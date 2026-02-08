Tết này thử cắm hoa mao lương "nghìn lớp" giống Hoa hậu Đỗ Hà: Vừa túi tiền lại sang chảnh hút tài lộc

Mỗi dịp Tết đến xuân về, câu chuyện chọn hoa gì để vừa đẹp, vừa sang, lại mang ý nghĩa phong thủy tốt lành luôn khiến các bà nội trợ đau đầu. Bên cạnh đào, mai, quất, xu hướng chơi hoa nhập khẩu ngày càng lên ngôi. Nhiều năm trở lại đây, có một loài hoa đang lặng lẽ chiếm sóng trên khắp các diễn đàn yêu nhà và được cả những người đẹp nổi tiếng như Hoa hậu Đỗ Hà ưu ái lựa chọn để tô điểm cho không gian sống: Đó chính là hoa mao lương (hay còn gọi là hoàng lương, hồng ri Ba Tư). Không quá phô trương nhưng lại sở hữu vẻ đẹp "thần tiên tỷ tỷ", mao lương hứa hẹn sẽ là điểm nhấn đắt giá, mang đến sự tươi mới và hưng vượng cho ngôi nhà của bạn trong những ngày đầu xuân.

Hoa mao lương: "Nàng thơ" của ngày Tết, biểu tượng của sự tròn đầy và hạnh phúc

Thoạt nghe cái tên "hoa cần tây" (hay cần tây hoa - tên gọi khác của mao lương do lá của nó rất giống lá rau cần), nhiều người sẽ bật cười nghi hoặc. Nhưng chỉ cần nhìn thấy những đóa hoa bung nở, mọi định kiến sẽ tan biến. Mao lương, hay còn gọi là hoàng lương, hồng ri Ba Tư, là một loài hoa thân thảo có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải, Tây Nam Á và Đông Bắc Âu. Nó mang trong mình vẻ đẹp lai tây đầy quyến rũ với những lớp cánh mỏng tang, xếp chồng lên nhau dày dặn, cuộn xoáy tròn trịa ôm lấy nhụy xanh biếc.

Chính vì vẻ đẹp tầng tầng lớp lớp ấy mà mao lương được ví như "tiểu mẫu đơn". Khi chưa nở, nụ hoa e ấp, chúm chím; nhưng khi bung xòe hết cỡ, nó rực rỡ và kiêu sa không kém gì những loài hoa vương giả nhất. Đặc biệt, Hoa hậu Đỗ Hà - nàng dâu hào môn của Tập đoàn Sơn Hải cũng đã phải lòng loài hoa này. Việc bày một bình mao lương trong phòng khách ngày Tết không chỉ thể hiện gu chơi hoa sành điệu của gia chủ mà còn tạo nên một không gian "tiên khí", lãng mạn và vô cùng thư thái.

Bản giao hưởng sắc màu và ý nghĩa phong thủy sâu sắc

Không chỉ đẹp ở dáng hình, mao lương còn chinh phục người chơi hoa bởi bảng màu phong phú, mà màu nào cũng mang một ý nghĩa tốt lành, rất hợp để chưng Tết cầu may:

- Màu vàng: Nếu bạn muốn cầu một năm mới thịnh vượng, tiền tài rủng rỉnh, hãy chọn mao lương vàng. Sắc vàng của nó tươi tắn, rạng rỡ như ánh nắng xuân, tượng trưng cho sự hoạt bát và niềm vui bất tận.

- Màu đỏ và tím: Đây là những gam màu của sự quyền quý và bí ẩn. mao lương tím hồng hay đỏ thẫm mang lại vẻ đẹp quyến rũ, tượng trưng cho sự thành công, thăng tiến trong sự nghiệp và một tình yêu nồng nàn.

- Màu hồng: Dành cho những tâm hồn lãng mạn, cầu mong sự hạnh phúc, viên mãn và một cuộc sống êm đềm, ngọt ngào bên gia đình.

