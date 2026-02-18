Phỏng vấn "nữ thần nhảy cao" Bùi Thị Kim Anh: HCV SEA Games là nỗ lực quá khứ, quan trọng là tương lai phía trước"

Phỏng vấn "nữ thần nhảy cao" Bùi Thị Kim Anh ngày đầu năm mới (Video: Phạm Huyền)

Một tháng sau khi trở về từ SEA Games 33 với tấm Huy chương Vàng nội dung nhảy cao nữ, vận động viên Bùi Thị Kim Anh vẫn chưa thôi xúc động khi nhắc lại hành trình của mình. Ở tuổi 19, Kim Anh vượt qua mức xà 1,86m - thành tích ấn tượng giúp cô bước lên bục cao nhất và mở ra nhiều kỳ vọng cho nhảy cao nữ Việt Nam sau nhiều năm chờ đợi một gương mặt trẻ bứt phá.

Cô gái diện áo dài nền nã thướt tha, nở nụ cười xinh đẹp, đầy xúc động nói: "Sau khi SEA Games kết thúc một tháng, cảm xúc của em vẫn còn nguyên vẹn. Không chỉ là vui mà còn là biết ơn rất nhiều. Em biết ơn vì bản thân đã không từ bỏ trong suốt quá trình tập luyện, biết ơn huấn luyện viên luôn bên cạnh và tin tưởng em".

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với nữ VĐV sinh năm 2005 chính là lần chinh phục thành công mức xà 1,86m.

"Khi em nhảy qua mức xà đó, em chưa kịp nghe hết tiếng cổ vũ thì điều đầu tiên em làm là nhìn về phía huấn luyện viên. Ánh mắt cô lúc đó vừa lo lắng vừa tự hào. Em nghĩ mình sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy".

Trước thềm SEA Games, Kim Anh không đặt mục tiêu quá cao. Cô chỉ mong có huy chương. "Em nghĩ mình có khả năng cạnh tranh, nhưng với mức xà 1,86m thì thật sự em không dám chắc," cô thừa nhận. Chính sự tập trung vào từng buổi tập, từng động tác kỹ thuật mới là điều Kim Anh tin tưởng nhất.

Chiến thắng của Kim Anh không chỉ là thành tích cá nhân mà còn mang ý nghĩa lớn với điền kinh nữ Việt Nam. Sau nhiều kỳ đại hội, nội dung nhảy cao mới lại có một nhà vô địch trẻ tuổi tạo được dấu ấn rõ rệt. Việc Kim Anh cùng đồng đội góp mặt trên bục nhận huy chương cho thấy thế hệ kế cận đang dần khẳng định vị thế. Dù vậy, đó chỉ là bước đệm cho một tương lai đầy triển vọng.

Kim Anh chia sẻ: "HLV có nói HCV SEA Games đã là nỗ lực của quá khứ rồi, điều quan trọng là tương lai phía trước".

Thành công đến sớm cũng đi kèm áp lực. Kim Anh cho biết cô từng trải qua những giải đấu trong nước không đạt phong độ như kỳ vọng. "Có lúc em muốn bỏ cuộc thật. Nhưng rồi em lại nghĩ mình đã cố gắng mấy năm rồi, thôi thì cố thêm chút nữa".

Ngoài tài năng vượt trội, visual xinh đẹp còn giúp Kim Anh nổi rần rần SEA Games với biệt danh "nữ thần nhảy cao", "hotgirl biết bay"... Nói về điều này, cô gái trẻ cười ngại ngùng: "Mọi người hay trêu "bay không cần cánh. Em rất cảm ơn mọi người đã yêu quý em nên đặt cho em những biệt danh đó".

Kim Anh cũng cho biết hình mẫu lý tưởng của mình là một người luôn có sự quyết tâm và mong muốn bản thân tốt hơn mỗi ngày.

Áp lực truyền thông sau SEA Games cũng là thử thách mới. "Những lời khen là động lực, nhưng vì mọi người đặt niềm tin nhiều nên em cũng thấy áp lực. Em cố gắng cân bằng bằng cách tập trung vào tập luyện, thời gian rảnh em xem phim, ngủ đủ giấc để giữ tâm lý ổn định".

Lịch sinh hoạt của Kim Anh vẫn xoay quanh ăn, nghỉ và tập luyện. Là vận động viên nhảy cao, cô đặc biệt chú trọng đến cân nặng. "Em khá dễ tăng cân. Mọi người hay trêu VĐV cử tạ đi nhảy cao. Khi cần ép cân, bọn em sẽ mặc nhiều áo để ra mồ hôi nhiều hơn trong lúc tập", cô chia sẻ về những góc khuất phía sau ánh hào quang.

Gia đình là điểm tựa tinh thần lớn nhất của cô gái trẻ. "Bố mẹ luôn động viên em dù không ở gần. Mỗi lúc em mệt mỏi em gọi cho bố mẹ. Chỉ cần nghe câu 'Cố lên con, cái gì cũng trải qua khổ luyện thì mới có thành công được' là em lại có thêm động lực".

Về nhà ăn Tết, Kim Anh hạnh phúc khi được quây quần bên gia đình. Dù vậy cô nàng vẫn duy trì tập luyện nhẹ nhàng để giữ thể trạng, sau kì nghỉ tết có thể vào guồng được ngay.

Hướng đến năm 2026, Kim Anh đặt mục tiêu duy trì phong độ và cải thiện thành tích, thậm chí vượt qua chính mình. "Em luôn muốn phá kỷ lục của bản thân. Ai cũng muốn tiến bộ hơn mỗi ngày".

Khi được hỏi muốn khán giả nhớ đến mình như thế nào, Kim Anh trả lời giản dị: "Em mong mọi người nhớ đến em như một vận động viên luôn nỗ lực và quyết tâm trong thi đấu".

Từ cô gái trẻ từng chỉ dám mơ có huy chương, Bùi Thị Kim Anh đã bay qua mức xà 1,86m để chạm đến đỉnh cao SEA Games. Nhưng có lẽ, với tinh thần không cho phép mình dừng lại, hành trình phía trước của cô mới chỉ bắt đầu.