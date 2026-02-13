Một loạt hàng cà phê Hà Nội ra thông báo gấp ngay trước Tết

Chỉ còn 1 ngày nữa là bước sang kỳ nghỉ Tết dài ngày, nhu cầu gặp gỡ, du xuân, chụp ảnh và hẹn hò đầu năm của người dân Thủ đô tăng cao. Trên các fanpage chính thức, nhiều thương hiệu cà phê đã nhanh chóng đăng tải thông báo lịch mở cửa cụ thể để khách chủ động sắp xếp lịch trình.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Hầm Trú Ẩn)

Phê La công bố danh sách chi nhánh mở xuyên Tết và không mở xuyên Tết tại Hà Nội. Đáng chú ý, có tới 14 chi nhánh phục vụ xuyên suốt kỳ nghỉ, bao gồm các cơ sở tại Trích Sài, Ngọc Hà, Nguyễn Đình Thi, Hồ Gươm, Tông Đản, Hàng Cót… Đây đều là những vị trí trung tâm, gần hồ, gần khu dân cư đông đúc, hứa hẹn sẽ là điểm hẹn quen thuộc cho những buổi du xuân đầu năm. Phê La cũng nhấn mạnh một thông tin được nhiều khách hàng quan tâm: không phụ thu trong những ngày Tết.

Các chi nhánh Phê La tại Hà Nội mở xuyên Tết (Nguồn: Phê La)

Các chi nhánh không hoạt động xuyên Tết (Nguồn: Phê La)

Tương tự, Katinat cũng đưa ra danh sách chi tiết các chi nhánh hoạt động xuyên Tết. Theo thông báo, có 11 cửa hàng tại Hà Nội mở cửa phục vụ trong kỳ nghỉ, dù khung giờ hoạt động có điều chỉnh nhẹ so với ngày thường. Đáng chú ý, thương hiệu này cũng xác nhận không phụ thu trong dịp Tết - một điểm cộng lớn trong bối cảnh nhiều dịch vụ thường tăng giá vào mùa cao điểm.

(Nguồn: Katinat)

Trong khi đó, Starbucks công bố khung giờ hoạt động cụ thể cho từng cửa hàng tại Hà Nội. Một số chi nhánh mở xuyên Tết có thể kể đến như Starbucks Bà Triệu, Starbucks Bưu điện Hà Nội, Starbucks Vincom Star City, Starbucks Vincom Phạm Ngọc Thạch, Starbucks Nhà Thờ, Starbucks Vincom Metropolis, Starbucks sân bay Nội Bài, Starbucks AEON Hà Đông… Việc cập nhật rõ giờ mở - đóng cửa từng ngày giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và chủ động sắp xếp lịch hẹn đầu xuân.

(Nguồn: Starbucks)

Không nằm ngoài "đường đua", Highlands Coffee thông báo một số cửa hàng sẽ mở cửa phục vụ xuyên suốt từ ngày 15/02/2026 (28 Tết) đến 21/02/2026 (Mùng 5 Tết). Danh sách bao gồm nhiều chi nhánh quen thuộc như Thái Thịnh, Hào Nam, Hoàng Cầu, Nguyễn Lương Bằng, Pháo Đài Láng, Lê Văn Lương, Lò Đúc, Tam Trinh, Võ Thị Sáu, sân bay Nội Bài, Vinhomes Green Bay, Times City, Bảo tàng Quốc gia (số 1 Tràng Tiền), Lê Thạch, 44 Tràng Tiền, AEON Mall Long Biên… Đây đều là những địa điểm đông dân cư hoặc gần điểm tham quan, mua sắm.

(Nguồn: Highlands)

Về phía The Coffee House, thương hiệu này thông báo lịch hoạt động Tết Bính Ngọ 2026 từ ngày 15/02 đến ngày 22/02/2026 (tức 28 Tết đến Mùng 6 Tết). Trước và sau khoảng thời gian này, các cửa hàng hoạt động bình thường. Một số chi nhánh mở xuyên Tết với điều chỉnh nhẹ về giờ mở cửa như Hai Bà Trưng, Trung Hoà, Aeon Mall Him Lam.

(Nguồn: The Coffee House)

Ngoài các chuỗi trên, nhiều quán cà phê khác tại Hà Nội cũng nhanh chóng cập nhật lịch mở cửa để phục vụ khách dịp đầu năm. Cà phê Hầm Trú Ẩn thông báo mở xuyên Tết ở một số chi nhánh, khung giờ thay đổi nhẹ. 3C Roastery (66 Vũ Phạm Hàm và 92 Phan Kế Bính), Umami (65 Trần Quang Diệu; 11 Ngõ 59 Láng Hạ; 1 Ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng), Thai Yen (174 Thái Hà), Kohibito (đối diện 41 Vũ Thạnh), All Day (55 Hàng Bún)… đều duy trì hoạt động trong những ngày nghỉ lễ.

Một số quán có lịch linh hoạt hơn như Phê Ta (36 Hoàng Cầu) mở xuyên giao thừa và mở lại từ Mùng 2 Tết; HOW (B3 Nguyễn Thị Thập) mở cửa từ Mùng 2 Tết.

(Nguồn: Hầm Trú Ẩn)

Có thể thấy, dù Tết là dịp sum vầy bên gia đình, nhiều thương hiệu cà phê tại Hà Nội vẫn duy trì hoạt động để phục vụ nhu cầu gặp gỡ, trò chuyện, du xuân đầu năm của người dân. Việc không phụ thu và công bố lịch cụ thể từ sớm cũng giúp khách hàng an tâm hơn khi lên kế hoạch cho những buổi hẹn hò ngày xuân.