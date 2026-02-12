Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Hà Nội diện áo dài đón Tết, visual “cưng xỉu”

12-02-2026 - 12:25 PM | Lifestyle

Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh gây sốt MXH với diện mạo đáng yêu đón Tết Nguyên đán.

Những ngày cận Tết, bé Tuệ Anh - ái nữ nhà Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Hà Nội - Đỗ Vinh Quang - gây sốt MXH với loạt khoảnh khắc cực đáng yêu đón tết. Cô bé xuất hiện trong bộ áo dài truyền thống rực rỡ sắc xuân, biểu cảm dễ thương khiến người ta muốn cưng chiều.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, nhóc tỳ diện áo dài gấm màu hồng đậm nổi bật, điểm xuyết những họa tiết mang đậm không khí Tết cổ truyền. Thiết kế tay rộng, chất liệu óng ánh cùng phần tà mềm mại giúp cô bé trông vừa truyền thống vừa đáng yêu hết nấc.

Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Hà Nội diện áo dài đón Tết, visual “cưng xỉu”- Ảnh 1.
Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Hà Nội diện áo dài đón Tết, visual “cưng xỉu”- Ảnh 2.

Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh diện áo dài đón tết cực đáng yêu

Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Hà Nội diện áo dài đón Tết, visual “cưng xỉu”- Ảnh 3.

Mái tóc được buộc gọn gàng hai bên, kết hợp cùng phụ kiện xinh xắn càng tôn lên gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn lanh lợi của Tuệ An. Khi thì cô bé e ấp nắm tay người lớn, lúc lại hào hứng cầm nhành lộc nhỏ xíu, biểu cảm ngây thơ của cô bé nhanh chóng "đốn tim" cư dân mạng.

Nhiều người nhận xét ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh thừa hưởng nét dịu dàng của mẹ Hoa hậu và vẻ đáng yêu, lanh lợi từ nhà nội - gia đình bầu Hiển. Dù còn nhỏ nhưng thần thái trước ống kính đã rất tự nhiên, chuẩn "rich kid nhí" chính hiệu.

Được biết, gia đình Đỗ Mỹ Linh luôn ưu tiên những giá trị truyền thống trong dịp lễ Tết. Việc cho con gái diện áo dài từ sớm không chỉ giúp lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn gieo vào bé tình yêu với văn hoá dân tộc.

Chỉ một vài khung hình giản dị nhưng đủ khiến cộng đồng mạng phải xuýt xoa: Tết đến nơi rồi, và "em bé mùa xuân" này chính là điểm nhấn ngọt ngào!

Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Hà Nội diện áo dài đón Tết, visual “cưng xỉu”- Ảnh 4.
Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Hà Nội diện áo dài đón Tết, visual “cưng xỉu”- Ảnh 5.
Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Hà Nội diện áo dài đón Tết, visual “cưng xỉu”- Ảnh 6.
Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Hà Nội diện áo dài đón Tết, visual “cưng xỉu”- Ảnh 7.

Visual cưng xỉu của con gái Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang

Theo Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Phuket hay Bali, một hòn đảo Việt Nam vừa lọt top 15 điểm đến trăng mật tuyệt nhất thế giới

Không phải Phuket hay Bali, một hòn đảo Việt Nam vừa lọt top 15 điểm đến trăng mật tuyệt nhất thế giới Nổi bật

Chiếc xe đắt nhất thế giới

Chiếc xe đắt nhất thế giới Nổi bật

Các mẹ đảm gọi tên “chân ái làm sạch” trong công cuộc dọn nhà đón Tết: Chậu rửa, vòi nước, xoong nồi... đều sáng bóng chỉ sau 15 phút

Các mẹ đảm gọi tên “chân ái làm sạch” trong công cuộc dọn nhà đón Tết: Chậu rửa, vòi nước, xoong nồi... đều sáng bóng chỉ sau 15 phút

12:22 , 12/02/2026
Midu khoe 1 thứ ngày cận Tết, netizen nhìn vào chốt luôn: "Chị có tất cả!"

Midu khoe 1 thứ ngày cận Tết, netizen nhìn vào chốt luôn: "Chị có tất cả!"

11:23 , 12/02/2026
Nữ giám đốc công ty BĐS 46 tuổi bỏ việc ra hoang đảo nuôi cá, lương chỉ 11 triệu đồng nhưng "tự do và bình yên"

Nữ giám đốc công ty BĐS 46 tuổi bỏ việc ra hoang đảo nuôi cá, lương chỉ 11 triệu đồng nhưng "tự do và bình yên"

11:00 , 12/02/2026
Tóc Tiên bắt bặp ảnh cưới của chính mình với người đàn ông lạ

Tóc Tiên bắt bặp ảnh cưới của chính mình với người đàn ông lạ

10:55 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên