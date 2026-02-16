Nhà có em bé mê dưa, mẹ trồng hẳn vườn dưa mấy nghìn quả, ngắm cả khu vườn xanh mát khiến ai ghé cũng phải ngỡ ngàng

Ở Bình Phước, chị Phạm Thị Quỳnh Như được nhiều người quen gọi vui là "mẹ của vườn dưa". Lý do rất đơn giản: nhà có nhiều em bé, mà dưa thì lại là món khoái khẩu của tụi nhỏ.

"Dưa lúc nào cũng là món được gọi tên đầu tiên", chị Như kể. Trong khi các bé mê nhất là dưa hấu, thì riêng chị lại "đổ đứ đừ" với dưa lưới, loại quả thơm dịu, ngọt thanh, ăn là ghiền.

May mắn là dưa có thể trồng quanh năm. Dù ông bà xưa có câu "nắng tốt dưa, mưa tốt lúa", nhưng theo kinh nghiệm của chị Như, mùa khô ở miền Nam, đặc biệt là thời điểm cận Tết, lại cho ra những trái dưa ngon nhất.

Vườn dưa mấy nghìn quả của gia đình chị Như

Người vui nhất chắc chắn là các con của chị Như. Em bé nào cũng mê ăn dưa, món tráng miệng này vừa tốt cho sức khoẻ, nhiều dinh dưỡng và đặc biệt là an toàn với sức khoẻ của trẻ. Với chị, một quả dưa lưới ngon chỉ nên nặng khoảng 1,6 – 2,2kg, lưới mịn, cầm chắc tay. Phần đáy quả hơi tứa mật là dấu hiệu dưa đã già tuổi, vỏ mỏng, ruột ngọt và thơm rõ rệt.

Không chỉ để gia đình thưởng thức, vườn dưa của chị còn đón nhiều em bé khách đến chơi. Và cũng giống như các con ở nhà, dưa hấu luôn là món được ưu ái nhất. Thế nhưng, để có được những trái dưa hấu sạch, an toàn thì không hề dễ.

Các em bé mê tít dưa ở vườn của mẹ.

"Dưa hấu là loại trái cây rất dễ bệnh, dễ hư, chỉ cần lơ là một giai đoạn là coi như mất trắng", chị Như chia sẻ. Làm dưa hữu cơ, không hóa chất, không thuốc bảo vệ thực vật nên sản lượng thu được rất ít, rủi ro thì nhiều. Vì vậy, đôi khi chị buộc phải bán giá cao hơn để… bù lỗ.

Bù lại, trái dưa hấu hữu cơ chín tự nhiên có vị ngọt thanh, ăn không gắt cổ, không gây nóng trong người. Dưa hấu còn giàu vitamin A, C, kali, giúp tiêu hóa tốt, tăng miễn dịch, hỗ trợ tim mạch, giảm viêm và đau nhức cơ bắp nhờ hợp chất citrulline.

Khi được hỏi về bí quyết trồng dưa, chị Như chia sẻ:"Mình không có nhiều kinh nghiệm đâu, chỉ là dọn vườn sạch sẽ, chăm sóc cẩn thận từng ngày, theo dõi vườn kỹ, chọn giống tốt. Còn lại thì… thuận theo tự nhiên thôi".

Giữa nắng gió miền Đông Nam Bộ, vườn dưa xanh mát của mấy mẹ con chị Như không chỉ cho ra những trái ngọt, mà còn là một góc bình yên, nơi niềm vui của con trẻ bắt đầu từ những điều giản dị nhất.