Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chế Linh U90 tới ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng, cầu một điều

13-02-2026 - 19:57 PM | Lifestyle

Tại Đà Nẵng, Chế Linh tìm đến chùa Linh Ứng, một địa danh nổi tiếng và được xem là ngôi chùa lớn nhất thành phố này.

Sau khi đã đi một vòng đất nước từ Nam ra Bắc, từ Phú Quốc, miền Tây ra tới Nha Trang, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, lên tận Hà Giang trong suốt hai tháng qua, mới đây, danh ca Chế Linh đã đặt chân tới Đà Nẵng.

Chế Linh U90 tới ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng, cầu một điều- Ảnh 1.

Chế Linh tại chùa Linh Ứng

Được biết, trong dịp về nước lần này, Chế Linh không biểu diễn, đi hát mà dành toàn bộ thời gian đi khắp các vùng miền đất nước, tới các địa danh, di tích nổi tiếng để ghi lại vào cuốn hồi ký của mình.

Chế Linh khiến mọi người không khỏi nể phục vì đã ở tuổi U90 nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, đi khắp nơi vẫn không mệt. Nhiều người còn nói, Chế Linh khỏe hơn cả một thanh niên khi ròng rã đi khắp đất nước trong hai tháng qua, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, đi tới đâu cũng hào hứng, trò chuyện với mọi người.

Tại Đà Nẵng, Chế Linh tìm đến chùa Linh Ứng, một địa danh nổi tiếng và được xem là ngôi chùa lớn nhất thành phố này. Ông chia sẻ: "Hôm nay tôi lên đây thăm chùa Linh Ứng. Đằng sau tôi là tượng Phật Bà Quan Âm lớn nhất nhì vùng Đông Nam Á, rất tầm cỡ. Dù trời đang mưa nhưng vẫn nhiều du khách tấp nập tới đây để thăm viếng.

Chế Linh U90 tới ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng, cầu một điều- Ảnh 2.

Ngôi chùa này rất linh thiêng và tôi cũng muốn tới đây để khấn nguyện cho mọi sự bình an tới với đất nước, nhân dân ta.

Trước mặt tôi là biển, đằng sau là đất liền. Tôi muốn ghi lại những hình ảnh này để gửi tới khán giả thân thương của tôi xem được chặng đường tôi đã đi qua, những vùng đất tôi từng đến, đồng thời lưu lại cho con cháu tôi sau này.

Có rất nhiều di tích lịch sử, di sản văn hóa đẹp của đất nước ta mà tôi muốn tới. Tôi đến đây để cầu nguyện cho tôi còn sức khỏe để còn đi được nhiều nơi nữa, đi lại những hình ảnh cho cuốn hồi ký của tôi".

Trong làng nhạc Bolero, Chế Linh được xem là một trong "Tứ trụ" huyền thoại với sức ảnh hưởng sâu rộng qua nhiều thế hệ. Ông sở hữu chất giọng đặc trưng, vừa trầm ấm vừa mang vẻ "nức nở" rất riêng. Không chỉ hát hay, ông còn là nhạc sĩ tài hoa với nghệ danh Tú Nhi, tự viết nên nhiều ca khúc trữ tình.

Suốt hơn 60 năm sự nghiệp, tên tuổi Chế Linh chưa bao giờ hạ nhiệt, đặc biệt là khi kết hợp cùng "người tình âm nhạc" Thanh Tuyền, tạo nên cặp song ca ăn ý. Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nam danh ca vẫn giữ được phong độ ổn định và lòng nhiệt huyết mỗi khi đứng trên sân khấu.

Người dân H'Mong ở Hà Giang gặp Chế Linh: "50 năm qua em đã nghe danh bác"

Theo Tùng Ninh

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
danh ca Chế Linh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tình trạng hiện tại trong biệt thự của Linh Rin - con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Hà Tăng bỗng được gọi tên!

Tình trạng hiện tại trong biệt thự của Linh Rin - con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Hà Tăng bỗng được gọi tên! Nổi bật

Mẹ bỉm Mai Ngọc đưa bé Panda đi dạo, vô tình tiết lộ dinh thự nhà chồng trang hoàng Tết lộng lẫy, xa hoa

Mẹ bỉm Mai Ngọc đưa bé Panda đi dạo, vô tình tiết lộ dinh thự nhà chồng trang hoàng Tết lộng lẫy, xa hoa Nổi bật

Bên trong "biệt thự di động" đẹp nhất thế giới hiện nay có gì?

Bên trong "biệt thự di động" đẹp nhất thế giới hiện nay có gì?

19:30 , 13/02/2026
Hai anh Tây muốn thử món bún đậu mắm tôm "quốc hồn quốc túy" của người Việt, chịu đói nửa ngày vẫn chưa gọi xong

Hai anh Tây muốn thử món bún đậu mắm tôm "quốc hồn quốc túy" của người Việt, chịu đói nửa ngày vẫn chưa gọi xong

19:03 , 13/02/2026
Một loạt hàng cà phê Hà Nội ra thông báo gấp ngay trước Tết

Một loạt hàng cà phê Hà Nội ra thông báo gấp ngay trước Tết

19:03 , 13/02/2026
Tiệm vàng hôm nay: Dân văn phòng xin nghỉ Tết sớm đi mua vàng, xếp hàng từ sáng, đông như siêu thị

Tiệm vàng hôm nay: Dân văn phòng xin nghỉ Tết sớm đi mua vàng, xếp hàng từ sáng, đông như siêu thị

18:18 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên