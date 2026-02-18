Mua vàng nhẫn 2 chỉ về lì xì bố mẹ, tôi chợt thấm thía 1 điều

Tết năm nay, tôi quyết định biếu bố mẹ 2 chỉ vàng thay vì tiền mặt như mọi năm. Không phải vì tôi dư dả hơn, cũng không phải vì muốn làm điều gì đó “to tát”. Đơn giản là tôi nghĩ, với thế hệ của bố mẹ, vàng có một ý nghĩa khác.

Tôi vẫn nhớ đêm giao thừa vừa qua, cầm 2 chỉ vàng tôi biếu, việc đầu tiên mẹ làm là… đặt chúng lên ban thờ, báo cáo với gia tiên. Còn bố tôi thì gật gù: “Vàng vẫn là chắc nhất con ạ” . Câu nói ấy nghe đơn giản, nhưng chứa đựng cả một cách nhìn về tiền bạc đã được hình thành qua mấy chục năm.

Thế hệ của bố mẹ tôi và có thể là cả bố mẹ bạn, không phải là “thời đại thế giới phẳng” - nơi thông tin còn khó tiếp cận, khó tìm hiểu. Với bố mẹ tôi, an toàn nhất là mua vàng, sau đó là gửi tiết kiệm. Với tôi, vàng chỉ là một trong nhiều kênh tích lũy. Nhưng với bố mẹ, vàng gần như là “chuẩn mực” của sự an tâm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ngày nhỏ, tôi từng thấy mẹ cẩn thận bọc vàng trong mấy lớp túi, rồi giấu vào tít trong hộc tủ. Khi nhà có việc lớn như sửa nhà, cưới hỏi, hay lúc khó khăn, vàng lại được mang ra. Không cần vay mượn ai, không cần giải thích nhiều. Chỉ cần bán đi một ít là có tiền xoay sở. Vàng không chỉ là tài sản, mà còn là phương án dự phòng cho những biến cố bất ngờ.

Có lẽ vì thế, khi tôi biếu vàng thay vì lì xì tiền mặt, bố mẹ vui theo một cách rất khác. Tiền tiêu rồi sẽ hết. Nhưng vàng thì “để đó”. Nó tạo cảm giác bền vững. Tôi chợt hiểu rằng với thế hệ của bố mẹ, giá trị không chỉ nằm ở con số, mà nằm ở khả năng duy trì giá trị theo thời gian.

Tôi từng nghĩ việc tích lũy vàng là hơi “cũ”. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng thấy mỗi thế hệ có lý do riêng cho lựa chọn của mình. Bố mẹ từng trải qua thời kỳ mà niềm tin vào các hình thức tài sản khác không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Vàng, vì thế, trở thành thứ hữu hình nhất để bảo toàn công sức lao động.

Tết là dịp sum họp, nhưng cũng là lúc người ta nhìn lại một năm đã qua. Khi nhìn bố mẹ cất hai chỉ vàng vào chỗ quen thuộc, tôi không chỉ thấy niềm vui của họ, mà còn thấy cả triết lý sống đằng sau đó: kiếm tiền đã khó, giữ được tiền còn khó hơn. Và muốn giữ được, phải chọn thứ mình thực sự tin tưởng.

Thế hệ của tôi có nhiều công cụ hơn để làm giàu. Chúng tôi nói về đầu tư, tăng trưởng, tài chính cá nhân. Nhưng có lẽ, điều tôi học được từ bố mẹ không phải là “nên mua bao nhiêu vàng”, mà là thái độ với tài sản. Đó là sự cẩn trọng, là thói quen dành dụm trước khi tiêu xài, là suy nghĩ cho những ngày chưa xảy ra.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Hai chỉ vàng không phải khoản lớn. Nhưng nó làm tôi nhận ra khoảng cách thế hệ không nằm ở chuyện ai đúng ai sai, mà ở trải nghiệm sống khác nhau. Với bố mẹ, vàng là biểu tượng của sự an toàn. Với tôi, vàng là một lựa chọn trong nhiều lựa chọn. Nhưng khi đứng cạnh nhau, tôi thấy hai cách nhìn ấy không hề mâu thuẫn.

Sau Tết, tôi sẽ quay lại với công việc, với những kế hoạch mới. Tôi vẫn đầu tư, vẫn học cách quản lý tiền theo cách của mình. Nhưng đâu đó, tôi cũng bắt đầu dành một phần nhỏ cho vàng. Không phải vì chạy theo xu hướng, mà vì tôi hiểu giá trị của sự an tâm mà nó mang lại.

Có thể trong tương lai, khái niệm tài sản sẽ còn thay đổi nhiều lần. Công nghệ phát triển, thị trường biến động, cơ hội mới liên tục xuất hiện. Nhưng tôi tin rằng bài học về việc giữ gìn giá trị sẽ không bao giờ cũ. Và đôi khi, chỉ cần một món quà nhỏ dịp Tết cũng đủ để mình nhìn lại, hiểu hơn về bố mẹ, và hiểu hơn về cách mỗi thế hệ đi qua những thăng trầm của cuộc sống.