Tiệm vàng hôm nay: Dân văn phòng xin nghỉ Tết sớm đi mua vàng, xếp hàng từ sáng, đông như siêu thị

13-02-2026 - 18:18 PM | Lifestyle

Tiệm vàng hôm nay: Dân văn phòng xin nghỉ Tết sớm đi mua vàng, xếp hàng từ sáng, đông như siêu thị

Dành hẳn 1 ngày đi mua vàng trước khi về quê nghỉ Tết!

Với dân văn phòng, hôm nay (13/2) là ngày làm việc cuối cùng trong năm 2025. Tuy nhiên thay vì đến công ty, nhiều người chọn xin nghỉ sớm 1 ngày để… đi mua vàng trước khi về quê. 

Tiệm vàng đông hơn cả siêu thị, shop quần áo

Trên phố Cầu Giấy (Hà Nội) - Nơi có cửa hàng vàng của Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu, tình hình có thể miêu tả bằng 1 câu thế này: Người xếp hàng mua vàng tràn xuống cả lòng đường!

Từ khoảng 9h sáng, Cửa hàng Phú Quý cơ sở 132 Cầu Giấy (Hà Nội) đã đông đến mức phải tạm đóng cửa để hạn chế khách hàng tràn vào mất kiểm soát. Một lượt khách giao dịch xong và đi ra, cửa hàng mới mở cửa đón lượt khách tiếp theo. Mặc dù không trưng biển thông báo hết hàng, nhưng nhiều người hoang mang vì “thấy đóng cửa”.

Tiệm vàng hôm nay: Dân văn phòng xin nghỉ Tết sớm đi mua vàng, xếp hàng từ sáng, đông như siêu thị- Ảnh 1.

Cửa hàng Phú Quý cơ sở Cầu Giấy sáng nay. Bảo vệ cho biết giao dịch mua - bán vàng, bạc vẫn đang diễn ra, nhưng để hạn chế tình trạng không kiểm soát được tình hình do lượng khách quá đông, cửa hàng buộc phải đóng 2/3 lối vào, cửa chỉ “mở hé”, ai đến lượt sẽ được gọi

Chị Thùy Linh - Một trong số những người xin nghỉ làm để đi xếp hàng từ 5 rưỡi sáng nay, và may mắn hoàn thành giao dịch lúc gần 10h, cho biết: Ngày hôm qua (12/2), chị đi lúc 7h sáng, đợi đến hơn 11h trưa vẫn phải đi về, nên hôm nay chị đã rút kinh nghiệm và đi sớm hơn. 

“Tầm này muốn có vàng, có bạc cầm về thì chắc phải đi xếp hàng từ tầm đêm hoặc rạng sáng. Hôm nay mình chỉ lấy giấy hẹn, thanh toán rồi cầm hóa đơn về, qua Tết mới có vàng để lấy” - Chị Thùy Linh chia sẻ.

Cùng thời điểm tại Cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải số 165 Cầu Giấy (Hà Nội), nhiều người cũng xếp hàng chờ mua vàng tích lũy 0,1 chỉ.

Tiệm vàng hôm nay: Dân văn phòng xin nghỉ Tết sớm đi mua vàng, xếp hàng từ sáng, đông như siêu thị- Ảnh 2.

Hàng người ngồi chờ mua vàng 0,1 chỉ ở Bảo Tín Mạnh Hải cơ sở Cầu Giấy. Bảo vệ cửa hàng cho biết người mua vàng nhẫn, vàng miếng hoặc bản vị vàng Thiên Mã Đại Cát 1 chỉ tại Bảo Tín Mạnh Hải không cần xếp hàng Hàng người ngồi chờ mua vàng 0,1 chỉ ở Bảo Tín Mạnh Hải cơ sở Cầu Giấy. Bảo vệ cửa hàng cho biết người mua vàng nhẫn, vàng miếng hoặc bản vị vàng Thiên Mã Đại Cát 1 chỉ tại Bảo Tín Mạnh Hải không cần xếp hàng

Linh - Một bạn trẻ đã hoàn thành giao dịch vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải lúc gần 11h trưa nay, cho biết: “Mình xin nghỉ hôm nay để đi mua vàng về biếu bố mẹ. Ban đầu mình định mua vàng đúc hình Ngựa loại 1 chỉ nhưng bị tính phí gia công là 950.000 đồng nên mình chuyển sang mua vàng nhẫn 1 chỉ. Giờ xong xuôi rồi chiều mình mới về quê”.

Còn tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu số 139 Cầu Giấy, lúc 9h45, số lượng người ngồi chờ đến lượt giao dịch đã kín 1 hội trường. Đến khoảng 10h, cửa hàng thông báo dừng nhận khách vào xếp hàng.

Tiệm vàng hôm nay: Dân văn phòng xin nghỉ Tết sớm đi mua vàng, xếp hàng từ sáng, đông như siêu thị- Ảnh 3.

Số lượng người xếp hàng mua vàng ở Bảo Tín Minh Châu cơ sở Cầu Giấy sáng nay

Tiệm vàng hôm nay: Dân văn phòng xin nghỉ Tết sớm đi mua vàng, xếp hàng từ sáng, đông như siêu thị- Ảnh 4.

Khoảng 10h, cửa hàng thông báo ngừng nhận khách đến giao dịch, không ít người đến muộn và phải quay về Khoảng 10h, cửa hàng thông báo ngừng nhận khách đến giao dịch, không ít người đến muộn và phải quay về

Tiệm vàng hôm nay: Dân văn phòng xin nghỉ Tết sớm đi mua vàng, xếp hàng từ sáng, đông như siêu thị- Ảnh 5.

Một vài người không đủ kiên nhẫn đã chọn đi về

Chị Hà - Người đi xếp hàng mua vàng từ khoảng 8h sáng nay cho biết: “Vợ chồng mình đều xin nghỉ hôm nay. Chồng mình thì đang xếp hàng ở Phú Quý, mình thì ở đây (Bảo Tín Minh Châu - PV). Định chia nhau ra cho sớm xong việc, ai mua được trước thì về nhưng bên Phú Quý hình như cũng quá tải. Chắc phải đến chiều mới tới lượt mình”.

Giá vàng, giá bạc hôm nay

Cập nhật lúc 12h trưa nay, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 176 triệu đồng/lượng (mua vào), 179 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết giá vàng miếng ở mức tương tự.

Tiệm vàng hôm nay: Dân văn phòng xin nghỉ Tết sớm đi mua vàng, xếp hàng từ sáng, đông như siêu thị- Ảnh 6.

Giá vàng hôm nay

Với thị trường bạc, giá bạc hôm nay cũng đang trên đà giảm. Sáng nay, giá bạc thỏi loại 1kg của Sacombank giảm về ngưỡng 86,64 triệu đồng/kg (mua vào) và 89,36 triệu đồng/kg (bán ra). Mức giảm lên tới 3,2 - 3,36 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tại Ancarat, giá bạc thỏi loại 1kg giảm về ngưỡng 76,85 triệu đồng/kg (mua vào) và 79,23 triệu đồng/kg (bán ra), “bốc hơi” 5,95 - 6,13 triệu đồng/kg so với chốt phiên hôm qua.

Chung xu hướng, mở cửa phiên sáng nay, giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý cũng giảm mạnh 6,35 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 6,53 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, về mức 76,53 - 78,91 triệu đồng/kg.

Theo Ngọc Linh

mua vàng

