Vì sao Việt Nam không dự Thế vận hội mùa đông 2026?

10-02-2026 - 22:27 PM | Sống

Từng có một số môn thể thao mùa đông, Việt Nam hiện tại không có đại diện tham dự Thế vận hội mùa đông 2026.

Không chỉ các quốc gia vùng khí hậu lạnh, có tuyết mới tham dự Thế vận hội mùa đông. Đông Nam Á có 4 quốc gia tham dự kỳ Olympic năm nay. Thể thao Việt Nam cũng từng có một số môn thuộc chương trình Thế vận hội mùa đông. Tuy nhiên, tại Milano-Cortina (Italy) năm nay, không có đại diện nào của thể thao Việt Nam tranh tài.

Lý do đơn giản là các môn thể thao mùa đông như trượt tuyết, trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ hay hockey trên băng không nằm trong chương trình huấn luyện trọng điểm cũng như kế hoạch dài hạn của ngành thể thao Việt Nam. Đây là yếu tố liên quan đến điều kiện tự nhiên và lịch sử.

Với điều kiện khí hậu nhiệt đới, Việt Nam không có môi trường tự nhiên phù hợp để phát triển các môn thể thao trên băng và tuyết. Ngành thể thao tập trung nguồn lực cho những môn phù hợp với thể trạng, điều kiện tự nhiên và đã mang lại thành tích cao như điền kinh, cử tạ, bắn súng, taekwondo, boxing hay các môn võ.

Việt Nam từng có một số vận động viên tập luyện môn thể thao mùa đông nhưng không tham dự Thế vận hội.

Tại Hội nghị Ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam (6/2), thể thao Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 là tham dự 4 đại hội quốc tế quan trọng, gồm: Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 tại Tam Á (Trung Quốc); Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản; Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 7 (AIMAG 7) tại Ả Rập xê Út; Olympic trẻ thế giới 2026 tại Senegal. Thế vận hội mùa đông 2026 không nằm trong số này.

Dù vậy, Việt Nam không phải là không có môn thể thao mùa đông (các môn thuộc chương trình thi đấu của Thế vận hội mùa đông). Liên đoàn Trượt băng Việt Nam được thành lập vào năm 2018, đến năm 2021 đổi tên thành Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam. Đội tuyển trượt băng nghệ thuật Việt Nam có các vận động viên Nguyễn Hữu Hoàng, Nguyễn Hà My tham gia tranh tài ở SEA Games 33.

Năm 2018, sau khi tổ chức Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, Hàn Quốc tài trợ cho một số nước Đông Nam Á phát triển môn thể thao mùa đông. Việt Nam có các vận động viên môn trượt xe lòng máng (bobsleigh và skeleton) nhưng chỉ tập luyện thực tế và thi đấu ở nước ngoài vài lần mỗi năm.

Các môn thể thao mùa đông ở Việt Nam đều phát triển theo hướng xã hội hóa. Do đặc thù về điều kiện tự nhiên cũng như cơ sở vật chất, hệ thống thi đấu chưa đầy đủ, không có phong trào, việc phát triển dài hạn hướng tới thành tích cao ở những môn này rất khó được thực hiện.

Thế vận hội Mùa đông 2026, khu vực Đông Nam Á chỉ có 4 quốc gia tham dự là Thái Lan (3 vận động viên), Philippines (2 vận động viên), Malaysia (1 vận động viên), Singapore (1 vận động viên). Thực tế, phần lớn các vận động viên này đều sinh ra, lớn lên hoặc có gốc gác châu Âu, chẳng hạn như anh em Karen và Mark Chanloung (Thái Lan) hay Tallulah Proulx (Philippines)... được tiếp xúc, tập luyện và thi đấu các môn trên tuyết và trên băng từ rất sớm. Do vậy, họ có điều kiện cạnh tranh tại đấu trường Olympic Mùa đông.

Theo Mai Phương/VTC News

VTC News

