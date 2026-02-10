Trend giới thiệu người yêu cũ tìm người mới như giới thiệu nhân sự đi làm

Giới trẻ Trung Quốc đang chứng kiến sự nổi lên của xu hướng hẹn hò mới lạ và gây nhiều tranh luận, đó là giới thiệu người yêu cũ cho người mới, theo cách không khác gì giới thiệu việc làm. Trên các nền tảng mạng xã hội, người ta đăng tải những “hồ sơ” chi tiết của người yêu cũ, nêu bật ưu điểm, nhược điểm và cả “kinh nghiệm sử dụng”, giống như đang đưa họ lên “thị trường đồ cũ”.

Xu hướng này được cộng đồng mạng gọi bằng nhiều cái tên khác nhau, nhưng phổ biến nhất là “giới thiệu người yêu cũ”, trong đó người yêu cũ được xem như một “ứng viên” đã qua kiểm chứng trong mối quan hệ tình cảm. Thay vì tin tưởng vào những lời tự giới thiệu trên ứng dụng hẹn hò , nhiều người trẻ lựa chọn chia sẻ thông tin trực tiếp từ những người từng gắn bó với đối tượng, với hy vọng giảm thiểu rủi ro trong đời sống tình cảm hiện đại.

Khi niềm tin vào ứng dụng hẹn hò suy giảm, nhiều bạn trẻ Trung Quốc chọn cách nhờ người khác giới thiệu người yêu cũ.

Theo ghi nhận từ mạng xã hội Trung Quốc, xu hướng này bắt đầu lan rộng sau khi một bài đăng mang tính than thở bất ngờ trở nên viral. Bài đăng viết: “Có chị em nào giới thiệu cho em người yêu cũ được không? Em thực sự không hiểu tại sao việc hẹn hò lại khó khăn đến vậy. Nếu em không sớm tìm được một người đàn ông bình thường, có lẽ em sẽ phải bắt đầu uống thuốc thảo dược để cân bằng lại bản thân".

Lời kêu gọi tưởng chừng bông đùa này nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng nghìn cư dân mạng. Phần bình luận tràn ngập những màn “giới thiệu” người yêu cũ được trình bày không khác gì lời chào hàng của các chuyên viên tuyển dụng hay nhân viên bán hàng dày dạn kinh nghiệm. Nhiều người mô tả đối tượng một cách chi tiết, thẳng thắn, đôi khi pha chút hài hước, nhưng cũng không thiếu sự nghiêm túc.

Một cư dân mạng sống tại tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, viết: “Bạn thấy bạn trai hiện tại của tôi thì sao? Nếu chúng tôi chia tay, tôi sẽ cho bạn biết, anh ấy thực ra khá hào phóng". Bình luận này nhanh chóng nhận được nhiều lượt thích, cho thấy không ít người coi những “lời giới thiệu” như vậy là hoàn toàn nghiêm túc, tương tự như các đề xuất việc làm.

Một người khác giới thiệu người yêu cũ của mình bằng những dòng ngắn gọn, súc tích: “Anh ấy sinh năm 1995, cao 183cm, làm việc tại doanh nghiệp nhà nước, ổn định về mặt cảm xúc, biết nấu ăn. Nhược điểm là hơi bám mẹ, cũng đáng để cân nhắc".

Để tăng độ tin cậy, một số người thậm chí còn trích dẫn “nguồn tham khảo” theo phong cách học thuật. “Dựa trên ba năm kinh nghiệm thực tế", một cư dân mạng nhấn mạnh, khiến người đọc không khỏi liên tưởng đến những bản đánh giá nhân sự trong môi trường công sở.

Từ mạng xã hội Trung Quốc, xu hướng “giới thiệu người yêu cũ” bùng nổ.

Cụm từ “giới thiệu người yêu cũ” nhanh chóng lan truyền rộng rãi, tạo nên một làn sóng bài đăng với cùng chủ đề. Nhiều người đùa rằng họ có cảm giác như đang lạc vào một khu chợ đồ cũ, nơi người yêu cũ được trưng bày và đánh giá công khai, từ chất lượng, ngoại hình cho đến trải nghiệm tình cảm trong quá khứ.

Không ít bài đăng được trình bày theo mẫu cố định, tương tự bản sơ yếu lý lịch. Thông tin cá nhân được liệt kê rõ ràng, có cấu trúc, thậm chí bao gồm cả những yếu tố thường thấy trong hồ sơ hẹn hò hiện đại như bài trắc nghiệm tích cách hay cung hoàng đạo.

Một ví dụ điển hình được chia sẻ rộng rãi như sau: “Địa điểm: Thượng Hải. Tuổi: 28. Giới tính: Nam. Tính cách: Hướng nội. Cung hoàng đạo: Cự Giải. Ưu điểm: Cao 185cm, da trắng, làm việc trong khu vực công, tâm lý ổn địn. Điểm yếu: Kỹ năng hôn kém, hay chửi thề khi chơi game. Tình trạng: Mới 90% (không có bạo lực, không ngoại tình, chia tay do yêu xa)".

Không dừng lại ở đó, một số “chị em tốt bụng” trên mạng còn soạn thảo hẳn một “Cẩm nang hướng dẫn sử dụng dành cho bạn trai cũ”, nhằm giúp người yêu tiềm năng có thể tham khảo bất cứ lúc nào. Nội dung những “cẩm nang” này đi sâu vào các chi tiết đời sống thường nhật.

