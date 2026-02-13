Bị nghi vấn thương vụ 750 tỷ đồng là “rửa tiền, lừa đảo bán hàng giả”, Hannah Olala lên tiếng
Cùng với sự quan tâm dành cho thương vụ bán cổ phần chấn động, trên MXH cũng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều.
- 13-02-2026Thấy gì từ thương vụ 750 tỷ của Hannah Olala và tập đoàn tỷ đô Marico?
- 11-02-2026Công ty của Hannah Olala kinh doanh gì mà được định giá hơn 1.000 tỷ đồng?
- 07-02-2026Chuyện gì mà Hannah Olala phải công khai xin lỗi khách hàng thế này?
Sáng 13/2 - 4 ngày sau thương vụ bán thành công 75% cổ phần Skinetiq (công ty do Hannah Olala là đồng sáng lập) cho tập đoàn Marico (Ấn Độ), KOL đình đám kiêm doanh nhân bất ngờ lên tiếng, làm rõ một số đồn đoán không tích cực.
Hannah Olala cho biết sau khi Skinetiq bán cổ phần cho Marico và được truyền thông đưa tin, những suy đoán tiêu cực như rửa tiền hay bán hàng giả khiến cô thoáng buồn. Hannah khẳng định một thương vụ M&A (Mergers and Acquisitions - sáp nhập và mua lại doanh nghiệp) với tập đoàn lớn phải trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt kéo dài nhiều tháng, với sự tham gia của các đơn vị luật và kiểm toán. Vì vậy doanh nghiệp muốn được mua lại bắt buộc phải minh bạch, bài bản và có tiềm năng tăng trưởng thực sự.
Theo Hannah, việc start-up được tập đoàn lớn mua lại là dấu mốc thành công vì phần lớn start-up không thể tồn tại quá 5 năm. Đây không chỉ là “chốt lời” mà là minh chứng cho giá trị thật của doanh nghiệp và góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Cô cũng nhắn nhủ người trẻ làm kinh doanh hãy xây dựng thương hiệu tử tế, tập trung vào chất lượng và giá trị dài hạn thay vì lợi nhuận ngắn hạn, vì thành quả cuối cùng sẽ được đo bằng sự minh bạch và niềm tin bền vững của khách hàng.
Hình ảnh tại buổi ký kết hợp tác giữa 2 bên
Nguyên văn chia sẻ của Hannah Olala:
Rửa tiền, “đào lửa”, bán hàng giả... là một số nội dung Na đọc được sau khi báo chí đưa tin về việc công ty Na bán cổ phần cho tập đoàn Marico. Thực sự là cũng thoáng buồn vì vẫn còn 1 số bạn có suy nghĩ sai lệch hoặc kém hiểu biết như vậy.
Na nghĩ mình cũng nên dành cơ hội này để chia sẻ cho các nàng, và đặc biệt là thế hệ trẻ hơn, làm sao để xây dựng được một start-up thành công và khó hơn là để có được một thương vụ mua bán M&A thành công.
Đầu tiên, không thể có việc đào lửa, rửa tiền, bán hàng giả,... mà các tập đoàn tỷ đô không biết, khi mà họ, với kinh nghiệm, lão làng và được hỗ trợ tư vấn bởi 1 loạt các công ty luật, công ty kiểm toán lớn vào tìm hiểu tất cả mọi ngóc ngách, số liệu, sổ sách công ty trong hơn 6 tháng. Ngược lại, đây là mô hình kinh doanh đòi hỏi sự minh bạch, bài bản, chuyên nghiệp và bền vững để phát triển, thì các tập đoàn lớn và các nhà đầu tư chuyên nghiệp mới quan tâm.
Để đạt được những vụ mua bán này, thì họ phải thẩm định rất kỹ. Công ty phải có tiềm năng mở rộng lên lớn họ mới quan tâm. Vì vậy, một deal được ký kết tức là công ty Na đã vượt qua một bài kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, đó không phải là để “đánh bóng”.
