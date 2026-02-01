Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không phải mê tín, nhà rộng mấy cũng không được đặt 4 thứ này: Làm sai sức khỏe sa sút, rước họa vào thân

15-02-2026 - 00:38 AM | Sống

Trong mỗi ngôi nhà, nhiều vật dụng được đặt theo thói quen hoặc vì tiện tay sử dụng. Thế nhưng, không phải món đồ nào cũng phù hợp với mọi vị trí.

Không gian sống ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày của mỗi gia đình. Từ cách sắp xếp nội thất đến vị trí đặt từng vật dụng nhỏ, tất cả đều góp phần tạo nên sự tiện nghi và cảm giác thoải mái trong nhà.

Thực tế, một số món đồ quen thuộc nếu đặt chưa hợp lý có thể làm thay đổi chất lượng không khí, ánh sáng hoặc nhịp sinh hoạt mà nhiều người không để ý. Dù diện tích lớn hay nhỏ, việc bố trí không gian vẫn cần sự cân nhắc. Dưới đây là 4 thứ nên hạn chế đặt tùy tiện trong nhà để tránh những ảnh hưởng không mong muốn.

Gương lớn đặt đối diện giường ngủ

Gương là vật dụng phổ biến, giúp không gian trông rộng và sáng hơn. Tuy nhiên, việc đặt gương lớn đối diện trực tiếp giường ngủ lại là điều không nên.

Ánh sáng phản chiếu từ gương, dù chỉ là đèn ngủ hay ánh sáng phát ra từ thiết bị điện tử cũng có thể khiến không gian phòng ngủ sáng hơn mức cần thiết. Khi tỉnh giấc giữa đêm, việc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bất ngờ trong gương đôi khi tạo cảm giác giật mình hoặc khó chịu, ảnh hưởng đến sự thư giãn vốn có của phòng ngủ.

Nếu tình trạng này kéo dài, chất lượng giấc ngủ có thể bị tác động, từ đó ảnh hưởng đến tinh thần và thể trạng chung. Vì vậy, thay vì đặt gương đối diện trực tiếp giường ngủ, bạn bố trí ở vị trí lệch sang một bên hoặc chọn loại có thể che, đóng lại khi không sử dụng để đảm bảo không gian nghỉ ngơi được yên tĩnh và thoải mái hơn.

Cây xanh quá rậm trong phòng ngủ

Cây xanh mang lại cảm giác thư giãn, thanh lọc không khí và tăng tính thẩm mỹ cho không gian. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp đặt trong phòng ngủ, đặc biệt là những cây tán lớn, rậm rạp.

Ban ngày, cây quang hợp và nhả oxy, nhưng ban đêm lại hấp thụ oxy và thải ra khí CO₂. Trong không gian kín, nếu bạn đặt quá nhiều cây xanh, đặc biệt là cây lớn, nồng độ oxy có thể giảm nhẹ, ảnh hưởng đến chất lượng không khí khi ngủ.

Ngoài ra, đất ẩm trong chậu cây cũng có thể là môi trường phát triển của nấm mốc và côn trùng nếu không được chăm sóc đúng cách. Phòng ngủ nên ưu tiên sự thông thoáng, sạch sẽ. Nếu muốn đặt cây, bạn chỉ nên chọn loại nhỏ, dễ chăm sóc và đặt ở vị trí gần cửa sổ.

Thiết bị điện tử dày đặc quanh đầu giường

Điện thoại, máy tính bảng, router Wi-Fi, đồng hồ điện tử… đang dần trở thành những món đồ không thể thiếu trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc tập trung quá nhiều thiết bị điện tử quanh đầu giường lại tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe.

Trước hết thói quen sạc điện thoại qua đêm ngay cạnh đầu giường cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu sử dụng thiết bị kém chất lượng.

Ngoài ra, không gian ngủ quá nhiều thiết bị điện tử dễ tạo cảm giác căng thẳng, khiến não bộ khó “ngắt kết nối” hoàn toàn để nghỉ ngơi. Giải pháp đơn giản là giữ phòng ngủ càng tối giản càng tốt, hạn chế đặt thiết bị điện tử sát nơi nằm nghỉ.

Vật dụng cũ hỏng, tích trữ lâu ngày trong nhà

Nhiều gia đình có thói quen giữ lại đồ đạc cũ với suy nghĩ “biết đâu sẽ dùng đến”. Tuy nhiên, việc tích trữ quá nhiều đồ hỏng, đồ không còn giá trị sử dụng không chỉ khiến nhà cửa bừa bộn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí và tâm lý.

Đồ điện tử cũ, pin hỏng, sơn bong tróc, vật liệu kim loại gỉ sét… có thể phát tán bụi mịn hoặc hóa chất độc hại nếu để lâu trong môi trường kín. Ngoài yếu tố sức khỏe, không gian sống chật chội, ngột ngạt vì đồ đạc dư thừa cũng làm gia tăng cảm giác căng thẳng, mệt mỏi.

Vì vậy, bạn nên rà soát và loại bỏ định kỳ những vật dụng không còn sử dụng. Một ngôi nhà thông thoáng, gọn gàng không chỉ giúp lưu thông không khí tốt hơn mà còn cải thiện tâm trạng và hiệu suất làm việc.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm

