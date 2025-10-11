Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngôi nhà 4 tầng bị cháy 2 lần trong cùng một ngày

11-10-2025 - 06:41 AM | Sống

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại căn nhà 4 tầng trên phố Đê La Thành (Hà Nội), khiến người dân hoảng sợ.

Tối 10-10, Công an phường Láng (Hà Nội) đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà 4 tầng số 947 Đê La Thành (phường Láng).


Ngôi nhà 4 tầng bị cháy 2 lần trong cùng một ngày- Ảnh 1.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng trên cùng của căn nhà. Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh hô hoán, cảnh báo những người bên trong và báo tin cho lực lượng chức năng.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai công tác dập lửa và cứu nạn. Đến khoảng 22 giờ 20 phút, đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.

Ngôi nhà 4 tầng bị cháy 2 lần trong cùng một ngày- Ảnh 2.

Nhiều xe chữa cháy chuyên dụng được điều đến hiện trường để dập lửa

Nhiều người dân cho biết, vào trưa cùng ngày, tại chính căn nhà này cũng đã xảy ra một vụ cháy nhỏ và được dập tắt kịp thời.

Vụ việc không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Theo Hoàng Nguyễn

Người lao động

