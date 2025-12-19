Tối ngày 18/12, khi người người nhà nhà đang hồi hộp ngồi trước TV dõi theo từng pha bóng trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 thì một sự cố hy hữu đã xảy tại một gia đình được cho là ở Nghệ An.

Cả xóm hốt hoảng bỏ dở trận bóng chung kết SEA Games 33 sau tiếng hô hoán thất thanh: Cảnh tượng sau đó khiến nhiều người hú vía

Theo camera an ninh ghi lại, vào khoảng 20h38 ngày 18/12, chiếc xe đạp điện đang được cắm sạc ở ngoài sân nhà thì bất ngờ bén lửa rồi bùng lên mạnh mẽ. May mắn, một người phụ nữ từ trong nhà đi ra kịp thời phát hiện sự việc và hô hoán người thân trong nhà cũng hàng xóm hỗ trợ dập lửa và di chuyển một số tài sản trong sân ra bên ngoài. Đáng nói, khi mọi người đang hỗ trợ dập lửa, thì tiếng nổ bất ngờ phát ra từ vụ cháy khiến mọi người giật mình hốt hoảng, vội vàng né ra để đảm bảo an toàn.

Theo chia sẻ của người đăng tải clip cho biết, "Vụ cháy khi tối là do sạc xe đạp điện. May nhiều người dập được sớm nên thiệt hại vừa phải thôi. May đúng hôm chung kết bà con ở gần đông nên dập tắt nhanh. Cảm ơn mọi người đã giúp sức dập lửa".

Chiếc xe đạp điện hư hỏng nặng sau vụ cháy

Ngay sau khi vụ cháy được dập tắt, chiếc xe đạp điện bị lửa bén cháy trơ khung, may mắn dập lửa kịp thời nên không lan sang các phương tiện khác đang dựng gần đó.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội, sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng trước nguy cơ cháy nổ từ xe điện, đặc biệt là trong quá trình sạc pin.

Một tài khoản bình luận: “Nhà tôi cũng dùng xe đạp điện, xem clip mà nổi da gà. Từ nay chắc không dám sạc qua đêm nữa” . Người khác chia sẻ kinh nghiệm: “Pin xe điện rất dễ cháy nếu dùng sạc kém chất lượng hoặc sạc quá lâu, mọi người nên cẩn thận” .

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng vụ việc may mắn không gây hậu quả nghiêm trọng nhờ được phát hiện kịp thời. “Chỉ chậm vài phút là cháy lan vào nhà rồi, đúng là hú vía” , một cư dân mạng nhận xét.

Nhiều người cũng khuyến cáo các gia đình không nên sạc xe điện ở khu vực dễ cháy lan, không sạc khi không có người trông coi và cần sử dụng thiết bị sạc chính hãng để hạn chế rủi ro. Một số ý kiến đề nghị cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, cảnh báo về an toàn cháy nổ liên quan đến pin và thiết bị điện trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo các chuyên gia xe điện, để sử dụng an toàn, người dùng nên sạc xe khi dung lượng pin còn khoảng 20% để hạn chế tình trạng chai pin, phồng pin.

Khi vừa sử dụng xe xong, không được sạc ngay lập tức mà phải cho xe nghỉ khoảng 30 phút rồi mới bắt đầu sạc. Việc này giúp pin được tản nhiệt, tránh việc cộng hưởng nhiệt khi pin vừa nóng, vừa sạc, dễ gây tình trạng nổ acquy, pin.

Khi xe đã được sạc đủ điện, nên rút sạc ra ngay, không nên cố sạc thêm một lúc hay để qua đêm. Vì khi đầy 100% pin, acquy sẽ không nạp thêm năng lượng điện. Việc dư điện sẽ khiến các lớp điện cực nhanh bị phá hủy hơn khiến tuổi thọ của pin giảm, pin nhanh bị chai và phồng, tăng nguy cơ cháy nổ.