Một cư dân mạng viết: “Anh ấy thích uống sữa đậu nành vào buổi sáng, nghiến răng vào ban đêm, cần nửa tiếng dỗ dành khi nổi giận và thích tắt đèn khi quan hệ tình dục".

Một số người khẳng định họ thực sự đã tìm được bạn đời nhờ xu hướng này.

Ở một biến thể còn kỳ lạ hơn, xu hướng này thậm chí mở rộng sang cả những người đã kết hôn. Một số người công khai “giới thiệu” chồng mình cho người khác, kèm theo những lời thuyết phục gây sốc. “Tôi có thể giới thiệu chồng tôi cho bạn. Nếu cần, tôi sẵn sàng ly hôn với anh ấy. Con tôi đã lớn rồi; tôi không cần anh ấy nữa. Anh ấy rất phù hợp với người nào muốn có con nhưng không có thời gian nuôi dạy chúng", một người viết.

Một bài đăng khác thậm chí còn chi tiết hơn: “Anh ấy khá giỏi chăm sóc trẻ con. Anh ấy có một căn hộ rộng 120m2 ở Bắc Kinh. Anh ấy làm việc tại nhà, biết làm việc nhà và bố mẹ chồng tôi khá lớn tuổi. Nếu bạn thấy anh ấy phù hợp, tôi có thể ly hôn với anh ấy ngay lập tức".

Điều đáng chú ý là, bất chấp tính chất gây tranh cãi, một số người khẳng định họ thực sự đã tìm được bạn đời nhờ xu hướng này. Có cư dân mạng chia sẻ rằng, một cô gái đến từ cùng thành phố, sau khi chia tay bạn trai trong hòa bình rồi chuyển ra nước ngoài, đã chủ động giới thiệu anh cho những người khác trên mạng. Sau khi gặp gỡ “người yêu cũ” này, người được giới thiệu cho biết cả hai cảm thấy rất hợp nhau và mối quan hệ tiến triển tích cực.

Theo các ý kiến phân tích trên mạng xã hội, động lực thúc đẩy xu hướng mới nổi này xuất phát từ sự thiếu tin tưởng sâu sắc vào bối cảnh hẹn hò hiện nay tại Trung Quốc. Nhiều người trẻ độc thân lo ngại rằng họ có thể gặp phải những kẻ lừa đảo, những người tán tỉnh chuyên nghiệp, những kẻ thao túng tâm lý hoặc những người không chung thủy trên các ứng dụng hẹn hò. Nỗi lo này càng gia tăng khi không ít người sử dụng ảnh đã qua chỉnh sửa quá mức hoặc phóng đại chức danh công việc và điều kiện kinh tế.

Trong bối cảnh đó, nhiều người cho rằng lựa chọn một người bạn đời “đã qua sử dụng”, tức đã trải qua mối quan hệ nghiêm túc và được người khác “bảo chứng”, vẫn an toàn hơn là mạo hiểm với một mối tình “mới toanh” chưa được kiểm chứng.

“Rủi ro khi tìm kiếm mà không có thông tin đầy đủ là quá cao. Ít nhất nếu có người khác từng hẹn hò với họ, bạn sẽ biết họ tốt hay xấu. Điều đó tốt hơn là rơi vào tay kẻ lừa đảo", một cư dân mạng nhận định.

Một người khác đồng tình, cho rằng ưu điểm lớn nhất của xu hướng này là tính minh bạch. “Thông tin rõ ràng hơn. Dù người lạ có đẹp trai hay xinh gái đến mấy, cũng không thể so sánh với hai từ khóa từ người yêu cũ: ‘Đã hẹn hò. Đã giới thiệu’,” người này viết.

Tuy nhiên, bên cạnh sự thích thú và tò mò, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại về mặt đạo đức và xã hội. Một số người cho rằng “văn hóa giới thiệu” đang ngày càng phát triển này vô tình biến con người thành hàng hóa, bị đánh giá, phân loại và trao đổi như những món đồ. “Việc này chẳng khác gì đi mua rau ở siêu thị cả" , một người xem trực tuyến bình luận.

Giới trẻ Trung Quốc giới thiệu người yêu cũ cho người mới như giới thiệu việc làm.

Xu hướng này đã tạo nên làn sóng phản ứng trái chiều trên mạng. Có người hài hước thừa nhận: “Thế giới cuối cùng đã trở nên điên rồ theo một cách mà tôi không còn hiểu nổi nữa". Trong khi đó, một người khác đặt câu hỏi mang tính phản biện: “Tôi có một câu hỏi nhỏ, nếu các chàng trai giới thiệu bạn gái cũ của mình cho nhau, thì điều đó không phải là cảm giác khó chịu và ghê tởm sao?”.

Giữa những tiếng cười, sự tò mò và cả lo lắng, xu hướng “giới thiệu người yêu cũ” vẫn đang tiếp tục lan rộng, phản ánh rõ nét những bất an, hoài nghi và cách thích nghi đầy sáng tạo, dù gây tranh cãi của giới trẻ Trung Quốc trong hành trình tìm kiếm tình yêu giữa thời đại số.