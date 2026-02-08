Xuất hiện thuyền ba vách độc đáo trên vịnh Hạ Long

Đây là một trong những kiểu thuyền buồm độc đáo, là nét độc đáo của ngư dân làng chài cổ trên vịnh Hạ Long. Hiện tại mẫu thuyền buồm này chỉ được nhìn thấy trong khuôn viên tầng 1 của Bảo tàng Quảng Ninh. Chiếc thuyền buồm neo đậu ngay tại vị trí trung tâm đông người qua lại nên thu hút được người đi ngang qua, đặc biệt là khách du lịch quốc tế. "Trước khi đến Việt Nam tôi đã tìm hiểu rất nhiều về vịnh Hạ Long. Trong đó có văn hóa và con người ở nơi đây, hình ảnh ngư dân trên những con thuyền đánh cá. Tôi rất bất ngờ khi bắt gặp và được biết đây là hình mẫu thuyền buồm cổ của người dân chài ngày xưa", du khách đến từ Pháp chia sẻ.