Xếp hạng vận may 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: Top 1 đón lộc quý nhân, Tuất dễ thăng tiến, Tỵ phải cẩn trọng

Tuổi Mùi

Năm Bính Ngọ 2026 mở ra giai đoạn đặc biệt thuận lợi với người tuổi Mùi. Công việc có xu hướng hanh thông, tài chính cải thiện tự nhiên và các mối quan hệ xã hội trở thành bệ đỡ quan trọng. Đây được xem là thời điểm “thu hoạch” sau giai đoạn tích lũy trước đó, khi nhiều kế hoạch dần đi vào ổn định và cho kết quả rõ ràng.

“Năm nay họ sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, xây dựng được các mối quan hệ bền chặt và những hỗ trợ khi cần”, chuyên gia Thierry Chow nói.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất được dự đoán có một năm 2026 có nhiều bước đệm tốt cho tương lai. Cơ hội thăng tiến hoặc cải thiện thu nhập có thể xuất hiện theo hướng chắc chắn thay vì đột biến.

Đáng chú ý, năng lượng gia đình tích cực cũng góp phần nâng đỡ tinh thần, giúp người tuổi Tuất duy trì phong độ ổn định trong suốt năm. Dù vậy, họ vẫn cần lưu ý về sức khoẻ tiêu hoá.

Tuổi Dần

Năm Bính Ngọ 2026 mang lại nhiều kết nối thuận lợi cho tuổi Dần, đặc biệt trong môi trường công việc và hợp tác. Những mối quan hệ mới có thể mở ra hướng phát triển đáng kể nếu biết nắm bắt đúng thời điểm.

Vận trình này cho thấy sự tăng trưởng theo chiều sâu, không quá ồn ào nhưng đủ mạnh để tạo bước tiến dài hạn. Đáng chú ý, người tuổi Dần độc thân có thể tìm được một nửa phù hợp.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn bước vào năm nhiều chuyển động: thay đổi môi trường sống, công việc hoặc định hướng cá nhân. Chính sự dịch chuyển này lại trở thành chìa khóa mở ra cơ hội thăng tiến. Nếu chủ động nắm bắt thay đổi, người tuổi Thìn có thể đạt bước tiến đáng kể về vị thế và tầm nhìn.

“Đây là một năm tuyệt vời để tuổi Thìn đi du lịch, chuyển nhà hoặc văn phòng và thay đổi công việc. Nếu họ cố gắng ở yên một chỗ trong năm nay, họ sẽ thường cảm thấy bồn chồn và có cảm giác trì trệ”, Thierry Chow cho biết.

Nhóm vận trình ổn định: Có cơ hội nhưng cần tự chủ

Tuổi Ngọ

Bước vào năm tuổi, người tuổi Ngọ đối diện nhiều thay đổi ở cả công việc lẫn đời sống cá nhân. Tuy nhiên, theo góc nhìn phong thủy, biến động không đồng nghĩa bất lợi; ngược lại, đây có thể là giai đoạn xuất hiện cơ hội tài chính đáng kể. Yếu tố quyết định nằm ở khả năng kiểm soát cảm xúc và giữ sự kỷ luật trước các lựa chọn quan trọng.

Chuyên gia Thierry Chow cho rằng tuổi Ngọ ần đặc biệt chú ý đến sức khỏe thể chất và tinh thần của mình, tránh suy nghĩ quá nhiều.

Tuổi Thân

So với năm trước, tuổi Thân có xu hướng ổn định hơn về tổng thể trong năm Bính Ngọ 2026. Quan hệ bạn bè, gia đình và công việc đều được cải thiện, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển lâu dài. Đây là năm phù hợp để tuổi Thân tích lũy kinh nghiệm, củng cố vị trí thay vì mạo hiểm bứt phá.

Tuổi Hợi

Sau giai đoạn nhiều thử thách, tuổi Hợi bước vào chu kỳ hồi phục. Sự cải thiện diễn ra từ từ ở công việc, tài chính lẫn sức khỏe, đòi hỏi sự kiên nhẫn. Càng về cuối năm Bính Ngọ 2026, cảm nhận tích cực càng rõ rệt, mở đường cho giai đoạn mới thuận lợi hơn.

“May mắn đang quay trở lại nhưng chậm rãi với tuổi Hợi trong công việc, tiền bạc, sức khỏe và các mối quan hệ. Kiên nhẫn chính là chìa khóa quan trọng”, Thierry Chow nói.

Nhóm cần thận trọng: Nhiều thử thách phải đối mặt

Tuổi Dậu

Trong năm Bính Ngọ 2026, năng lượng đào hoa của tuổi Dậu rất mạnh, giúp họ có thêm nhiều mối quan hệ mới, đem đến cho họ cả những trải nghiệm thú vị và kinh nghiệm. Tuy nhiên điều này nếu không cẩn trọng có thể kéo theo một số rắc rối trong cuộc sống hoặc tại nơi làm việc. Giữ sự tỉnh táo trong cảm xúc và bình tĩnh xử lý các mâu thuẫn là điều cần thiết để tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu trong năm 2026 không gặp xung khắc lớn, song dễ phát sinh hiểu lầm nhỏ trong hợp tác hoặc giao tiếp. Việc chủ động thay đổi môi trường, đi lại nhiều hơn có thể giúp cải thiện vận khí. Sự thận trọng trong lựa chọn đối tác sẽ là yếu tố then chốt giữ ổn định cho cả năm.

Chuyên gia Thierry Chow gợi ý tuổi Sửu đi du lịch, khám phá những nơi chưa từng đến để có thêm năng lượng tích cực cho năm mới.

Tuổi Tỵ

So với năm trước, năm 2026 có thể “dễ thở” hơn với người tuổi Tỵ. Tuy nhiên Tuổi Tỵ có thể đối mặt áp lực công việc cao và nguy cơ bị cạnh tranh thành quả. Điều này đòi hỏi sự tập trung và kiểm soát cảm xúc tốt hơn bình thường. Giữ ổn định thay vì mạo hiểm sẽ giúp họ bảo toàn kết quả đã đạt được.

“Có lúc bạn cảm thấy mình đã làm việc chăm chỉ và gặt hái được thành quả xứng đáng, nhưng ngay sau đó lại không được công nhận đúng như mong muốn”, Chow dự đoán.

Tuổi Mão

Tuổi Mão được dự đoán dễ cảm nhận áp lực trong quan hệ và công việc, đồng thời thiếu sự hỗ trợ như kỳ vọng trong năm 2026. Chuyên gia phong thuỷ Thierry Chow gợi ý tuổi Mão cần nhìn nhận kỹ lưỡng các mối quan hệ xung quanh trong năm nay. Bên cạnh đó, thận trọng trước các quyết định quan trọng là chìa khóa giúp giảm thiểu rủi ro.

Tuổi Tý

Năm Bính Ngọ 2026, tuổi Tý có thể trải qua thay đổi lớn, thử thách về sức khỏe, sự nghiệp và đời sống. Dù vậy, theo phong thủy, biến động luôn đi kèm cơ hội tiềm ẩn; nếu thích nghi tốt, những thay đổi này vẫn có thể mở ra hướng phát triển mới trong tương lai.

“Người tuổi Tý nên lên lịch khám sức khỏe định kỳ, chú ý chăm sóc sức khoẻ ra ngoài nhiều hơn để đón nhận những năng lượng tích cực”, chuyên gia Thierry Chow nói.

