Ông Trần, cư dân Thượng Hải, Trung Quốc, có thói quen tích trữ vàng. Trong giai đoạn 2021–2024, ông lần lượt mua nhiều sản phẩm như dây chuyền, vòng tay và thỏi vàng.

Ngày 5/6/2025, ông Trần đăng bán số vàng này trên nền tảng Xianyu. Tối 21/6/2025, tài khoản mang tên “Một đóa Tiểu Giang Hoa” liên hệ, đề nghị mua toàn bộ 106,45 gram vàng với giá tính theo niêm yết vàng trên Alipay, tổng trị giá 83.400 NDT (hơn 311 triệu đồng). Hai bên thống nhất gặp trực tiếp vào trưa hôm sau để giao dịch.

Ngày 22/6/2025, một người đàn ông xuất hiện, kiểm tra hàng và thanh toán. Ông Trần nhận 80.000 NDT qua tài khoản ngân hàng và 3.400 NDT qua Alipay. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, khoảng 21h50 cùng ngày, ông nhận được tin nhắn thông báo tài khoản bị phong tỏa. Khi liên hệ ngân hàng, ông được biết lệnh đóng băng do cơ quan điều tra hình sự huyện Tân Thái thực hiện.

Ngay trong đêm, ông Trần trình báo vụ việc với cảnh sát tại Thượng Hải, đồng thời giao nộp chứng cứ giao dịch và trích xuất camera giám sát. Một tháng sau, ngày 22/7/2025, ông Trần lái xe tới huyện Tân Thái để hỏi thăm tiến độ xét xử vụ việc. Tại đây, ông được thông báo rằng cảnh sát đã đề nghị trích chuyển khoản tiền liên quan. 2 ngày sau, 80.000 NDT trong tài khoản ông bị chuyển đi.

Theo giải thích của cảnh sát huyện Tân Thái, vụ việc bắt nguồn từ một đơn trình báo ngày 23/6/2025 của một thiếu niên 12 tuổi bị lừa đảo viễn thông. Điều tra cho thấy trưa 22/6/2025, nạn nhân đã dùng thẻ ngân hàng của mẹ chuyển 80.000 NDT (hơn 299 triệu đồng) vào tài khoản ông Trần - tài khoản trùng với khoản thanh toán mua vàng. Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa tài khoản để ngăn dòng tiền thất thoát.

Cơ quan chức năng cho biết theo Luật Tố tụng Hình sự Trung Quốc, họ có quyền phong tỏa tài sản phục vụ điều tra. Sau khi xác minh ông Trần không liên quan đến hành vi phạm tội và chỉ bị lợi dụng làm khâu trung gian rửa tiền, tài khoản được gỡ phong tỏa sau khi tiền bị trích chuyển hoàn trả cho nạn nhân. Nhà chức trách khẳng định quy trình xử lý phù hợp quy định, vì khoản tiền được xác định rõ nguồn và không có giao dịch khác xen lẫn.

Một vụ việc tương tự xảy ra tại Trịnh Châu trước đó. Tháng 4/2025, ông Lâm bán 4 thỏi vàng nặng 200 gram với giá 148.000 NDT. Sau khi nhận tiền chuyển qua WeChat, chỉ một giờ sau tài khoản của ông bị đóng băng. Do ông dùng tiền trả nợ tín dụng nên tổng cộng 6 thẻ ngân hàng của ông đã bị phong tỏa.

Người mua vàng của ông Lâm sau đó mất liên lạc. Ngân hàng xác nhận người chuyển tiền là nạn nhân lừa đảo, khiến tài khoản ông Lâm bị đóng băng trong nhiều tháng để điều tra.

Trước những trường hợp như vậy, cơ quan công an Trung Quốc nhấn mạnh quy định hoàn trả tiền phong tỏa áp dụng khi quyền sở hữu được xác định rõ, và nạn nhân có quyền nhận lại tiền. Nếu có tranh chấp, các bên có thể khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền lợi.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, sự việc thu hút nhiều ý kiến trái chiều.Vụ việc cho thấy trong bối cảnh tội phạm lừa đảo viễn thông ngày càng tinh vi. Với những giao dịch giá trị lớn, việc kiểm tra đối tác, lựa chọn phương thức thanh toán minh bạch và lưu giữ chứng cứ đầy đủ được xem là biện pháp cần thiết để hạn chế rủi ro pháp lý và tài chính.

