Tại sao lừa đảo biết rõ tài khoản ngân hàng của nạn nhân đang bị khoá để ‘giăng bẫy’?

Theo phản ánh của người dân trên địa bàn tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp ghi nhận thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi. Theo đó, các đối tượng chủ động gây sự cố và đóng vai “người cứu nạn”. Đây là cái bẫy tâm lý đánh vào sự lo lắng của người dân khi thấy tài khoản ngân hàng đột ngột bị khóa.

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết kịch bản lừa đảo của nhóm đối tượng này gồm 4 bước:

1. Thu thập dữ liệu: Kẻ gian lấy số điện thoại, tên, số tài khoản từ các bài đăng bán hàng hoặc ảnh chuyển khoản công khai trên mạng.

2. Tạo hiện trường giả: Đối tượng dùng SĐT của bạn để đăng nhập ứng dụng ngân hàng và cố tình nhập sai mật khẩu nhiều lần. Hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản để bảo vệ.

3. Cuộc gọi “cứu nạn”: Ngay khi bạn đang hoang mang, kẻ gian gọi điện giả danh nhân viên ngân hàng báo tin: "Tài khoản của bạn bị tấn công và đã bị khóa". Vì tài khoản bị khóa thật, nạn nhân rất dễ tin tưởng.

4. Chiếm đoạt: Đối tượng yêu cầu bạn cung cấp mã OTP hoặc gửi link tải ứng dụng lạ (chứa mã độc) để chiếm quyền điều khiển điện thoại và rút sạch tiền.

Ảnh minh hoạ

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, trong trường hợp này, người dân cần xử lý theo các cách dưới đây:

1. Khi ứng dụng bị khóa:

Nên: Giữ bình tĩnh. Tài khoản bị khóa nghĩa là hệ thống đang bảo vệ tiền của bạn khỏi truy cập trái phép.

Không nên: Hoảng loạn, vội vàng làm theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại.

2. Khi bị yêu cầu cung cấp OTP:

Nên: Từ chối ngay lập tức. Ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp OTP dưới bất kỳ hình thức nào.

Không nên: Đọc mã OTP cho người khác để "xác minh chính chủ".

3. Khi bị yêu cầu cài đặt ứng dụng/nhấn link:

Nên: Ngắt máy ngay. Chỉ cài đặt ứng dụng từ kho chính thức (App Store/CH Play).

Không nên: Nhấn vào link lạ, tải file .apk hoặc cấp quyền điều khiển từ xa cho thiết bị.

4. Cách xử lý an toàn nhất: Mang CCCD ra trực tiếp Chi nhánh/Phòng giao dịch ngân hàng gần nhất để được hỗ trợ mở khóa. Tuyệt đối không làm việc qua Zalo hay Telegram.

Trước các thủ đoạn ngày càng tinh vi của những đối tượng lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân:

- Hạn chế lộ thông tin: Không công khai SĐT, CCCD, ngày sinh lên mạng xã hội.

- Bảo mật "chìa khóa": Kẻ gian chỉ rút được tiền nếu bạn trực tiếp đưa mã OTP hoặc cấp quyền truy cập điện thoại cho chúng.

- Xác thực chính thống: Khi gặp sự cố, hãy gọi đúng số Hotline in trên thẻ ATM.

Công an tỉnh Đồng Tháp