Ngày từ đầu, team Na đã cố gắng làm chuẩn chỉnh nhất có thể:
1. Sản phẩm chất lượng với nhà máy sản xuất uy tín hàng đầu thế giới
2. Xây dựng thương hiệu nghiêm túc và bài bản. Chuẩn chỉnh từ logo, câu chuyện thương hiệu, thiết kế, hình ảnh...
3. Minh bạch sổ sách, nhập khẩu chính ngạch 100%. Đợt rồi team Skinetiq còn được sở thuế trao bằng khen.
4. Marketing bền vững, không FOMO, Giá bán phải phù hợp chất lượng, Không nâng giá để đạp giá, để sale off nhiều mà chất lượng kém thì cũng không bền vững.
5. Xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp.
Với bất kỳ start-up nào, thì được các tập đoàn lớn mua lại là một thành công lớn. Bởi đa số các start-up không sống sót được quá 5 năm, chứ chưa nói đến việc tăng trưởng, có lợi nhuận và bền vững. Bán được start-up nghĩa là mình không chỉ là là “chốt lời”, mà là minh chứng rằng mình đã xây được một tài sản có giá trị thực. Đó cũng là đóng góp cho đất nước khi thu hút được vốn đầu tư nước ngoài 1 cách trực tiếp nhất.
Ở trên thế giới thì những thương vụ mua bán như thế này cũng khá là phổ biến. Ví dụ như mỹ phẩm AHC là thương hiệu của Hàn Quốc cũng được Unilever mua lại, 3CE được tập đoàn L'Oreal mua lại, hoặc gần đây là Rhode của Hailey Bieber mới được e.l.f mua lại với giá 1 tỷ đô đó.
Na cũng hay chia sẻ với những bạn KOL trẻ khác, là khi xây dựng và phát triển, thì hãy cố gắng làm nghiêm túc, chuyên nghiệp và đàng hoàng, tử tế. Đừng bị lung lay bởi lợi nhuận ngắn hạn, và chất lượng là quan trọng vì marketing không thể che lấp mọi thứ. Cái mình xây dựng không nên là chỉ để kiếm lợi nhất thời, mà nên xây dựng giá trị lâu dài.
Na hiểu rằng trên mạng xã hội sẽ luôn có những ý kiến trái chiều. Nhưng Na tin rằng kinh doanh chân chính phải tạo ra giá trị thực cho khách hàng. Thành quả sẽ được đo bằng kết quả kinh doanh minh bạch, bằng niềm tin dài hạn của khách hàng, và bằng việc một thương hiệu Việt có thể bước ra thế giới với sự công nhận từ những tập đoàn quốc tế.
Trước đó, ngày 9/2 vừa qua, tập đoàn Marico Limited (Ấn Độ) và Công ty Cổ phần Skinetiq đã tổ chức thành công lễ ký kết mua bán cổ phần. Thông tin về thương vụ được chia sẻ rộng rãi trên truyền thông và các nền tảng MXH.
Bên bán là Công ty Cổ phần Skinetiq, doanh nghiệp được thành lập năm 2020 bởi 2 doanh nhân - Bùi Ngọc Anh và Hannah Nguyễn (còn được gọi là Hannah Olala). Bên mua là Marico South-East Asia Corporation (MSEA) - công ty con do Marico Limited sở hữu 100% có trụ sở tại TP.HCM.
Theo thông tin công bố, thương vụ định giá vốn chủ sở hữu của Skinetiq ở mức 1.000 tỷ đồng, với việc Marico mua lại 75% cổ phần. Các điều khoản chi tiết khác của giao dịch không được tiết lộ.
Hannah Olala là một gương mặt quá quen thuộc trong lĩnh vực làm đẹp, đặc biệt là những người đam mê mỹ phẩm, quan tâm đến các phương pháp chăm sóc da thân thiện, hiệu quả và hướng tới giá trị lâu dài. Cô có 16 năm kinh nghiệm hoạt động, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại các tập đoàn lớn và tự điều hành các công ty của riêng mình, song song với việc làm sáng tạo nội dung trên MXH.
Ngoài Skinetiq, Hannah còn là CEO điều hành MCN Olala - hệ sinh thái nội dung và thương mại điện tử vận hành đa nền tảng. Hiện tại, cô có hơn 1,5 triệu người theo dõi trên Facebook và 1,9 triệu người theo dõi trên TikTok.
Phụ nữ số