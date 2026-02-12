Các mẹ đảm gọi tên “chân ái làm sạch” trong công cuộc dọn nhà đón Tết: Chậu rửa, vòi nước, xoong nồi... đều sáng bóng chỉ sau 15 phút

Những ngày giáp Tết, căn bếp luôn là nơi "quá tải" nhất trong nhà khi tần suất nấu nướng tăng lên gấp nhiều lần. Dầu mỡ bám lâu ngày, vết cháy khét cứng đầu khiến việc lau dọn trở nên vất vả hơn bao giờ hết.

Giữa lúc ai cũng tất bật dọn dẹp để đón năm mới, các mẹ đảm lại truyền tai nhau một chiêu làm sạch bếp vừa nhanh gọn vừa tiết kiệm công sức: sử dụng bột oxi . Không cần kỳ cọ quá nhiều, chỉ với một vài thao tác đơn giản, căn bếp có thể sạch bong sáng bóng, sẵn sàng đón Tết trong trạng thái gọn gàng và thơm tho.

Cơ chế hoạt động của oxi viên hay bột oxi: Oxy viên (Sodium Percarbonate) là hợp chất rắn, màu trắng, tan trong nước giải phóng oxy, thường được dùng để cấp cứu tôm cá nổi đầu, tăng oxy hòa tan (DO) và khử trùng, diệt khuẩn trong ao nuôi thủy sản. Sản phẩm này còn giúp phân hủy chất hữu cơ đáy ao, làm sạch nước và an toàn với vật nuôi, con người và môi trường. Oxy viên còn được ứng dụng rộng rãi trong đời sống như một chất tẩy rửa đa năng, làm trắng quần áo, tẩy ố xoong nồi.

Phương Trần (Hà Nội) tận dụng oxi viên để làm sạch nồi niêu xoong chảo, hố ngăn rác, vòi nước và cả vòi nhà vệ sinh. Chỉ cần là đồ inox bị cặn bẩn hay hoen gỉ lâu ngày, oxi viên có thể hỗ trợ làm sạch bong, sáng bóng. (Nguồn: Phương Trần)

Oxi viên: Chân ái àm sạch bồn sửa, hố lót rác, vòi nước...

Oxi viên hay bột oxi chính "chân ái" làm sạch bồn rửa, hố lọt rác và vòi nước đang được nhiều mẹ đảm tin dùng trong những ngày dọn dẹp cuối năm.

(Nguồn: @tulemenhacua)

* Cách làm cực kỳ đơn giản:

Chỉ cần hòa tan oxi viên hoặc bột oxi với nước ấm, sau đó đổ vào hố lọt rác và ngâm khoảng 10 - 20 phút là mảng bám, mùi hôi sẽ được đánh bay đáng kể.

(Nguồn: @tulemenhacua)

Riêng với chậu rửa và vòi nước, bạn rắc trực tiếp bột oxi lên bề mặt, chờ khoảng 5-10 phút rồi dùng bàn chải cọ sạch. Những ngóc ngách nhỏ, khó chạm tới thì tận dụng bàn chải đánh răng cũ để làm sạch hiệu quả hơn.

Sau khi cọ xong một lượt, xả lại bằng nước ấm rồi cọ thêm lần nữa, đảm bảo bồn rửa và vòi nước sạch bong, sáng bóng như mới.

(Nguồn: @tulemenhacua)

Làm sạch nồi niêu xoong chảo, sáng bóng như mới

Oxi viên – trợ thủ đắc lực giúp nồi niêu xoong chảo sáng bóng như mới chính là bí quyết được nhiều mẹ đảm áp dụng mỗi mùa dọn bếp cuối năm. Những chiếc nồi inox dùng lâu ngày thường bị cặn đen, hoen gỉ ở đáy, nhìn thì "ngán" nhưng thực ra lại dễ xử lý hơn bạn nghĩ nhờ oxi viên.

(Nguồn: @dolphinfamily.bnk)

* Cách làm rất nhẹ nhàng:

- Rắc bột oxi trực tiếp vào chậu rửa, đổ thêm nước ấm rồi khuấy đều, sau đó ngâm xoong nồi khoảng 15 - 20 phút.

- Khi bắt đầu làm sạch, bạn không cần chà mạnh tay, chỉ cần cọ nhẹ là các vết ố, mảng bám lâu ngày sẽ dần bong ra.

- Tiện hơn nữa, phần bột oxi còn lại trong chậu rửa có thể tận dụng để làm sạch luôn bồn rửa, một công đôi việc, giúp cả xoong nồi lẫn chậu rửa đều sáng bóng, sạch sẽ như mới.

(Nguồn: @dolphinfamily.bnk)

(Nguồn: @dolphinfamily.bnk)

Mua tại đây



