11 trường đại học của Việt Nam vừa làm nên lịch sử chưa từng có

10-10-2025 - 14:18 PM | Sống

Lần đầu, Việt Nam có đến 11 trường đại học đứng chung bảng xếp hạng với những cái tên lớn như Đại học Oxford, Đại học Harvard và Stanford...

Vào ngày 9/10 vừa qua, Tổ chức Times Higher Education (THE) công bố danh bảng xếp hạng đại học tốt nhất giới năm 2026. Việt Nam có 11 trường được gọi tên, đông nhất trong lịch sử, tăng 2 trường so với năm ngoái .

Cụ thể, ĐH Kinh tế TP.HCM xếp thứ hạng cao nhất trong số 11 trường của Việt Nam, 501-600. Theo sau đó là ĐH Duy Tân và trường ĐH Tôn Đức Thắng cùng đứng thứ hạng 601-800. Trường ĐH Y Hà Nội giữ vững thứ hạng 801-1000 từ năm ngoái đến năm nay.

11 trường đại học của Việt Nam vừa làm nên lịch sử chưa từng có- Ảnh 1.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đang khẳng định chất lượng giáo dục khi liên tiếp có thứ hạng cao tại những bảng xếp hạng uy tín của thế giới

Là cái tên lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng này, trường ĐH Nguyễn Tất Thành xếp ở thứ hạng 1001-1200. Một số trường xếp theo sau là trường ĐH Mở TP.HCM (1201-1500), ĐH Quốc gia Hà Nội (1201-1500), ĐH Bách khoa Hà Nội (1501+), ĐH Huế (1501+), ĐH Quốc gia TP.HCM. ĐH Đà Nẵng là trường lần đầu được vào bảng xếp hạng này và đứng ở thứ hạng 1501+.

Bảng xếp hạng của THE năm 2026 có hơn 2.100 cơ sở giáo dục đại học, tới từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ. THE đánh giá dựa trên 18 tiêu chí, chia thành 5 nhóm, gồm: Giảng dạy (29,5%), Môi trường nghiên cứu (29%), Chất lượng nghiên cứu (30%), Triển vọng quốc tế (7,5%), Chuyển giao công nghệ (4%).

Xét trên toàn thế giới, Đại học Oxford (Anh) vẫn vững vàng ở vị trí số 1, đánh dấu năm thứ 10 liên tiếp trường giữ ngôi vương. Theo sau đó lần lượt là Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) hạng 2, Đại học Princeton và Đại học Cambridge đồng hạng 3.

Đại học Harvard và Stanford cùng đứng vị trí thứ 5. Các đại diện còn lại trong top 10 còn có Viện Công nghệ California, Hoàng gia London, Đại học California, Berkeley, Đại học Yale.

