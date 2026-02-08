Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất hiện thuyền ba vách độc đáo trên vịnh Hạ Long

08-02-2026 - 13:48 PM | Lifestyle

Những chiếc thuyền được đóng theo dáng thuyền cổ của người dân miền biển Hạ Long với cánh buồm đỏ chót giương cao đón gió lướt trên mặt biển vịnh Hạ Long, thu hút sự hiếu kỳ của người dân, đặc biệt là khách du lịch quốc tế.

Những ngày gần đây, người dân và khách du lịch đi trên tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn từ cột đồng hồ (phường Hồng Gai) đến Quảng trường 30 tháng 10 (phường Hạ Long) bất ngờ nhìn thấy nhóm 3 chiếc thuyền buồm neo đậu trên mặt biển ven bờ vịnh Hạ Long.

Đây là những chiếc thuyền buồm ba vách chạy ngược gió độc đáo của Quảng Ninh. Thuyền được đóng bằng gỗ sơn màu nâu, trong đó nổi bật nhất là 2 cánh buồm màu đỏ tạo thành sắc thái đối lập trên mặt biển vịnh Hạ Long, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đây là một trong những kiểu thuyền buồm độc đáo, là nét độc đáo của ngư dân làng chài cổ trên vịnh Hạ Long. Hiện tại mẫu thuyền buồm này chỉ được nhìn thấy trong khuôn viên tầng 1 của Bảo tàng Quảng Ninh. Chiếc thuyền buồm neo đậu ngay tại vị trí trung tâm đông người qua lại nên thu hút được người đi ngang qua, đặc biệt là khách du lịch quốc tế. "Trước khi đến Việt Nam tôi đã tìm hiểu rất nhiều về vịnh Hạ Long. Trong đó có văn hóa và con người ở nơi đây, hình ảnh ngư dân trên những con thuyền đánh cá. Tôi rất bất ngờ khi bắt gặp và được biết đây là hình mẫu thuyền buồm cổ của người dân chài ngày xưa", du khách đến từ Pháp chia sẻ.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, 3 chiếc thuyền trên là sản phẩm do một nghệ nhân đóng, lấy nguyên theo hình mẫu thuyền buồm cổ.

Đây là kiểu thuyền buồm chạy ngược gió.

Khi thuyền chạy xuôi gió, vật buồm kiểu cánh tiên. Khi thuyền chạy ngang gió, cột buồm kiểu pha chằng. Cột vát 2 buồm khi thuyền chạy ngược nước, ngược gió.

Khi gió lên, người lái thuyền phải gò sát dây lèo buồm sau, ở phía lái vào một bên mạn thuyền cho buồm căng lên, hơi chéo góc hướng về cánh buồm phía trước đã được thả hơi chùng. Gió đập vào cánh buồm sau vốn rất căng nên bật lại đập ngược về cánh buồm trước tạo thành sức đẩy con thuyền tiến lên. Con thuyền sẽ chạy vát nghiêng về bên không có gió, tiến lên theo đường chữ “Chi”. Đặc thù của những chiếc thuyền 3 vách này là có phần mái che đặt ở giữa thuyền được đan bằng tre.

Một số người dân sinh sống ven bờ vịnh Hạ Long chia sẻ đã từ rất lâu mới được nhìn thấy hình ảnh chiếc thuyền buồm lướt sóng trên mặt nước.

Hiện những người đóng và điều khiển được loại thuyền này không còn nhiều. Từ những năm 1990, mở cửa khẩu, máy móc, cơ giới tràn về Việt Nam, người dân chuyển dần sang đóng thuyền gắn động cơ, cánh buồm ba vách dần mất đi. Giờ đây, thuyền 3 vách không có ai đặt hàng đóng nữa.

Tập đoàn của Bầu Hiển, xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 13 doanh nghiệp dấn thân vào ‘đại dương’ thử thách để viết tiếp câu chuyện Việt Nam

Theo Quốc Nam

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn của Bầu Hiển, xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 13 doanh nghiệp dấn thân vào ‘đại dương’ thử thách để viết tiếp câu chuyện Việt Nam

Tập đoàn của Bầu Hiển, xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 13 doanh nghiệp dấn thân vào ‘đại dương’ thử thách để viết tiếp câu chuyện Việt Nam Nổi bật

Tỷ phú Ấn Độ chi gần 80 tỷ đồng làm đám cưới ở vịnh Hạ Long

Tỷ phú Ấn Độ chi gần 80 tỷ đồng làm đám cưới ở vịnh Hạ Long Nổi bật

Tết Bính Ngọ bày 5 cây này trong nhà, tài lộc gõ cửa, cầu đâu trúng đó

Tết Bính Ngọ bày 5 cây này trong nhà, tài lộc gõ cửa, cầu đâu trúng đó

13:32 , 08/02/2026
Mâm cúng ông Công ông Táo của "nàng dâu hào môn" Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt: Không chỉ đẹp mà còn chan chứa may mắn, yêu thương

Mâm cúng ông Công ông Táo của "nàng dâu hào môn" Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt: Không chỉ đẹp mà còn chan chứa may mắn, yêu thương

12:55 , 08/02/2026
Sau tuổi 40, tôi mới nhận ra: Có những khoản tiền hoàn toàn không cần phải chi - càng chi càng nghèo

Sau tuổi 40, tôi mới nhận ra: Có những khoản tiền hoàn toàn không cần phải chi - càng chi càng nghèo

12:22 , 08/02/2026
Hồng Đăng trở lại phim giờ vàng VTV, khán giả phản ứng thế nào?

Hồng Đăng trở lại phim giờ vàng VTV, khán giả phản ứng thế nào?

11:40 , 08/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên