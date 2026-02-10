Từ chối ở cùng con, không chọn viện dưỡng lão: Tôi chi 15 triệu đồng/tháng để đổi lấy tuổi già an nhàn

Bài viết dưới đây là chia sẻ của bà Tường (60 tuổi, Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên nền tảng Toutiao.

Ở tuổi ngoài 60, khi nhiều người bắt đầu đối mặt với câu hỏi sẽ sống cùng con hay vào viện dưỡng lão, tôi chọn một con đường khác: sống độc lập, không phụ thuộc con cái và cũng không đặt mình vào môi trường chăm sóc tập trung. Quyết định ấy đi kèm với một khoản chi cố định khoảng 4.000 NDT/tháng (khoảng 15 triệu đồng). Số tiền này không nhỏ. Song với tôi, đó là cái giá hợp lý để đổi lấy sự an nhàn, chủ động và bình yên trong những năm tháng về già.

Tôi từng sống cùng con trong một thời gian ngắn sau khi nghỉ hưu. Dù con cái hiếu thảo, quan tâm, nhưng khác biệt về nhịp sống, thói quen và quan điểm khiến cả hai bên đều có những áp lực vô hình. Sau nhiều suy nghĩ, tôi nhận ra sống cùng con chưa chắc đã là cuộc sống phù hợp với bản thân mình.

Tôi từng được nhiều người gợi ý đến viện dưỡng lão. Tuy nhiên, tôi không sẵn sàng bước vào một không gian nơi mọi sinh hoạt đều theo lịch chung. Tôi cần sự tự do trong sinh hoạt, cần cảm giác mình vẫn làm chủ cuộc sống, chứ không chỉ là người được chăm sóc.

Từ đó, tôi bắt đầu tính toán một phương án trung hòa: sống riêng, nhưng có hệ thống hỗ trợ đủ để yên tâm.

Khoản 4.000 NDT mỗi tháng của tôi được phân bổ khá rõ ràng. Do có căn hộ riêng nên tôi không mất tiền thuê nhà. Thay vào đó, tôi dành toàn bộ số tiền trên cho dịch vụ dọn dẹp định kỳ, nấu ăn theo giờ, chăm sóc sức khỏe cơ bản và các chi phí sinh hoạt thiết yếu. Khi cần, tôi có thể gọi người hỗ trợ trong ngày, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Ban đầu, không ít người cho rằng tôi tiêu tiền để mua sự cô đơn. Nhưng thực tế, tôi không hề tách mình khỏi gia đình hay xã hội. Tôi chủ động sắp xếp thời gian gặp con cháu, duy trì các mối quan hệ bạn bè và tham gia sinh hoạt cộng đồng tại địa phương. Việc sống riêng giúp những cuộc gặp gỡ trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ hơn, không bị chi phối bởi trách nhiệm hay áp lực chăm sóc hằng ngày.

Điều tôi nhận được lớn nhất từ lựa chọn này là sự chủ động. Tôi tự quyết định giờ giấc sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi và cả cách chăm sóc sức khỏe. Khi không khỏe, tôi có người hỗ trợ. Khi khỏe mạnh, tôi hoàn toàn tự do. Cảm giác mình vẫn là người làm chủ cuộc đời mang lại sự an tâm mà tiền bạc khó đo đếm.

Dĩ nhiên, lựa chọn này đòi hỏi sự chuẩn bị từ sớm. Tôi phải có khoản tích lũy đủ để duy trì chi phí hằng tháng, đồng thời chủ động chăm sóc sức khỏe và xây dựng mạng lưới hỗ trợ tin cậy.

Từ trải nghiệm của mình, tôi nhận ra rằng, tuổi già an nhàn không chỉ phụ thuộc vào việc ở đâu hay sống cùng ai, mà nằm ở khả năng tự chủ và cảm giác được tôn trọng. Khi người lớn tuổi có quyền lựa chọn cách sống phù hợp, họ không chỉ sống lâu hơn, mà còn sống nhẹ nhõm và có giá trị hơn.

Không ở cùng con, không vào viện dưỡng lão, tôi chọn chi tiền để mua sự bình yên và tự do. Với tôi, đó không phải là sự xa cách, mà là một cách yêu thương đúng mực cho bản thân và cho cả những người thân xung quanh.

Theo Toutiao