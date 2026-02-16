Tôi đã giảm từ 100kg xuống còn 88kg chỉ nhờ ăn 1 loại củ khi bụng đói vào bữa sáng: Không phải khoai lang!

Trong giai đoạn giảm mỡ, bữa sáng của tôi thường là khoai lang, ngô hoặc bánh mì nguyên cám.

Nhưng nói thật, ăn mãi một kiểu cũng có lúc thấy ngán.

Có vài lần, thấy trong nhà còn khoai tây, tôi thử dùng làm thực phẩm chính thay cho các loại tinh bột quen thuộc. Lúc đó lại đúng vào buổi sáng, khi bụng còn đói nên tôi ăn khoai tây trước tiên.

Tôi nhận ra có 2 điểm khác biệt rõ rệt.

Thứ nhất: Cảm giác no lâu hơn

Với khoai tây hay khoai lang, tôi thường ăn lượng tương đương một nắm tay. Tuy nhiên, cá nhân tôi cảm thấy khoai tây giúp no lâu hơn. Tất nhiên, cảm nhận này có thể khác nhau ở mỗi người, nhưng riêng tôi thì khoai tây tạo cảm giác no rõ ràng hơn.

Trước đây, giữa buổi sáng tôi thường phải ăn thêm một bữa phụ. Nhưng sau khi đổi sang ăn khoai tây khi bụng đói vào buổi sáng, tần suất muốn ăn vặt giảm hẳn.

Thứ hai: Cảm giác thèm ăn ổn định hơn

Nếu ăn các loại tinh bột khác, chẳng hạn như mì sợi, có lúc tôi sẽ nhanh đói hoặc dễ ăn quá nhiều.

Còn khi ăn khoai tây, vì đã định lượng sẵn, nếu vẫn chưa thật sự no thì tôi cũng dễ kiểm soát tổng lượng ăn vào. Thay vì ăn thêm tinh bột, tôi có thể bổ sung thêm rau xanh hoặc uống một cốc sữa.

Nói thêm, sau khi ăn khoai tây lúc bụng đói vào buổi sáng, tôi vẫn ăn kèm một quả trứng hoặc uống thêm sữa. Như vậy, khẩu phần sẽ có đủ tinh bột và protein, dinh dưỡng cũng cân đối hơn.

Tôi đã giảm từ 100kg xuống còn 88kg. Mỗi tuần tôi áp dụng cách này khoảng 3-4 lần. Đến nay, tôi thấy đây là phương pháp khá dễ duy trì và phù hợp với bản thân.

Vì sao khoai tây có thể hỗ trợ giảm cân?

Nhiều người vẫn lầm tưởng khoai tây gây tăng cân vì chứa nhiều tinh bột. Tuy nhiên, theo Health, nếu ăn đúng cách và kiểm soát khẩu phần hợp lý, khoai tây lại là một thực phẩm hỗ trợ giảm cân khá hiệu quả.

1. Tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt

Khoai tây chứa hàm lượng tinh bột kháng (resistant starch) nhất định, đặc biệt khi được luộc hoặc hấp rồi để nguội. Loại tinh bột này tiêu hóa chậm, giúp kéo dài cảm giác no, từ đó làm giảm nhu cầu ăn thêm các bữa phụ hoặc đồ ăn vặt giàu năng lượng. Đây là yếu tố quan trọng trong quá trình kiểm soát cân nặng.

2. Năng lượng không quá cao nếu chế biến đúng cách

100g khoai tây chỉ cung cấp khoảng 70-80 kcal, thấp hơn so với nhiều loại tinh bột tinh chế như cơm trắng hay bánh mì trắng tính trên cùng khối lượng. Khi được chế biến bằng cách luộc, hấp hoặc nướng không dầu, khoai tây trở thành nguồn tinh bột lành mạnh, ít chất béo, phù hợp cho người đang giảm mỡ.

3. Giàu chất xơ và vi chất dinh dưỡng

Khoai tây cung cấp chất xơ, vitamin C, vitamin B6 và kali. Chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa, ổn định đường huyết và góp phần kiểm soát cảm giác thèm ăn. Khi đường huyết ổn định hơn, cơ thể cũng hạn chế tình trạng đói nhanh và ăn quá mức.

4. Dễ kết hợp với thực đơn cân bằng

Khoai tây có thể kết hợp linh hoạt với trứng, sữa, ức gà hoặc rau xanh để tạo thành bữa ăn cân đối giữa tinh bột, đạm và chất xơ. Việc xây dựng bữa sáng đầy đủ dưỡng chất nhưng không dư thừa năng lượng là chìa khóa giúp quá trình giảm cân bền vững.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khoai tây chỉ hỗ trợ giảm cân khi được chế biến theo cách lành mạnh. Khoai tây chiên, khoai tây nghiền nhiều bơ sữa hay các món chế biến nhiều dầu mỡ có thể làm tăng đáng kể lượng calo, đi ngược lại mục tiêu kiểm soát cân nặng.

Tóm lại, nếu đang tìm một phương pháp giảm cân đơn giản, dễ áp dụng và dễ duy trì, việc ăn khoai tây luộc vào bữa sáng với khẩu phần hợp lý có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc. Quan trọng nhất vẫn là kiểm soát tổng năng lượng trong ngày và duy trì thói quen ăn uống khoa học, lâu dài.