo đầu dê bán thịt chó".

Mẫu áo dài đặt may giá 3,9 triệu được cho là khác màu khi một bên là tông xanh thông trầm ấm, một bên là tông xanh lá rực rỡ

Ngoài việc màu sắc không đúng với ảnh mẫu, chất lượng vải cũng bị đánh giá là kém, thậm chí tag quần còn là dấu hiệu của hàng gia công chứ không phải may đo riêng

Theo chia sẻ, sau khi phản hồi với cửa hàng, hai bên đã trao đổi nhưng chưa tìm được tiếng nói chung. Phía cửa hàng khẳng định sản phẩm được may đúng theo yêu cầu đã thống nhất trước đó, đồng thời cho rằng mức giá là do hai bên tự nguyện thỏa thuận từ đầu. Trong khi đó, khách hàng vẫn giữ quan điểm rằng chất liệu vải không tương xứng với giá tiền, thành phẩm khác mẫu đã gửi và phần nhãn mác cho thấy dấu hiệu của hàng gia công. Trong đoạn tin nhắn trao đổi, khách bày tỏ quan điểm với cửa hàng: "Thấy có lỗi với lương tâm và còn muốn duy trì bán hàng thì hoàn lại cọc đi".





Bài học khi đặt may áo dài

Dù câu chuyện đang viral trên mạng xã hội vẫn chưa có hồi kết, đây cũng là một lời nhắc đáng suy nghĩ cho những ai có ý định đặt may áo dài, đặc biệt trong dịp cao điểm như Tết. Áo dài là trang phục tôn dáng nhưng cũng rất kén phom và chất liệu, chỉ cần lệch một chút về màu sắc hay phom may là tổng thể đã khác đi đáng kể.

Nếu có điều kiện, nên đến trực tiếp cửa hàng để được đo số đo, xem vải tận tay và trao đổi rõ về thiết kế. Trường hợp đặt online, cần yêu cầu ảnh thật sản phẩm, ảnh vải dưới ánh sáng tự nhiên và xác nhận chi tiết về màu, độ dài, độ ôm trước khi chốt. Đồng thời, nên hỏi kỹ chính sách chỉnh sửa, đổi trả hoặc hoàn cọc để tránh rủi ro phát sinh.