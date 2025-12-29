Ba vận động viên SEA Games 33 được tuyển thẳng vào đại học

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, là thành viên đội tuyển quốc gia tham dự các giải chính thức như SEA Games và được xác nhận bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể được tuyển thẳng vào các chương trình đại học phù hợp theo quy định từng trường và quy chế xét tuyển của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Đây là một trong những chính sách kết nối thành tích thể thao với giáo dục đại học.

Từ trái qua phải: Nguyễn Thanh Nhàn - Nguyễn Xuân Bắc - Lê Thị Mộng Tuyền, 3 VĐV SEA Games 33 từng được tuyển thẳng đại học.

Thanh Nhàn và Xuân Bắc - cầu thủ SEA Games 33 nhận tuyển thẳng

Nổi bật trong kỳ SEA Games 33 vừa qua, hai gương mặt trẻ cầu thủ bóng đá Thanh Nhàn và Xuân Bắc đều nằm trong số những vận động viên từng được tuyển thẳng vào đại học ngay sau khi tốt nghiệp THPT.

Cả hai trúng tuyển thẳng vào ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Văn Lang vào năm 2022, đồng thời nhận được các suất học bổng giá trị từ nhà trường.

Tuy nhiên, thay vì theo học ngay tại Văn Lang, cả hai quyết định theo học tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, nơi họ tiếp tục cân đối song song giữa việc học và tập luyện thi đấu SEA Games.

Thanh Nhàn ví dụ rõ nét cho mô hình vận động viên vừa thi đấu vừa học bài bản. Trong thời gian tham dự SEA Games 33, anh sắp xếp học online buổi sáng trước khi tập luyện và thi đấu vào buổi chiều, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cả hai vai trò.

Mộng Tuyền - nữ xạ thủ bắn súng được tuyển thẳng và học bổng toàn phần

Một trường hợp khác thu hút sự chú ý là Mộng Tuyền, vận động viên thuộc bộ môn bắn súng. Cô được tuyển thẳng vào chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh trực tuyến của Đại học Hoa Sen, nhận học bổng toàn phần trong khuôn khổ chương trình “Ươm mầm tài năng thể thao HSU”.

Đây là một trong những ví dụ điển hình cho thấy các trường đại học tư thục cũng mở rộng chính sách ưu tiên dành cho VĐV thành tích cao.

Trong mùa SEA Games 33, Mộng Tuyền cũng đóng góp nhiều cho thành tích chung của đoàn thể thao, trong đó có Huy chương Vàng nội dung Súng trường hơi hỗn hợp.

Cơ chế và giá trị của tuyển thẳng với vận động viên

Theo quy định hiện hành, những học sinh tốt nghiệp THPT và là thành viên đội tuyển quốc gia, đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu tại các giải quốc tế chính thức như SEA Games, đều có thể được ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng vào các ngành học liên quan tại các trường đại học, theo quy định của mỗi cơ sở giáo dục. Cơ chế này nhằm ghi nhận giá trị và đóng góp của thành tích thể thao quốc gia trong hệ thống tuyển sinh đại học.

Ngoài ra, một số trường đại học ở Việt Nam còn xây dựng chính sách học bổng thể thao cho các VĐV đạt thành tích cao ở tầm quốc tế và khu vực, giúp các em không chỉ có cơ hội học tập thuận lợi mà còn giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo điều kiện phát triển song song cả hai lĩnh vực học tập và thể thao.

Cũng cần lưu ý rằng danh sách vận động viên Việt Nam dự SEA Games 33 gồm nhiều gương mặt xuất sắc ở nhiều môn thể thao, từ bóng đá nam, bóng chuyền, tới cầu lông, bơi lội, điền kinh, vật, đua thuyền và esports, phản ánh bước phát triển đa dạng của thể thao nước nhà tại đấu trường khu vực.

Tuy nhiên, việc được tuyển thẳng vào đại học không phải là tự động với mọi vận động viên SEA Games, mà phụ thuộc vào điều kiện tốt nghiệp THPT, xác nhận vai trò là thành viên đội tuyển quốc gia và hồ sơ xét tuyển đáp ứng yêu cầu từng trường.

Chính sách tuyển thẳng đại học giúp các VĐV có nền tảng học thuật tốt hơn để chuẩn bị cho giai đoạn sau sự nghiệp thể thao, đồng thời khuyến khích các em dự bị cho tương lai nghề nghiệp sau thi đấu.

Nhiều vận động viên sau khi hoàn thành chương trình học tại đại học đã tiếp tục phát triển trong các lĩnh vực khác như huấn luyện, quản lý thể thao, truyền thông – những lĩnh vực đòi hỏi cả kiến thức học thuật lẫn kinh nghiệm thực tế từ thi đấu quốc tế.

Trong bối cảnh hiện nay, SEA Games không chỉ là sân chơi thể thao khu vực mà còn trở thành cơ hội mở cánh cửa giáo dục đại học cho nhiều vận động viên Việt Nam, thông qua cơ chế tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Điều này phản ánh sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa thể thao và giáo dục, giúp các tài năng trẻ phát huy năng lực một cách toàn diện trong cả học tập và thi đấu.