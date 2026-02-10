Phát hiện cả cọc tiền 80 triệu đồng, 1 nhẫn vàng, 3 lắc tay: Công an xã dùng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Theo báo điện tử tỉnh Bắc Ninh, vào khoảng 16h ngày 7/2, trong quá trình sinh hoạt, gia đình anh Dương Văn Bình (SN 1987, trú tại thôn Đông Hương, xã Lương Tài) nhặt được một túi xách do người mua hàng để quên. Chờ hồi lâu không thấy người có túi xách quay lại nhận, tối cùng ngày, gia đình anh Bình kiểm tra bên trong túi và phát hiện nhiều tài sản có giá trị, gồm: 80 triệu đồng tiền mặt, 1 nhẫn vàng, 3 lắc tay và 1 thẻ căn cước công dân mang tên Hoàng Thị Dung (SN 1990, trú tại thành phố Hải Phòng).

Anh Dương Văn Bình trao trả tài sản cho người để quên. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Ngay sau đó, anh Bình đã chủ động đến Công an xã Lương Tài trình báo, đề nghị lực lượng Công an xác minh, liên hệ để trao trả tài sản cho người bị đánh mất theo đúng quy định của pháp luật.

Công an xã Lương Tài đã tiếp nhận vụ việc, lập biên bản, tiến hành xác minh thông tin, phối hợp với các địa phương liên quan tìm chủ sở hữu hợp pháp và tổ chức trao trả tài sản theo quy định.

Từ vụ việc trên, Công an xã Lương Tài khuyến cáo, khi nhặt được tài sản bị đánh rơi, người dân cần nhanh chóng trình báo, giao nộp cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất. Cùng đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo quản tài sản cá nhân, nhất là tại nơi đông người; tuyệt đối không chiếm giữ trái phép tài sản của người khác, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

