Chuyện gì xảy ra nếu bạn không mua vàng ngày Thần Tài?

Thử đặt một câu hỏi thẳng thắn: nếu bạn không mua vàng vào ngày Thần Tài, điều gì thực sự thay đổi trong tài chính của bạn?

Thu nhập có giảm đi không? Công việc có bớt thuận lợi? Tài khoản có tự nhiên “mất vía” vài triệu đồng? Gần như không. Thứ thay đổi rõ nhất thường chỉ là cảm giác – cảm giác mình đang đứng ngoài một sự kiện mà rất nhiều người tham gia. Khi mạng xã hội tràn hình ảnh xếp hàng, hóa đơn, nhẫn tròn trơn được chụp cận cảnh, rất dễ xuất hiện suy nghĩ: “Hay mình cũng nên mua một chút cho yên tâm.”

Nhưng cảm giác bỏ lỡ không đồng nghĩa với rủi ro tài chính.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Về mặt tiền bạc, nếu không mua, bạn giữ lại một khoản tiền mặt. Khoản đó vẫn nằm trong tài khoản, vẫn có thể bổ sung quỹ dự phòng, vẫn có thể đầu tư định kỳ vào một kênh khác, hoặc đơn giản là chờ thời điểm giá phù hợp hơn. Không tham gia vào ngày cao điểm đồng nghĩa với việc bạn không phải trả mức chênh lệch mua – bán thường bị giãn rộng khi nhu cầu tăng đột biến.

Các hệ thống như SJC, DOJI hay PNJ vẫn mở cửa bán vàng vào hàng trăm ngày còn lại trong năm. Thị trường không chỉ tồn tại trong một ngày. Bạn không mất cơ hội sở hữu vàng, bạn chỉ không tham gia vào một cao điểm mang tính tâm lý.

Ở góc độ đầu tư, quyết định không mua trong ngày này còn là một phép thử về kỷ luật. Nếu bạn đã có chiến lược phân bổ tài sản rõ ràng, tỷ trọng vàng được tính toán sẵn trong danh mục, thì việc mua hay không nên dựa trên kế hoạch đó – chứ không phải dựa trên lịch âm. Nếu vàng chưa nằm trong kế hoạch tài sản của bạn, việc “thêm vào cho có” có thể làm lệch cấu trúc danh mục thay vì tăng độ an toàn.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Một câu hỏi khác đáng suy nghĩ hơn: nếu bạn cảm thấy bất an khi không mua, sự bất an đó đến từ đâu? Từ lo lắng về tài chính thật sự, hay từ áp lực so sánh? Nhiều quyết định chi tiêu tập thể được thúc đẩy bởi tâm lý “ai cũng làm”, chứ không phải bởi phân tích rủi ro – lợi nhuận. Khi nhận ra động lực phía sau là gì, bạn sẽ biết mình đang đầu tư hay chỉ đang tìm một cảm giác an tâm tạm thời.

Trong tài chính cá nhân, đôi khi hành động hợp lý nhất là không làm gì cả. Không mua khi chưa đủ thông tin. Không xuống tiền khi chưa rõ mục tiêu. Không chạy theo nhịp độ của đám đông nếu nó không trùng với nhịp độ tài chính của mình.

Không mua vàng ngày Thần Tài không khiến bạn nghèo đi. Nhưng nếu quyết định không mua giúp bạn giữ vững kỷ luật, giữ nguyên kế hoạch và tránh một khoản chi cảm tính, đó đã là một lợi nhuận – dù không thể đo bằng chỉ vàng.