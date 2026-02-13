Thấy gì từ thương vụ 750 tỷ của Hannah Olala và tập đoàn tỷ đô Marico?

Một trong những thông tin gây chú ý nhất MXH thời điểm đầu tháng 2/2026 có lẽ chính là việc Marico Limited - tập đoàn hàng tiêu dùng Ấn Độ quy mô tỷ đô chính thức mua lại 75% cổ phần Công ty Cổ phần Skinetiq với định giá 1.000 tỷ đồng.

Skinetiq là công ty mà Hannah Olala là đồng sáng lập từ năm 2020. Thương vụ đã đưa Hannah Olala trở thành KOL uy tín đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam bán thành công thương hiệu do chính mình sáng lập cho một tập đoàn đa quốc gia.

Năm 2025, Skinetiq ghi nhận doanh thu 450 tỷ đồng, biên lợi nhuận trước thuế trung bình trên 20%. Tuy nhiên, để chạm tới những con số đó là hành trình 16 năm Hannah Olala gắn bó với ngành mỹ phẩm từ vị trí quản lý trong các tập đoàn lớn đến khi tự tay gây dựng doanh nghiệp của riêng mình.

Hình ảnh tại buổi ký kết hợp tác giữa 2 bên

Hannah Olala: Nổi danh “phú bà chăm nhất Việt Nam” và 16 năm miệt mài phía sau

Trước thương vụ 750 tỷ với Marico Limited, cả Việt Nam gần như ai cũng biết đến Hannah Olala với nhiều danh xưng khác nhau như “phú bà livestream”, “phú bà sống trong penthouse triệu độ” hay “phú bà chăm chỉ nhất Việt Nam”,...

Phía sau những danh xưng hào nhoáng, hình ảnh một KOL triệu người theo dõi, Hannah Olala từng có suốt 16 năm miệt mài theo đuổi con đường riêng, làm việc liên tục trong ngành mỹ phẩm.

Cô bắt đầu với vai trò Group Brand Manager cho các thương hiệu mỹ phẩm và nước hoa quốc tế, trực tiếp tham gia vào việc định vị sản phẩm, xây dựng chiến lược marketing, làm việc với đối tác phân phối và theo sát phản hồi của người tiêu dùng Việt Nam.

Bước ngoặt tiếp theo đến khi Hannah đảm nhiệm vị trí General Manager VinDS Beauty của Vingroup, phụ trách vận hành và phát triển mảng làm đẹp trong hệ thống bán lẻ. Sau đó, cô tiếp tục giữ vai trò Giám đốc Quốc gia chuỗi phòng khám da liễu Thái Lan tại Việt Nam, nơi công việc gắn liền với bác sĩ da liễu, chuyên gia hoạt chất, tiêu chuẩn điều trị và an toàn sản phẩm. Chính giai đoạn này góp phần hình thành tư duy “làm đẹp dựa trên khoa học”, tinh thần xuyên suốt trong các thương hiệu mà Hannah xây dựng về sau.

Hành trình đó cho thấy Hannah không đi lên từ danh xưng KOL rồi mới học cách làm kinh doanh. Cô có nền tảng vận hành ngành trước, hiểu cách một sản phẩm được phát triển từ phòng nghiên cứu, đi qua chuỗi cung ứng, xuất hiện trên kệ hàng và đến tay người dùng. Chính

Khi bắt đầu xây dựng hình ảnh cá nhân trên nền tảng số với việc xây dựng trang blog Hannah Olala từ 10 năm trước, Hannah đã tập trung vào chia sẻ các bí quyết làm đẹp, sử dụng mỹ phẩm cao cấp và mở ra các chương trình ưu đãi độc quyền với các thương hiệu quốc tế, chính hãng. Từ đó, Hannah mang theo toàn bộ kinh nghiệm nghề nghiệp ấy, khiến các nội dung tư vấn và livestream bán hàng thiên về kiến thức, trải nghiệm thực tế thay vì chỉ dựa vào sức hút cá nhân.

Dù ở vai trò doanh nhân, người vận hành hay một KOL, Hannah Olala luôn hiểu rằng để một sản phẩm hay thương hiệu có thể tồn tại và có thành công riêng, điểm xuất phát bắt buộc vẫn là chất lượng. Vì thế, với bất kỳ thương hiệu nào cô bắt tay xây dựng, chất lượng sản phẩm luôn được đặt lên hàng đầu, dù Hannah đứng ở vị trí người bán hay trực tiếp tham gia sản xuất.

Hệ sinh thái “đồ sộ” phía sau nữ doanh nhân

Năm 2020 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Hannah Olala cùng doanh nhân Bùi Ngọc Anh đồng sáng lập Skinetiq, lựa chọn mô hình D2C - bán trực tiếp đến người tiêu dùng qua kênh online thay vì đi theo lối phân phối truyền thống.

Thời điểm đó, thị trường mỹ phẩm Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vào hệ thống đại lý và cửa hàng vật lý, còn thương mại điện tử mới ở giai đoạn bùng nổ ban đầu. Quyết định “đặt cược” vào online giúp Skinetiq tiếp cận khách hàng nhanh hơn, kiểm soát tốt trải nghiệm mua sắm và quan trọng nhất là lắng nghe phản hồi người dùng theo thời gian thực.

