Nghề chở cây thuê ngày Tết

Anh Phạm Đức Phương, người có nhiều năm gắn bó với nghề chở cây thuê dịp Tết, cho biết giá chở cây không cố định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước cây, quãng đường vận chuyển, độ khó khi bốc xếp. “Tùy vào cây to nhỏ, đường xa gần mà mình sẽ lấy giá khác nhau. Mỗi cây quất to như thế, mỗi chuyến tôi lấy khoảng 400.000-500.000 đồng. Cây càng lớn, càng khó chở thì giá càng cao”, anh Phương chia sẻ.