Phát hiện khách mua 300g vàng trị giá 1,1 tỷ đồng lại đựng trong túi trà sữa, cửa hàng lập tức báo công an vào cuộc điều tra

Mới đây, công an tại Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo đầu tư tinh vi.

Trước đó, một cửa hàng vàng địa phương báo công an về việc khách hàng mua hơn 300g vàng trị giá 300.000 NDT (1,1 tỷ đồng) trong một lần giao dịch với biểu hiện đáng ngờ, vội vã, nghi là nạn nhân của lừa đảo qua điện thoại. Số vàng này được vị khách giấu trong túi giữ nhiệt đựng trà sữa và chuẩn bị được vận chuyển đi.

Ngay khi nhận tin, lực lượng chức năng nhanh chóng liên hệ với vị khách họ Trịnh này. Khi cảnh sát đến nhà, ông Trịnh đang chuẩn bị rời đi. Bên trong túi giữ nhiệt là 312g vàng đã được chia nhỏ, sẵn sàng giao dịch. Ông Trịnh cho biết mình đang đầu tư hợp pháp và nhất quyết mang vàng đi “nạp tiền”, vội vàng đến mức dùng túi trà sữa để đựng vàng nhằm tránh sự nhòm ngó từ người ngoái.

Theo lời kể, khoảng một tháng trước, ông Trịnh nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là cố vấn đầu tư, mời tham gia khóa học quản lý tài chính trực tuyến miễn phí. Dù từng tiếp xúc nhiều lời chào mời tương tự và vốn khá cảnh giác, việc được học thử miễn phí cùng các “phong bì đỏ” thưởng đăng nhập hằng ngày đã khiến ông dần mất đề phòng.

Mỗi ngày tham gia lớp học, ông gửi ảnh chụp màn hình điểm danh và nhận tiền thưởng tăng dần, tổng cộng khoảng 1.000 NDT. Sau giai đoạn tạo lòng tin, “giảng viên” tiết lộ thông tin nội bộ về kế hoạch tái cấu trúc của một doanh nghiệp địa phương, hứa hẹn đảm bảo lợi nhuận khi đầu tư số tiền lớn.

Ông Trịnh thử đầu tư 10.000 NDT (37 triệu đồng) trên ứng dụng và thực sự rút được tiền lãi nhỏ, càng củng cố niềm tin. Khi muốn đầu tư số tiền lớn hơn, đối phương viện lý do bị cơ quan quản lý giám sát chuyển khoản, yêu cầu phải giao tiền mặt hoặc vàng để “bên thứ ba” nạp hộ vào tài khoản giao dịch.

“Họ nói nếu tôi thua lỗ, họ sẽ chịu trách nhiệm vì chúng tôi đều là ‘người mới’, chưa có kinh nghiệm. Còn trong trường hợp có lợi nhuận, tôi sẽ không cần chia sẻ với họ” , ông Trịnh nói.

Công an cho biết phòng học trực tuyến với hàng nghìn người thực chất chỉ là màn kịch. Ngoài nạn nhân, phần lớn tài khoản đều là đồng phạm nhằm tạo cảm giác ai cũng đang kiếm tiền. Trong nhóm chat, nhiều người liên tục khoe lợi nhuận và hình ảnh mua vàng đầu tư để thúc đẩy tâm lý đám đông.

Toàn bộ bối cảnh được dàn dựng tinh vi nhằm khiến nạn nhân tin rằng đây là cơ hội đầu tư thật sự. Các ứng dụng lừa đảo kiểu này có thể được tạo mới với chi phí rất thấp, thay đổi giao diện và tên gọi để tiếp tục giăng bẫy.

Sau nhiều lần thuyết phục, công an đã đưa ông Trịnh về đồn làm việc. Cuối cùng ông nhận ra mình bị lừa, tránh được việc giao số vàng lớn cho kẻ gian.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh: mọi dự án đầu tư hứa hẹn rủi ro thấp - lợi nhuận cao nhưng yêu cầu giao dịch bằng tiền mặt hoặc vàng đều là dấu hiệu lừa đảo. Mọi người chỉ nên tải ứng dụng từ kho ứng dụng chính thức, cảnh giác với liên kết lạ gửi qua SMS hoặc mạng xã hội và tuyệt đối không giao tiền, vàng cho người lạ dưới danh nghĩa đầu tư.

