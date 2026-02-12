Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tóc Tiên bắt bặp ảnh cưới của chính mình với người đàn ông lạ

12-02-2026 - 10:55 AM | Lifestyle

Hình ảnh được cho là Tóc Tiên xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống gây xôn xao.

Sau khi thông báo đường ai nấy đi, Tóc Tiên và Touliver đã quay trở lại với công việc. Trước khi rạn nứt, cặp đôi đã bên nhau một thập kỷ. Hậu ly hôn, cả hai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc mới trên mạng xã hội. Mới đây, netizen xôn xao trước ảnh cưới của một cô gái có ngoại hình hao hao với Tóc Tiên bên một người đàn ông lạ.

Bức hình xuất hiện trên thumbnail một video YouTube chuyên tổng hợp nhạc dọn nhà ngày Tết, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Do gương mặt quá giống Tóc Tiên nên không ít khán giả đã thoạt đầu nhầm tưởng đây là ảnh cưới thật hoặc hình ảnh chưa từng được công bố của nữ ca sĩ.

Điều đáng nói, chính Tóc Tiên là người bắt gặp hình ảnh này khi đang lướt YouTube. Trong group chat với fan, nữ ca sĩ chia sẻ lại khoảnh khắc trớ trêu kèm dòng trạng thái hài hước: "Ai viết thiệp hồng sai tên? Mấy bà ghi tên ai trên thiệp mà mấy bà đổ tại tôi".

Tóc Tiên bắt bặp ảnh cưới của chính mình với người đàn ông lạ- Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là Tóc Tiên xuất hiện trong trang phục truyền thống gây xôn xao. Ảnh: MXH

Tóc Tiên bắt bặp ảnh cưới của chính mình với người đàn ông lạ- Ảnh 2.

Nữ ca sĩ còn hài hước cho biết thấy khoảnh khắc này khi đang lướt YouTube. Ảnh: Chụp màn hình

Tóc Tiên và Touliver chính thức thông báo chia tay vào ngày 17/1. Dù cuộc hôn nhân khép lại, cả hai vẫn xuất hiện cùng khung hình, khiến dư luận không khỏi bàn tán và làm dấy lên nghi vấn tái hợp. Trước những đồn đoán này, nữ ca sĩ đã thẳng thắn cho biết cô và chồng cũ chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè văn minh, tôn trọng nhau sau khi mỗi người chọn một hướng đi riêng.

"Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em, bạn bè", cô chia sẻ.

Tóc Tiên bắt bặp ảnh cưới của chính mình với người đàn ông lạ- Ảnh 3.

Tóc Tiên và Touliver thông báo chính thức đường ai nấy đi vào ngày 17/1. Ảnh: FBNV

Trong thông báo xác nhận ly hôn vào ngày 17/1, Tóc Tiên chia sẻ rằng suốt thời gian qua, cô và Touliver luôn lựa chọn giữ kín đời sống riêng tư, bởi cả hai chỉ mong được khán giả yêu mến và ghi nhận thông qua âm nhạc cũng như sự nghiêm túc trên hành trình làm nghề.

Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh việc khép lại mối quan hệ được thực hiện trong tinh thần văn minh, tử tế. Đồng thời, cô bày tỏ mong muốn công chúng và các cơ quan truyền thông thấu hiểu, tôn trọng quyết định này, tránh lan truyền những thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của những người liên quan.

Tóc Tiên bắt bặp ảnh cưới của chính mình với người đàn ông lạ- Ảnh 4.

Dù đã ly hôn nhưng Tóc Tiên và Touliver vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Ảnh: FBNV

Theo Minh Ngọc

