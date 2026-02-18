Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhận 1 tỷ đồng chuyển khoản gần Tết, chưa đầy 24h, người đàn ông ở TP.HCM bị công an phường yêu cầu xác minh

18-02-2026 - 11:05 AM | Sống

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an 2 địa phương đã vào cuộc xác minh.

Vào ngày 18/2, công an phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ người dân trên địa bàn phường nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, chiều ngày 13/2, chị Phan Thị Thuỷ Phương (trú tại phố Bắc Bàn, Cửa Tùng, Quản Trị) đã chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng vào số tài khoản của của anh Nguyễn Văn Liệu (trú phường Đông Tân Hiệp, TP.HCM). Trong tâm trạng lo lắng, hoang mang, chị đã đến Công an phường Quảng Trị trình báo, đề nghị được hỗ trợ xác minh, giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quảng Trị nhanh chóng khẩn trương vào cuộc, phối hợp với Công an phường Đông Tân Hiệp, TP.HCM tiến hành xác minh.

Nhờ sự kịp thời, trách nhiệm và hiệu quả của lực lượng Công an, đến sáng ngày 14/02/2026 (tức ngày 27 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), người nhận nhầm đã chuyển lại cho chị Phương toàn bộ số tiền mà chị đã chuyển.

Thư cảm ơn của chị Phan Thị Thuỷ Phương. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Trong thư cảm ơn, chị Phan Thị Thủy Phương bày tỏ sự xúc động và tin tưởng trước tinh thần làm việc nghiêm túc, tận tâm, giàu tính nhân văn của lực lượng Công an phường Quảng Trị. Không chỉ là lời tri ân đối với sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của lực lượng Công an, mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó giữa Công an và Nhân dân. Giữa bộn bề công việc cuối năm, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ tận tụy vì Nhân dân phục vụ đã góp phần lan tỏa sự ấm áp, niềm tin và những giá trị tốt đẹp, để mùa Xuân đến thêm trọn vẹn, bình yên.

Thông qua những trường hợp chuyển khoản nhầm, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin về số tài khoản, tên người thụ hưởng trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử. Trường hợp chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền chuyển nhầm không rõ nguồn gốc, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định, tránh các rủi ro pháp lý hoặc bị tội phạm công nghệ cao lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị

Phát hiện cả cọc tiền 80 triệu đồng, 1 nhẫn vàng, 3 lắc tay: Công an xã dùng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