- Màu trắng: Tượng trưng cho sự khởi đầu mới tinh khôi, thuần khiết và lời chúc "trăm năm hòa hợp".

- Màu cam: Biểu tượng của sự sang trọng, thanh lịch và năng lượng tích cực.

Tổng hòa lại, chưng mao lương ngày Tết chính là cách để gia chủ gửi gắm ước nguyện về sự "Phú quý - Cát tường - Gia đình hòa thuận". Những bông hoa tròn đầy chính là biểu tượng của sự sum vầy, đoàn viên mà ai cũng mong muốn có được.

Tuyệt chiêu dưỡng hoa mao lương "bền bỉ" xuyên Tết

Mao lương đẹp nhưng nổi tiếng là "công chúa đỏng đảnh" vì thân rỗng, mềm và dễ gục. Tuy nhiên, chỉ cần nắm được bí kíp "nuông chiều" dưới đây, bạn hoàn toàn có thể giữ hoa tươi rói từ 10 đến 15 ngày, chơi thoải mái từ ngày 28 Tết đến tận Rằm.

Đầu tiên là khâu "Hồi sinh hoa": Khi mới mua hoa về, do vận chuyển đường xa nên hoa thường bị mất nước, thân mềm oặt. Đừng vội cắm ngay! Hãy để nguyên bao bì gói bọc (hoặc cuộn giấy báo chặt quanh bó hoa), cắt vát gốc và cắm vào xô nước cao (ngập 2/3 thân) trong khoảng 3-5 tiếng. Việc này giúp nước bơm thẳng lên đài hoa, làm cứng cổ bông và giúp hoa "tỉnh ngủ".

Sau khi hoa đã cứng cáp, hãy tiến hành tuốt lá và cắt gốc. Đây là bước cực kỳ quan trọng. Lá mao lương rất dễ thối khi ngập nước, gây nhiễm khuẩn làm hỏng hoa. Bạn nên tuốt bỏ gần hết lá, chỉ giữ lại vài nhánh nhỏ gần bông hoa để làm điệu. Dùng dao sắc cắt bằng gốc (hoặc cắt vát nhẹ) để tránh làm dập phần thân rỗng.

Bí quyết sống còn nằm ở mức nước. Khác với lúc hồi sinh, khi cắm vào bình trưng bày, bạn chỉ nên để mức nước thấp (khoảng 5-10cm) . Thân mao lương rỗng xốp như ống hút, ngâm nước quá sâu sẽ khiến thân bị úng nhũn, thối rữa nhanh chóng. Khi hoa còn nhiều nụ, có thể để nước trung bình, nhưng khi hoa đã nở rộ, hãy hạ mực nước xuống thấp nhất có thể.

Cuối cùng, hãy nhớ thay nước thường xuyên , khoảng 2-3 ngày/lần. Nếu thấy nước đục, hãy thay ngay. Mỗi lần thay nước, hãy rửa sạch gốc và cắt bớt một đoạn nhỏ nếu thấy dấu hiệu bị thâm, nhũn. Đặt bình hoa ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và gió lùa điều hòa, những nàng "tiểu mẫu đơn" này sẽ bền bỉ khoe sắc, mang đến cho ngôi nhà bạn một mùa xuân rực rỡ và tràn đầy sức sống.

Tết này, hãy thử một lần "bắt trend" cùng Hoa hậu Đỗ Hà, rước ngay những cành mao lương xinh xắn về nhà. Chắc chắn, vẻ đẹp ngọt ngào và ý nghĩa sung túc của loài hoa này sẽ khiến những ngày đầu năm của gia đình bạn thêm phần trọn vẹn.

Khi chọn mua mao lương, hãy chọn những bó có cả bông nở và nụ. Nụ hoa không nên quá xanh mà phải hơi hé màu để đảm bảo hoa sẽ nở. Nếu muốn hoa nở nhanh cho kịp Giao thừa, hãy pha nước ấm nhẹ. Ngược lại, muốn hãm hoa nở chậm, hãy thả vài viên đá lạnh vào bình nước cắm nhé!