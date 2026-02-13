Thông báo nóng từ nhà Sen Vàng

Tối 12/2, công ty Sen Vàng bất ngờ phát đi thông báo chính thức nhằm làm rõ một số thông tin đang lan truyền liên quan đến cuộc thi Miss Universe Vietnam. Theo đó, Sen Vàng khẳng định hiện không sở hữu bản quyền, không tham gia tổ chức, vận hành và không có bất kỳ liên quan nào đến Miss Universe Vietnam. Công ty cho biết việc lên tiếng lần này nhằm tránh những hiểu nhầm không đáng có trong dư luận.

Bên cạnh đó, Sen Vàng cũng đề nghị khán giả, đối tác và các đơn vị truyền thông theo dõi, cập nhật thông tin từ các kênh chính thức của những bên liên quan để đảm bảo tính chính xác, khách quan. Công ty Sen Vàng cho hay: "Công ty Sen Vàng không sở hữu bản quyền, không tham gia vào quá trình tổ chức hoặc vận hành và không có bất kỳ liên quan nào đến cuộc thi Miss Universe Vietnam. Để tránh những hiểu nhầm không đáng có, kính đề nghị quý khán giả, đối tác và các đơn vị truyền thông theo dõi, cập nhật thông tin từ các kênh chính thức của các bên liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác".

Công ty Sen Vàng bất ngờ phát đi thông báo chính thức nhằm làm rõ một số thông tin đang lan truyền liên quan đến cuộc thi Miss Universe Vietnam. Ảnh: Chụp màn hình

Sen Vàng khẳng định hiện không sở hữu bản quyền, không tham gia tổ chức, vận hành và không có bất kỳ liên quan nào đến Miss Universe Vietnam. Ảnh: FBNV

Sen Vàng từ lâu được biết đến là “ông lớn” trong lĩnh vực tổ chức các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam. Đơn vị này nắm giữ bản quyền và đưa đại diện Việt Nam chinh chiến tại nhiều đấu trường uy tín như Miss World, Miss International, Miss Intercontinental, Miss Grand International… Bên cạnh đó, Sen Vàng còn quản lý và đồng hành cùng loạt Hoa hậu, Á hậu nổi bật của Vbiz như Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân…

Sen Vàng từ lâu được biết đến là “ông lớn” trong lĩnh vực tổ chức các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam. Ảnh: FBNV

Đầu tháng 1 vừa qua, Sen Vàng ra một thông báo gây chú ý. Trái với dự đoán của người hâm mộ sắc đẹp, công ty xác nhận sẽ không cử đại diện Việt Nam tham gia mùa đầu tiên của Miss Grand International All Stars.

Nói về lý do của việc làm này, phía Sen Vàng cho hay: "Quyết định này được đưa ra trên cơ sở định hướng chiến lược chung, nhằm giúp Sen Vàng tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án trọng điểm đã được hoạch định trong năm 2026, đồng thời đảm bảo sự chuẩn bị toàn diện, chỉn chu và hiệu quả cho những hoạt động sắp tới".