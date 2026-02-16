Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bé gái 10 tuổi lãi đậm nhờ dùng tiền mừng tuổi dịp Tết để mua vàng

16-02-2026

Từ 3 năm trước, bé gái Trung Quốc dùng tiền mừng tuổi dịp Tết Nguyên đán để mua vàng vì sợ cha mẹ tiêu mất. Quyết định này giúp cô bé thu về khoản lãi không hề nhỏ và được cư dân mạng khen ngợi là "thiên tài".

Câu chuyện đầu tư tiền lì xì của bé gái 10 tuổi đến từ Lan Phường, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng trong bối cảnh Tết Nguyên đán Bính Ngọ gần kề.

Theo truyền thống ở Trung Quốc và nhiều quốc gia phương Đông, người lớn sẽ tặng phong bao đỏ có tiền cho trẻ em hoặc người chưa kết hôn, gọi là tiền mừng tuổi hoặc lì xì, vào dịp Tết Nguyên đán với mong muốn mang lại may mắn và sức khỏe cho năm mới.

Bé gái 10 tuổi lãi đậm nhờ dùng tiền mừng tuổi dịp Tết để mua vàng- Ảnh 1.

Tiền mừng tuổi là nét văn hóa truyền thống của những quốc gia đón Tết Nguyên đán như Trung Quốc.

Cô bé ở miền Bắc Trung Quốc trên cũng có khoản tiền lì xì riêng từ gia đình và những người lớn thân thiết khác. Chị Bai - mẹ cô bé cho biết, con gái thường nhận được khoảng 4.000 nhân dân tệ (hơn 15 triệu đồng) tiền mừng tuổi mỗi năm.

Vào năm 2023, lo ngại cha mẹ tiêu mất số tiền đó, cô bé nảy ra ý tưởng mua vàng để bảo quản dễ hơn. Kể từ đó, dùng tiền mừng tuổi mua vàng trở thành thói quen của cô bé sau mỗi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Điều cô bé và cả người lớn trong nhà không ngờ là số vàng chỉ để giữ tiền đó lại trở thành khoản đầu tư sinh lãi lớn. Giá vàng tăng chóng mặt trong suốt năm 2025 và được dự đoán chưa dừng lại.

Chị Bai tiết lộ con gái đang sở hữu khoảng 30 gram vàng (khoảng 8 chỉ vàng). Hiện tại, cô bé chưa bán bất kỳ gram vàng nào, còn dự định tiếp tục mua thêm.

Khi câu chuyện mua vàng được chia sẻ trên mạng xã hội, cư dân mạng đặt cho cô bé biệt danh "thiên tài", "nhà đầu tư may mắn" hay “cô bé du hành ngược thời gian”.

"Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt trong tương lai ở cô bé này", "Quá thông minh khi dùng tiền mừng tuổi để mua vàng. Ai trong chúng ta cũng nhớ cảnh bố mẹ tiêu hết tiền lì xì khi còn nhỏ"... là những bình luận khen ngợi cô bé.

Một số người dùng mạng còn hài hước trêu chị Bai về bước đi đầu tư tiếp theo của con gái.

Đáp lại, chị Bai đùa: “Để tôi hỏi xem con gái có dự đoán được cơn sốt vàng tiếp theo không".

Chị thừa nhận con gái là nhà đầu tư giỏi hơn mẹ, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối vì không cùng con gái mua vàng khi giá còn thấp.

Bé gái 10 tuổi lãi đậm nhờ dùng tiền mừng tuổi dịp Tết để mua vàng- Ảnh 2.

Bé gái Trung Quốc tích góp được 30 gram vàng từ tiền lì xì.

Con trai bị hỏi "Thích ăn Tết ở nhà bà nội hay bà ngoại?": Bà mẹ gợi ý 3 cách trả lời EQ cao, lại được lòng đôi bên

Theo Tú Oanh

Tiền Phong