Đến năm 2022, hệ sinh thái tiếp tục mở rộng với sự ra đời của Candid - thương hiệu chăm sóc da tập trung vào hoạt chất, nổi bật với dòng retinol. Cùng thời điểm, Skinetiq trở thành đơn vị phân phối độc quyền Murad tại Việt Nam, đưa thương hiệu dược mỹ phẩm lâu đời của Mỹ tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng trong nước.

Chỉ sau thời gian ngắn, Candid trở thành thương hiệu retinol bán chạy nhất trên các sàn thương mại điện tử Việt Nam, đồng thời lọt Top 2 ngành hàng skincare trên TikTok Shop trong Mega Day 12.12. Thành công này đến từ sự kết hợp giữa sản phẩm và nội dung: Hannah giải thích hoạt chất bằng ngôn ngữ dễ hiểu, minh bạch quy trình sử dụng, biến mỗi buổi livestream thành một buổi chia sẻ kiến thức thay vì chỉ đơn thuần bán hàng.

Song song đó, cô phát triển vai trò CEO MCN Olala - hệ sinh thái kết hợp giữa sản xuất nội dung và thương mại điện tử đa nền tảng, vận hành từ website hannaholala.com đến Shopee, TikTok Shop và Facebook. Với hơn 1,5 triệu người theo dõi trên Facebook và 1,9 triệu trên TikTok, Hannah trở thành một trong những KOL thương mại điện tử có ảnh hưởng nhất Việt Nam.

Những ghi nhận chuyên môn liên tiếp được trao cho cô trong các năm gần đây: Social Seller của năm - Vạn Xuân Awards 2024, danh hiệu KOL nổi bật nhất ngành hàng mỹ phẩm cao cấp tại Shopee 2024, và The Best Premium Livestream Star 2025. Ngày 06/02 vừa qua, Hannah còn là diễn giả Việt Nam duy nhất tại Hội nghị Thượng đỉnh Thương hiệu ở Singapore do Shopee tổ chức, sự kiện quy tụ các nhà sáng tạo và nhãn hàng châu Á.

Chuỗi cột mốc này cho thấy Hannah không chỉ xây dựng một thương hiệu riêng lẻ, mà đang phát triển một hệ sinh thái nơi nội dung, cộng đồng và thương mại được kết nối chặt chẽ, nền tảng quan trọng để Skinetiq và Candid bước vào thương vụ sau đó.

Thương vụ 750 tỷ đồng của Hannah Olala mở ra điều gì?

Việc Skinetiq được tập đoàn đa quốc gia mua lại đánh dấu lần đầu tiên tại Việt Nam một KOL uy tín hoàn thành exit thương hiệu do chính mình sáng lập ở quy mô quốc tế.

Trước đó, nhiều nhà sáng tạo nội dung từng phát triển sản phẩm gắn với tên tuổi cá nhân, nhưng phần lớn dừng ở mô hình nội địa hoặc hợp tác phân phối. Trường hợp của Hannah cho thấy một hướng đi khác khi thương hiệu xuất phát từ cá nhân có thể được vận hành theo chuẩn doanh nghiệp, đủ minh bạch và ổn định để trở thành mục tiêu của nhà đầu tư toàn cầu.

Nhìn lại hành trình, điểm khác biệt nằm ở nền tảng trước khi Hannah trở thành một gương mặt có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô bước vào ngành mỹ phẩm từ rất sớm, trải qua các vị trí quản lý cấp cao tại những tập đoàn lớn, trực tiếp tham gia vào các khâu phát triển sản phẩm, quản trị chuỗi cung ứng và xây dựng hệ thống phân phối. Ảnh hưởng số được hình thành sau đó, như một lớp giá trị bổ sung chứ không phải điểm khởi đầu duy nhất.

Thương vụ cũng cho thấy ảnh hưởng cá nhân chỉ là một phần của bức tranh. Để một thương hiệu gắn với KOL có thể đi đến thỏa thuận ở tầm khu vực, doanh nghiệp phía sau cần chứng minh được năng lực vận hành độc lập. Từ báo cáo tài chính minh bạch, đội ngũ chuyên môn đến quy trình sản xuất, pháp lý đạt chuẩn và khả năng tăng trưởng bền vững. Thiếu một trong các yếu tố đó, sức hút truyền thông khó chuyển hóa thành quyết định đầu tư dài hạn.

Từ câu chuyện của Hannah Olala có thể thấy ba trụ cột cùng tồn tại song song gồm chuyên môn ngành làm nền móng, năng lực quản trị giúp doanh nghiệp đứng vững và uy tín cá nhân tạo niềm tin với thị trường. Sự giao thoa của ba yếu tố đã định hình nên mô hình mà trước nay thị trường Việt Nam chưa có nhiều tiền lệ, mở ra một hướng đi mới cho các nhà sáng tạo mong muốn bước ra khỏi ranh giới của vai trò KOL thuần túy.